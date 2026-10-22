Pretresene kancelarije krajnje desnice u Evropskom parlamentu zbog sumnje u zloupotrebu

Službenici koji postupaju u ime Kancelarije evropskog javnog tužioca (EPPO) pretresli su jutros kancelarije zaposlenih u krajnje desničarskoj grupaciji Patriote za Evropu (Patriots for Europe) u Evropskom parlamentu.

Pretresi su dio istrage o navodima da je sada već raspuštena politička grupacija Identitet i demokratija (Identity and Democracy – ID) nenamjenski trošila sredstva Evropske unije, piše Politico.

Finansijska služba Evropskog parlamenta utvrdila je 2025. godine da je ID u periodu od 2019. do 2024. godine nepravilno potrošila 4,3 miliona eura kroz sporne donacije i postupke javnih nabavki.

Kancelarija evropskog javnog tužioca, koja istražuje finansijska krivična djela povezana sa budžetom EU, pokrenula je istragu na osnovu izvještaja Evropskog parlamenta.

Pretresi obavljeni u kancelarijama sekretarijata političke grupacije

„Od jutros su u toku pretresi u Evropskom parlamentu u Strazburu, gdje se trenutno nalazimo, a na meti su kancelarije zaposlenih u bivšoj grupaciji Identitet i demokratija“, saopštio je Jean-Paul Garraud, šef francuskog Nacionalnog okupljanja (National Rally) u Evropskom parlamentu.

EPPO je potvrdio da su pretresi sprovedeni u zgradama Evropskog parlamenta u Francuskoj i Belgiji, „u okviru istrage koja je u toku, a odnosi se na korišćenje evropskih sredstava od strane bivše političke grupacije u Evropskom parlamentu“.

Prema riječima dva zvaničnika, kojima je odobrena anonimnost kako bi mogli da govore o istrazi koja je u toku, pretresi su obavljeni u kancelarijama sekretarijata političke grupacije.

Patriote tvrde da nisu povezane sa istragom

Kada je grupacija Identitet i demokratija raspuštena 2024. godine, mnogi njeni zaposleni prešli su u grupaciju Patriote za Evropu.

Među članovima nove grupacije nalaze se poslanici francuskog Nacionalnog okupljanja, austrijske Slobodarske partije, mađarskog Fidesa, španskog Voxa, belgijskog Flamanskog interesa (Vlaams Belang) i češke stranke ANO 2011.

U saopštenju, grupacija Patriote za Evropu insistirala je da „ne postoji pravni kontinuitet sa grupacijom ID“ i da „nije uključena u istrage koje su u toku“.

Navodi o nenamjenskom trošenju sredstava odnose se na budžet koji Evropski parlament svake godine dodjeljuje političkim grupacijama za administrativne i operativne troškove.

EPPO istražuje da li je grupacija ID nezakonito dodjeljivala donacije regionalnim organizacijama u nekoliko država EU, kao i da li je kršila pravila javnih nabavki prilikom dodjele ugovora kompanijama bliskim toj grupaciji.

Finansijska služba Evropskog parlamenta naložila je 2025. godine grupaciji Patriote za Evropu da vrati 276.967 eura sredstava EU za koja tvrdi da su nenamjenski potrošena tokom druge polovine 2024. godine, u vezi sa sličnim nepravilnostima u postupcima javnih nabavki.

„Kao i uvijek kada se to od nas zatraži, Evropski parlament sarađuje sa nadležnim organima. Nemamo dodatnih komentara“, saopštio je portparol Evropskog parlamenta u pisanoj poruci.