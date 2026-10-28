Anthropic smanjuje ovisnost o Nvidiji: Četiri vrste čipova koje mijenjaju pravila igre u AI industriji

Kompanija Anthropic, koja radi na razvoju umjetne inteligencije i kreator je modela Claude, koristi čipove četiri različita proizvođača kako bi obavljala svoje računarske zadatke, čime nastoji smanjiti ovisnost o Nvidiji i ojačati pregovaračku poziciju prema dobavljačima ključne tehnologije za razvoj umjetne inteligencije.

Prema dokumentaciji koju je Anthropic u ponedjeljak objavio u okviru priprema za izlazak na berzu, kompanija upravlja računarskim kapacitetima “kao jedinstvenim, zamjenjivim fondom resursa različitih strateških partnera”. Softver koji koristi omogućava joj da zadatke usmjerava prema različitim čipovima, ovisno od toga na kojoj platformi mogu biti najefikasnije izvršeni.

Cijene proizvoda

Anthropic koristi Amazonove čipove Trainium, Googleove procesore TPU te grafičke procesore kompanija Nvidia i AMD. Takav pristup, za čiju su izgradnju bile potrebne godine rada i značajna ulaganja, mogao bi s vremenom smanjiti oslanjanje velikih kompanija za razvoj umjetne inteligencije na Nvidiju.

Patrick Moorhead, osnivač i izvršni direktor analitičke kuće Moor Insights & Strategy, smatra da bi najveći pritisak mogao pogoditi sposobnost Nvidije da određuje cijene svojih proizvoda.

“Stvarna izloženost mogla bi biti Nvidijina moć određivanja cijena”, rekao je Moorhead, objašnjavajući da kompanija koja može preusmjeravati poslove između četiri platforme pregovara iz bitno drugačije pozicije od one koja nema takvu mogućnost.

Ashish Nadkarni, analitičar kompanije IDC, dodao je da korištenje različitih čipova Anthropic čini manje osjetljivim na promjene u dostupnosti Nvidijinih procesora.

Ipak, smanjivanje ovisnosti o Nvidiji nije jednostavno. Prebacivanje između različitih čipova i dalje je tehnički zahtjevno, posebno prilikom treniranja modela vještačke inteligencije, za razliku od njihovog svakodnevnog pokretanja. Takvu infrastrukturu mogu izgraditi uglavnom najveće kompanije u industriji.

Anthropic pritom i dalje troši milijarde dolara na računarske kapacitete zasnovane na Nvidijinoj tehnologiji, istakao je Moorhead.

Gil Luria, direktor tehnoloških istraživanja u kompaniji D.A. Davidson, smatra da bi i druge velike firme, poput OpenAI-ja, mogle koristiti sličan pristup, ali da manjim kompanijama ulaganje u takvu infrastrukturu možda nije opravdano.

Strategija Anthropica

Brad Gastwirth iz kompanije Circular Technology ocijenio je da strategija Anthropica ne predstavlja veliku kratkoročnu prijetnju Nvidiji, čije prednosti u performansama, mrežnoj infrastrukturi i softveru ostaju značajne.

Dugoročniji rizik nastao bi ako računarski kapaciteti za umjetnu inteligenciju postanu roba kojom se lako trguje. Izvršni direktor Citadela Ken Griffin upozorio je da bi višak ponude u odnosu na potražnju mogao izazvati nagli pad cijena iznajmljivanja procesora, navodi Business Insider.

“U trenutku kada imate prevelike kapacitete, cijene doživljavaju slobodan pad”, rekao je Griffin za Bloomberg prošle sedmice.