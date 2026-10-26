Barilla za 750 miliona dolara preuzima neobični brend makarona koji je osvojio generaciju Z

Najveći svjetski brend tjestenine akvizicijom želi privući mlađe potrošače, a u portfoliju dodaje američku firmu čija je vrijednost u samo tri godine porasla deset puta.

Italijanski proizvođač tjestenine Barilla preuzeo je za 750 miliona dolara američki Goodles, brend makarona sa sirom koji se istaknuo šarenim pakiranjima i zdravijim verzijama ovog popularnog jela. Transakcija je u cijelosti finansirana gotovinom. Barilla, najveći svjetski brend tjestenine, za preuzimanje Goodlesa izdvojila je iznos koji više nego četverostruko premašuje godišnje prihode te firme. Brend se na tržištu pojavio prije samo pet godina, a danas se njegovi proizvodi prodaju u brojnim trgovačkim lancima, od Whole Foodsa do Walmarta.

Akvizicija, zaključena ove sedmice, prva je Barillina akvizicija u SAD-u u više od tri godine. Firma sa 149 godina dugom tradicijom, koja je gotovo u potpunosti u vlasništvu četvero pripadnika četvrte generacije porodice Barilla, u 2025. godini ostvarila je 5,4 milijarde dolara prihoda. To je nešto manje nego prethodne godine, ponajprije zbog agresivne cjenovne konkurencije i tržišnih pritisaka, iako je bruto dobit porasla.

Goodles, koji je stekao veliku popularnost na internetu, osobito među generacijom Z, mogao bi Barilli pomoći u jačanju prodaje i privlačenju mlađih potrošača sklonih zdravijoj prehrani. O popularnosti Goodlesa svjedoče i prodajne brojke. Prema podacima firme, svake se sekunde proda pet pakiranja makarona sa sirom za pripremu u mikrovalnoj pećnici, odnosno više od 440.000 dnevno. Taj impresivni nivo prodaje brend je dosegnuo početkom ove godine.

Kada je preuzimanje prvi put najavljeno u septembru, procjenjivalo se da je Goodles u prethodnih 12 mjeseci ostvario 175 miliona dolara prihoda, uz EBITDA maržu od oko 20 posto. Iz firme nisu željeli komentirati te procjene.

Govorili im da neće uspjeti

Prodaja vrijedna 750 miliona dolara donosi pozamašnu zaradu za 150 investitora Goodlesa, firme sa sjedištem u Santa Cruzu čija je vrijednost prije samo tri godine bila procijenjena na deset puta manji iznos, odnosno 75 miliona dolara. Najveći dobitnici vjerovatno su dvoje suosnivača, direktorica Jen Zeszut i član uprave Paul Earle, koji je prethodno radio kao brend menadžer u Kraftu.

Osnivači Goodlesa, Jen Zeszut i Paul Earle, na pop-up događanju održanom u New Yorku 2026. godine povodom proslave uspjeha brenda Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prema procjeni Forbesa, svatko od njih posjeduje najmanje pet posto udjela u firmi, što bi značilo da vrijednost pojedinačnog udjela iznosi najmanje 37,5 miliona dolara prije oporezivanja.

“Stotine investitora rizičnog kapitala govorile su nam da ovo nikada neće uspjeti. Prilično je zabavno sada moći reći: ‘Jesam li vam rekla?'”, kaže Zeszut, koja nije željela komentirati vlasničke udjele dioničara ni vlastitu finansijsku korist od prodaje.

Zeszut i Earle, serijski poduzetnici koje je 2020., upoznao zajednički prijatelj, trebali su samo 15 minuta razgovora putem Zooma da shvate kako bi trebali udružiti snage i okušati se na tržištu makarona sa sirom, kategoriji koja u maloprodaji godišnje ostvaruje četiri milijarde dolara prihoda.

Tokom razgovora zaključili su da se u segmentu pakiranih makarona sa sirom decenijama nije dogodila nikakva značajnija promjena.

Zdravo i zabavno

Lično su se upoznali tek u aprilu 2021., ali su gotovo odmah počeli razvijati poslovnu strategiju. Njihovi makaroni sa sirom morali su biti zdraviji od svega što se tada nudilo na policama trgovina, ali istovremeno i zabavni. Budući da su znali da ne mogu nadmašiti konkurente ulaganjima u marketing, odlučili su ih nadmašiti neobičnošću.

Rezultat su bili makaroni sa sirom s manje kalorija, niskim glikemijskim indeksom te visokim udjelom vlakana i proteina. Proizvodi su pakirani u kutije jarkih boja, plave, ljubičaste i crvene, s neobičnim i duhovitim nazivima poput Cheddar Mac, Twist My Parm i Shella Good. Sve ih povezuje slogan “Noodles, Gooder”, koji se poigrava engleskim jezikom i sugerira da je riječ o “boljoj” tjestenini.

No prije svega trebalo je prikupiti kapital, što Zeszut upoređuje s igranjem na automatima u Las Vegasu.

Proizvodi su pakirani u kutije jarkih boja, plave, s neobičnim i duhovitim nazivima poput Cheddar Mac, Twist My Parm i Shella Good Foto: Goodles

Prije Goodlesa osnovala je tri firme, od kojih nijedna nije postigla osobit uspjeh. Bila je na rubu odustajanja od poduzetništva kada je upoznala Earlea, koji je također prethodno pokrenuo niz poslovnih projekata.

Prvi investitori

“Pokretanje firme ogroman je rizik. Toliko ih propadne”, kaže Zeszut. “Možete imati izvrstan proizvod i odličan brend, ali ako ne uspijete osigurati finansiranje, sve se raspadne. Ili imate sjajan proizvod izvrsnog okusa, ali ne uspijete pronaći način za povećanje proizvodnje i poslovanje ponovno propadne.”

Među prvim investitorima bile su glumica Gal Gadot, poznata po ulozi Wonder Woman, te Deb Luster, suosnivačica brenda Annie’s Homegrown, koji već tri decenije proizvodi zdravije verzije makarona sa sirom.

Nakon što je od pojedinačnih investitora i investicijskih društava prikupio 6,4 miliona dolara, Goodles je u novembru 2021., započeo internetsku prodaju. Već nekoliko mjeseci poslije njegovi su se proizvodi našli na policama trgovačkih lanaca Target i Whole Foods.

Nakon što je sljedeće godine prikupila dodatnih 6,15 miliona dolara, firma je proširila distribuciju i na Costco. Uslijedila je službena investicijska runda serije A, koju je predvodila investicijska firma L Catterton sa sjedištem u Greenwichu u Connecticutu. U toj je rundi vrijednost ovog nekonvencionalnog poslovnog poduhvata procijenjena na približno 75 miliona dolara.

Zeszut je predsjednika Barille Guida Barillu, koji s porodicom dijeli bogatstvo procijenjeno na 3,3 milijarde dolara, prvi put upoznala na događanju povezanom s Formulom 1 u Las Vegasu u novembru prošle godine.

Prema njenim riječima, tada “nijednom nisu razgovarali o poslu”.

Novo poglavlje s Barillom

Osim toga, Barilla rijetko preuzima američke firme. Posljednja takva akvizicija bila je kupovina proizvođača grickalica Back to Nature Snacks u januaru 2023. godine.

Guido Barilla, predsjednik Barilla Grupe, najvećeg svjetskog proizvođača tjestenine, na medijskom događanju Barilla Innovation & Technology Experience (BITE) održanom u sjedištu firme u Parmi Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Zato se Zeszut iznenadila kada joj se Barilla tokom proteklog ljeta javila s ponudom koju Goodles nije mogao odbiti.

“Ovo je brend koji zaslužuje postojati sljedećih 150 godina”, kaže Zeszut. Nada se da će Barilla proširiti prodaju Goodlesa na brojne nove zemlje širom svijeta, a ona sama planira ostati na čelu firme.

Nekoliko dana nakon prve objave akvizicije, suosnivač Paul Earle na LinkedInu je vijest predstavio iz nešto drukčije perspektive.

“Vrlo smo svjesni koliko je naše čarobno i nepredvidivo putovanje bilo neobično. Osjećaj čuda, koji nas prati od samog početka, nikada nam nije postao nešto uobičajeno… i nikada neće”, napisao je Earle.

Dodao je kako se veseli sljedećem poglavlju s Barillom, koju smatra savršenim partnerom u svakom pogledu.

“Ovo nije kraj jednog poslovnog poglavlja, nego početak novog, prepunog prilika. Grazie što ste vjerovali u nas. Palimo motore i krećemo punom brzinom!”

Chloe Sorvino, novinarka Forbesa (link na originalan članak)