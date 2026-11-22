Ekonomija Bosne i Hercegovine zadržala je umjeren tempo rasta u prvoj polovini 2026. godine. Godišnji realni BDP blago je ubrzao sa 2,3% u prvom na 2,4% u drugom kvartalu, što je rezultiralo ukupnim polugodišnjim rastom od 2,3%. Glavni pokretač ekonomije i dalje je privatna potrošnja, koja čini 68,9% BDP-a. Njen godišnji rast od 3% doprinio je ukupnom ekonomskom rastu sa približno 2,1 procentnim poenom, a podržali su ga rast prosječnih plata od oko 7%, povećanje kredita stanovništvu za 13,4% te veći priliv doznaka iz inostranstva za 7,5%, navodi se u Raiffeisen Research-u, objavljenom na sajtu Raiffeisen banke u BiH.

Iako je izborna 2026. godina podigla očekivanja snažnijeg rasta državne potrošnje, njeno povećanje od 2,1% u prvom polugodištu ostalo je na nivou historijskog prosjeka, bez značajnijeg dodatnog impulsa privredi.

Prema analizi, investicije, iako ostvaruju udjel od gotovo četvrtine BDP-a, porasle su svega 0,9% na godišnjem nivou, odražavajući oprez privatnih investitora i sporiju realizaciju pojedinih razvojnih projekata.

Prerađivačka industrija

Uvoz je u prvom polugodištu porastao za 1,6% godišnje, a izvoz za 1,2%, zbog čega je neto izvoz umanjio ukupni rast BDP-a za oko 0,8 procentnih poena.

Ono što je primjetno, i može se isčitati iz analize je to da se u strukturi domaće ekonomije odvija zaokret sa tradicionalnih industrijskih djelatnosti prema trgovini i uslugama.

U prvoj polovini godine prerađivačka industrija zabilježila je pad od 2,7% na godišnjem nivou, a proizvodnja električne energije za 4,8%, dok su trgovina i IT sektor porasli za 6,3% i 4,0%, uz učešće u BDP-u od 15,4% i 5,8%. Uslužni karakter rasta dodatno su naglasili ugostiteljstvo i smještaj, s povećanjem aktivnosti od 7,6% godišnje, te zdravstvo s rastom od 4,0%, što pokazuje da IT i turizam pružaju i podršku diverzifikaciji izvoza.

Foto: Shutterstock

Inflacija u 2026.

„Prvo polugodište 2026. godine potvrdilo je da je privatna potrošnja glavni oslonac rasta ekonomije Bosne i Hercegovine, dok trgovina, IT i druge uslužne djelatnosti sve više oblikuju njenu strukturu. Ipak, rast državne potrošnje ostao je u historijskim okvirima uprkos većim očekivanjima u izbornoj godini, a investicije i vanjski sektor nisu pružili snažniji zamah. Za održiviji i uravnoteženiji rast bit će važno da snagu potrošnje i usluga prate dinamičnija ulaganja i jačanje proizvodnog i izvoznog potencijala.“ – istakli su analitičari sektora za Istraživanje, ESG i strukturirano finansiranje Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini.

Kada je o inflaciji riječ, ona je na godišnjem nivou u septembru ubrzala na 6,0%. Glavni uzrok bio je snažan rast cijena goriva od 27,6%, uz rast troškova stanovanja od 12,7%, gdje su struja i plin poskupjeli za 14,3%, a vodosnabdijevanje za 9,6%.

Cjenovni pritisci, navodi se dalje, ostali su prisutni i u uslužnim djelatnostima, posebno u zdravstvu, restoranima i hotelima te rekreaciji i kulturi, dok je su s druge strane, cijene hrane smanjene za 0,1% godišnje, što je ublažilo dio pritisaka iz energetskih i komunalnih kategorija.

Prosječna inflacija u periodu januar–septembar 2026. iznosila je 4,8% na godišnjem nivou, što je približno nivo očekivanja prosječne inflacije za cijelu godinu (4,7%). Iako kretanja cijena nafte i plina nose određene rizike, stabilne cijene hrane i očekivano odgađanje poskupljenja komunalnih usluga ukazuju na to da do kraja godine neće doći do veće eskalacije inflacije.

Pad rudarstva 16,7 posto

Kada je riječ o industrijskoj proizvodnji ona se od januara do septembra zadržala u negativnoj zoni, uz pad od 2,1% godišnje, prvenstveno zbog pada rudarstva od 16,7%, dok se prerađivačka industrija zadržala na prošlogodišnjem nivou, a proizvodnja struje porasla za 3,0%.

Foto: Elvis Barukčić/ AFP / Profimedia

Posmatrajući vanjskotrgovinsku razmjenu zemlje, trgovinski deficit je nastavio rasti, u prvih osam mjeseci za 9,3% i dostigao je 9,3 milijarde KM, zbog bržeg rasta uvoza (7,5%) u odnosu na izvoz (6,0%).

U analizi se navodi kako bi ipak, negativni efekti robne razmjene, djelimično trebali biti ublaženi rastom izvoza usluga, prije svega kroz IT industriju i turizam, kao i većim prilivom inozemnih transfera i doznaka, pa bi zbog toga ukupni deficit u platnom bilansu trebao biti sveden na znatno prihvatljiviji nivo, uz projekciju deficita od oko 2 milijarde KM ili 3,4% vrijednosti procijenjenog BDP-a za ovu godnu.

Trgovina na malo

Nadalje se navodi kako je index prometa trgovine na malo ostao u snažnoj pozitivnoj zoni, uz rast od 11,1% u periodu januar–august 2026., a slična kretanja zabilježena su u dinamici plaća uz prosječan rast neto plaća od 7,3% godišnje i dostignuti prosječni iznos neto plaće od 1.685 KM.

Međutim, povoljnije prihode građana prate negativni signali s tržišta rada: istovremeni pad broja i zaposlenih i nezaposlenih pokazuje da se radna snaga smanjuje usljed demografskih pritisaka i ograničenja na strani ponude rada.

„Ekonomska aktivnost u 2026. godini ostaje oslonjena na domaću potrošnju, podržanu rastom plaća, kreditiranja, maloprodaje i doznaka, dok industrijska proizvodnja i vanjskotrgovinska kretanja i dalje ograničavaju uravnoteženiji rast. Istovremeno, inflacija ostaje iznad dugoročnog prosjeka, ali stabilizacija cijena hrane i vjerovatno odgađanje većih korekcija komunalnih tarifa smanjuju rizik njene šire eskalacije do kraja godine. U takvom okruženju zadržava se projekcija rasta realnog BDP-a od 2,3% za 2026. godinu, uz prosječnu inflaciju od 4,7%, dok su ključni rizici i dalje vezani za energetsku komponentu cijena, slabu industrijsku bazu i rastući trgovinski deficit“ – zaključili su analitičari sektora za Istraživanje, ESG i strukturirano finansiranje Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini.