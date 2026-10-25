Apple ponovo najvrednija kompanija na svijetu 

Apple je ponovo najvrjednija kompanija na svijetu po tržišnoj kapitalizaciji. Do promjene je došlo u petak, kada je američki proizvođač Iphonea s prvog mjesta skinuo Nvidiju, svjetskog lidera u proizvodnji čipova. Vrijednosti obje kompanije su se kretale oko praga od 5 biliona dolara. Apple i Nvidia su se u oktobru smjenjivali na listi najvrijednijih kompanija svijeta, pri čemu su obje dostigle, a povremeno i premašivale granicu od 5 biliona dolara tržišne vrijednosti.

Razlika u ekonomskom modelu

Razlika u tržišnoj vrijednosti nije drastična, tržišna kapitalizacija Applea porasla je na približno 5,11 biliona dolara, što je premašilo procjenu Nvidije od 5,09 biliona dolara tokom trgovanja u petak, 23. oktobra 2026. godine. Međutim, razlike u eonomskom modelu poslovanja i načinu na koje kompanije proživljavaju tržišne turbulencije su očitije. Sve je povezano sa umjetnom inteligencijom, gdje se primijeti trend u kojem investitori sumnjaju u profitabilnost AI-a i preispituju vrijednosti tehnologija usred promjena u sektoru umjetne inteligencije.

Investitori su uložili trilione dolara u tehnološke dionice očekujući da će AI transformirati cijele industrije. Sada se pitaju, navodi Barchart, finansijska platforma i web-stranica specijalizovana za tržišne podatke, analitiku, vijesti i alate za trgovanje, koliko brzo će ta ogromna ulaganja generirati profit. Rezultirajuća rasprodaja je teško pogodila kompanije za poluprovodnike, provajdere računarstva u oblaku i neka od najvećih imena na tržištu.

Ipak, povlačenje nije bilo univerzalno. Novac se okreće prema kompanijama sa etabliranim potrošačkim poslovanjem i stalnim prihodima, stvarajući neočekivani preokret na vrhu berze. Kompanija koja je definirala procvat umjetne inteligencije uskoro bi mogla izgubiti svoju krunu u korist one koja je zauzela odmjereniji pristup.

Nvidijini čipovi pokreću gotovo sve napredne modele vještačke inteligencije. Rast prihoda, pokazuje posljednji izvještaj od preko 100%, potaknut je potražnjom za data centrima, zavidan je, ali isto tako kompaniju stavlja pod pritisak. Wall Street piše: Koliko dugo Microsoft, Google, Meta i Amazon mogu trošiti desetine milijardi dolara kvartalno na izgradnju infrastrukture prije nego što vide stvarni profit od AI-ja? Jensen Huang, prvi čovjek Nvidije kaže: “kapital je oskudan”, iako je potražnja kompanija specijaliziranih za usluge infrastrukture umjetne inteligencije velika. Ako giganti koji kupuju Nvidijine čipove uspore svoja ulaganja zbog visokih troškova zaduživanja ili izostanka očekivanog povrata investicije (ROI), Nvidia se suočava s rizikom naglog hlađenja potražnje.

Apple je lansirao i svoj prvi telefon na preklop iPhone Duo, Foto: REUTERS/Nathan Frandino

Apple se s druge strane drži konzervativnijeg pristupa poslu te ne ulazu u utrku sa drugim kompanijama u nadmetanju u ulaganja u AI infrastrukturu, zbog čega su ga znali kritizirati da sporije napreduje u oblasti vještačke inteligencije, u odnosu na svoju konkurenciju. Apple ima svoje ambicije u oblasti vještačke inteligencije, ali ova kompanija ne gradi skupe data centre za treniranje gigantskih jezičkih modela od nule na isti način kao pružalac oblaka (cloud provider). Umjesto toga, on integriše AI funkcije na uređaj (Apple Intelligence) i oslonjen je na hibridna rješenja, čime izbjegava direktan udar troškova infrastrukture.

U trećem fiskalnom kvartalu, Apple je ostvario prihod od 109,4 milijarde dolara, što je porast od 16% u odnosu na prethodnu godinu, navodi barchart.com. Zarada po dionici porasla je za 29% na 2,02 dolara, podržana rekordnim prihodom u junskom kvartalu za poslovanje s iPhoneom, Macom i uslugama.

Lansiranjem svog prvog telefona na preklop iPhonea Duo, čija početna cijena iznosi skoro 2.000 dolara, Apple očito cilja na najbogatiji segment potrošača koji su spremni platiti premijum cijenu. To Appleu garantuje stabilan priliv novca iz usluga i hardvera, nezavisno od turbulencija na tržištu čipova. Ovaj poslovni potez, smatraju analitičari, utjecao je na rast njegove tržišne kapitalizacije.

Tržište ima svoju logiku, te dionice Nvidije mogu trpjeti ako investitori osjete i najmanju sumnju ili nesigurnosti u svjetu tehnologije na tržištu, naročito ukoliko ne mogu predvidjeti buduća kretanja, te su skloni manjim špekulativnim rizicima.

Uspješna tranzicija

Apple, koji će svoj finansijski izvještaj za četvrti fiskalni kvartal podnijeti početkom novembra, a u julu je očekivao rast prihoda od 9 do 11 %, doživio je i tranziciju u rukovodstvu. Dugogodišnji direktor Tim Cook je prešao na poziciju izvršnog predsjednika, dok je dugogodišnji šef hardverskog inženjeringa John Ternus preuzeo poziciju CEO-a.

Uspješna primopredaja praćena je i lansiranjem Iphone-a na preklop, te je sve moglo dodatno uliti sigurnost investitorima.

Nvidija, koja će svoj finansijski izvještaj objaviti sredinom novembra, prema podacima iz zadnjeg finansijskog izvještaja, u kraj godine ulazi sa rastom prihoda od 105,8%, a što je mnogo više od umjerenog rasta Applea. Prihodi Nvidije, navdi barchart.com, rastu mnogo brže, a niži multiplikator zarade čini rasprodaju vrijednom praćenja. Appleova franšiza za potrošače nudi drugačiji izvor otpornosti zarade, iako po premium procjeni, te Appleov povratak ka vrhu odražava promjenu prioriteta investitora, a ne gubitak Nvidijinog tehnološkog liderstva.