Kako oporaviti hakirani Instagram račun

Bilo ko može postati žrtva hakovanja Instagrama. Prema podacima kompanije StationX, ova platforma čini čak 31 posto svih hakerskih napada na račune društvenih mreža. Hakeri mogu doći do vaših podataka putem drugog ranjivog računa gdje ste koristili istu lozinku ili putem phishinga, gdje vas prevarom navedu da kliknete na lažni link ili preuzmete zlonamjerni softver.

Nakon što napadači preuzmu kontrolu nad vašim računom, mogu ga koristiti za krađu ličnih podataka, prevaru vaših pratilaca lažnim predstavljanjem, pa čak i pristup vašim drugim računima ili platformama na internetu. Srećom, postoji nekoliko koraka koje možete poduzeti da biste brzo oporavili svoj račun i spriječili da se ovo ponovi. Slične korake možete poduzeti ako je vaš Facebook račun hakiran.

Da li vam je hakovan Instagram nalog?

Postoji nekoliko znakova koji mogu ukazivati ​​na to da je vaš Instagram račun hakiran. Najočitiji je vjerovatno kada se ne možete prijaviti na svoj račun jer se pojavljuje poruka da su vaši podaci za prijavu netačni.

Još jedan znak da je vaš račun kompromitovan je neobična aktivnost, kao što su objave, videozapisi ili priče koje niste vi postavili. Možete početi primati direktne poruke s nepoznatih računa. Ili će vaši pratioci početi primati neobične poruke koje izgledaju kao da su od vas, a koje mogu sadržavati lažne linkove.

Sam Instagram vas može upozoriti na pokušaj hakovanja slanjem obavještenja o prijavi s uređaja ili lokacije koju ne prepoznajete. Također možete dobiti poruku od Instagram podrške s upozorenjem da su vaši podaci za prijavu promijenjeni. S linkom za poništavanje tih promjena.

Šta učiniti ako vam je Instagram hakiran

Ako otkrijete da je vaš Instagram račun hakiran, morate brzo reagirati. Prije nego što hakeri naprave još veću štetu. Postoji nekoliko koraka koje možete isprobati odmah.

Ako se i dalje možete prijaviti na svoj račun, odmah promijenite lozinku i uključite dvofaktorsku autentifikaciju.

Ako se ne možete prijaviti, na raspolaganju vam je nekoliko opcija, ovisno o vrsti računa i problemu s kojim se suočavate. Ako ste primili poruku od Instagrama da vam se adresa e-pošte promijenila, problem možete riješiti klikom na link “Zaštiti moj račun” u poruci.

Također možete zatražiti da vam se pošalje link za prijavu ili sigurnosni kod na adresu e-pošte ili broj telefona povezan s vašim računom. Ako više nemate pristup tim kontaktima, pomoć možete dobiti putem Instagram centra za pomoć. Možda će vam se zatražiti da potvrdite svoj identitet slanjem videa sebe.

Korak 1: Promijenite lozinku

Ako se i dalje možete prijaviti na svoj račun, odmah promijenite lozinku. Obavezno odaberite sigurnu lozinku koju niste koristili nigdje drugdje.

Ako je moguće, pokušajte ukloniti nepoznate uređaje sa svog računa otvaranjem Centra za račune, a zatim odjeljka Lozinka i sigurnost.

Također biste trebali uključiti dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) kako biste spriječili hakera da se jednostavno ponovo prijavi na vaš račun. To traje manje od minute, a izuzetno je važno. Oba postupka bi vam trebala oduzeti samo minutu ili dvije.

Korak 2: Uklonite sve sumnjive aktivnosti

Hakeri su možda slali poruke u vaše ime, instalirali aplikacije ili se prijavljivali na vaš račun sa svojih uređaja.

Ako je to slučaj, uklonite sve aplikacije koje niste sami instalirali. Također provjerite koji su uređaji prijavljeni na vaš račun. Otvorite postavke i uklonite sve neovlaštene uređaje, kao i one koji su navedeni kao da se nalaze na lokacijama koje nisu povezane s vama.

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Korak 3: Obavijestite prijatelje i porodicu

Jedan od glavnih motiva hakera je pronalazak novih žrtava, a to je često slučaj kada je u pitanju hakovanje Instagram naloga.

Prevaranti često koriste račune svojih žrtava za širenje neželjene pošte ili pokušavaju prevariti njihove prijatelje i članove porodice da kliknu na linkove koji vode do sumnjivih web stranica.

Stoga je dobra ideja da što prije obavijestite sve svoje kontakte i upozorite ih da ne odgovaraju na poruke koje izgledaju kao da su od vas, posebno ako sadrže zahtjeve za novac.

Korak 4: Budite pažljiviji u budućnosti

Trebali ste već promijeniti lozinku u jedinstvenu, teško pogodivu kombinaciju i uključiti dvofaktorsku autentifikaciju. Međutim, trebali biste poduzeti i dodatne mjere opreza kako biste ostali sigurni u budućnosti.

Uključite Instagram obavještenja za prijave na račune kako biste odmah znali ako se dogodi nešto sumnjivo. Odaberite način dostave obavještenja koji će najvjerovatnije biti primijećen.

Pažljivo pregledajte aplikacije trećih strana kojima ste dali pristup svom računu i izbrišite one koje vam zaista nisu potrebne.

Podrazumijeva se da nikada ne biste trebali kliknuti na linkove u porukama osim ako niste sigurni da su potpuno sigurni.

Kako oporaviti Instagram račun

Ako i dalje imate pristup svom Instagram računu, gore navedeni koraci bi vam trebali pomoći da ponovo dobijete kontrolu. Ako nemate pristup, proces može biti malo komplikovaniji.

Ako ste primili e-poruku sa adrese [email protected] u kojoj vas obavještava da je Instagram promijenio vašu adresu e-pošte, promjenu možete poništiti klikom na opciju “Zaštiti moj račun” u poruci.

Također možete zatražiti od Instagrama da vam pošalje link za prijavu na adresu e-pošte ili broj telefona povezan s vašim računom. Ako ste izgubili pristup tim kontaktima, možete potražiti pomoć direktno od Instagrama.

Ako kompanija ne može potvrditi vaš identitet na osnovu fotografija na vašem računu, mogu vas zamoliti da pošaljete video sebe.

Sve dok haker nije iz nekog razloga izbrisao vaš račun, trebao bi postojati način da ga oporavite.

Kako zaštititi Instagram račun od budućih hakerskih napada

Ostanite oprezni i oprezni i možete spriječiti buduće napade. Evo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći da zaštitite svoje račune na društvenim mrežama:

– Budite oprezni s linkovima koje dobijate putem društvenih mreža. Ako je moguće, zadržite pokazivač miša iznad linka kako biste provjerili na koju adresu vodi. Budite posebno oprezni ako poruka dolazi od nekoga koga ne poznajete. Čak i ako se čini kao neko koga možda poznajete. Prevare zasnovane na vještačkoj inteligenciji postaju sve češće, pa lažni profili mogu izgledati uvjerljivije nego prije.

– Ako poruka dolazi od nekoga koga poznajete, prvo provjerite da li ju je zaista poslao. Ako vam se nešto čini sumnjivim, kontaktirajte osobu putem drugog kanala – telefonskog poziva, tekstualne poruke ili e-pošte – i pitajte je o poruci koju ste primili. Zamolite je da potvrdi da ju je zaista poslala. Moguće je da je i njen račun kompromitovan.

– Koristite dvofaktorsku autentifikaciju. Dobit ćete kod ako se nepoznati uređaj prijavi na vaš račun. Ova opcija je zadana za račune kreatora sadržaja, ali uvijek je dobra ideja provjeriti postavke i uvjeriti se da je uključena.

– Koristite jaku lozinku i redovno je mijenjajte. Dobra lozinka je dovoljno dugačka – više od šest znakova – i jedinstvena. Ne bi trebalo biti lako pogoditi. Korisno je uključiti i simbole i brojeve. Također, postavite podsjetnik da je periodično mijenjate. Ako vam je teško pamtiti lozinke, možete koristiti upravitelj lozinki, ali čak i tada biste trebali biti oprezni.

– Pažljivo autorizujte pristup računu aplikacijama i web stranicama trećih strana. Instagram upozorava korisnike da budu oprezni kada daju drugim aplikacijama ili web stranicama pristup svom računu. Lako se može dogoditi da im date previše pristupa svojim ličnim podacima, a da toga nisu ni svjesni.

Saznanje da vam je Instagram račun hakiran nikada nije ugodno. Međutim, dobra vijest je da je ponovno dobivanje pristupa uglavnom prilično jednostavno, a uz nekoliko dodatnih mjera možete se bolje zaštititi od sličnih problema u budućnosti.

Emma Woollacott, saradnica Forbesa