Građani BiH drže rekordnih 21,4 milijarde KM u bankama: Depoziti porasli za nevjerovatnih 2,5 milijardi KM

Ukupni depoziti stanovništva na kraju septembra 2026. godine iznosili su 21,39 milijardi KM. U odnosu na isti period prethodne godine, zabilježen je rast od 2,5 milijardi KM, odnosno 13,3%. Prema statističkim podacima CBBiH, depoziti stanovništva čine 52,1% ukupnih depozita u bankarskom sektoru, što ih čini značajnim izvorom finansiranja banaka i važnim elementom stabilnosti finansijskog sistema.

Posmatrano prema ročnoj strukturi, oročeni i štedni depoziti stanovništva iznosili su 6,26 milijardi KM ili 29,3% ukupnih depozita stanovništva, uz godišnji rast od 10,7%. Depoziti po viđenju iznosili su 4,13 milijardi KM, odnosno 19,3% ukupnog iznosa, i zabilježili su rast od 7,3%. Na transakcijskim računima stanovništva nalazilo se 11 milijardi KM, što predstavlja 51,4% ukupnih depozita stanovništva, uz godišnje povećanje od 17,3%.

“Ovi podaci pokazuju da ukupni depoziti stanovništva obuhvataju različite oblike držanja novca u bankama. Dok oročeni i štedni depoziti predstavljaju sredstva izdvojena na određeni period ili pod posebnim uslovima, depoziti na transakcijskim računima i depoziti po viđenju prvenstveno omogućavaju raspolaganje novcem za svakodnevne potrebe. Stoga rast ukupnih depozita ne znači nužno i jednak rast štednje u užem smislu”, navodi CBBiH u svom saopćenju povodm Svjetskog dana štednje.

Podaci o valutnoj strukturi pokazuju da su depoziti stanovništva u konvertibilnim markama na kraju septembra 2026. godine iznosili 12,84 milijarde KM, što je 60,0% ukupnih depozita stanovništva. Depoziti u eurima i depoziti u KM s valutnom klauzulom vezanom za euro iznosili su 7,77 milijardi KM ili 36,3%, dok su depoziti u ostalim stranim valutama iznosili 776,7 miliona KM, odnosno 3,7%.

Depoziti stanovništva u domaćoj valuti zabilježili su godišnji rast od 15,4%, prvenstveno zahvaljujući povećanju sredstava na transakcijskim računima u KM za 1,5 milijardi KM. Istovremeno, depoziti u stranim valutama povećani su za 10,2% u odnosu na isti period prethodne godine.

Svjetski dan štednje ustanovljen je 31. oktobra 1924. godine, na Prvom međunarodnom kongresu štedioničara održanom u Milanu. Predstavnici štednih ustanova iz različitih zemalja tada su istakli važnost štednje za ekonomski razvoj i oporavak nakon Prvog svjetskog rata, s ciljem da se širom svijeta podstaknu štednja i odgovorno upravljanje novcem.