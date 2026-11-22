Video-igra Grand Theft Auto VI ostvarila je 3,79 milijardi dolara maloprodaje prvog dana, saopštila je juče kompanija Take-Two Interactive. Time je postavila rekord za najveće lansiranje nekog proizvoda u historiji industrije zabave. Ujedno je opravdala ogromna očekivanja koja su pratila ovu izuzetno cijenjenu video-igru.

Take-Two, matična kompanija studija Rockstar Games, koji razvija GTA, saopštila je da je Grand Theft Auto VI prije zvaničnog izlaska prodat u 32,5 miliona primjeraka. To je najveći broj za bilo koju video-igru na svim platformama.

Podaci o prodaji zasnovani su na procjenama kompanije zaključno sa 19. novembrom, danom kada je Grand Theft Auto VI zvanično lansiran.

Prema podacima kompanije Circana, više od polovine igrača širom svijeta koji koriste Xbox i PlayStation 5 igralo je novu video-igru na dan njenog izlaska. Igrači na konzoli PS5 proveli su u prosjeku 513 minuta igrajući GTA VI, dok je prosjek za korisnike Xboxa iznosio 494 minuta.

Nije poznato da li maloprodaja prvog dana, o kojoj je izvijestio Take-Two, uključuje i unaprijed naručene primjerke video-igre. Od njih je, prema izvještajima, ostvareno znatno više od milijardu dolara prihoda.

Take-Two i Rockstar nisu imali dodatne komentare osim saopštenja objavljenog u petak.

Video-igra Grand Theft Auto VI ostvarila je 3,79 milijardi dolara maloprodaje prvog dana, saopštila je juče kompanija Take-Two Interactive. Time je postavila rekord za najveće lansiranje nekog proizvoda u historiji industrije zabave. Ujedno je opravdala ogromna očekivanja koja su pratila ovu izuzetno cijenjenu video-igru.

Take-Two, matična kompanija studija Rockstar Games, koji razvija GTA, saopštila je da je Grand Theft Auto VI prije zvaničnog izlaska prodat u 32,5 miliona primjeraka. To je najveći broj za bilo koju video-igru na svim platformama.

Podaci o prodaji zasnovani su na procjenama kompanije zaključno sa 19. novembrom, danom kada je Grand Theft Auto VI zvanično lansiran.

Prema podacima kompanije Circana, više od polovine igrača širom svijeta koji koriste Xbox i PlayStation 5 igralo je novu video-igru na dan njenog izlaska. Igrači na konzoli PS5 proveli su u prosjeku 513 minuta igrajući GTA VI, dok je prosjek za korisnike Xboxa iznosio 494 minuta.

Nije poznato da li maloprodaja prvog dana, o kojoj je izvijestio Take-Two, uključuje i unaprijed naručene primjerke video-igre. Od njih je, prema izvještajima, ostvareno znatno više od milijardu dolara prihoda.

Take-Two i Rockstar nisu imali dodatne komentare osim saopštenja objavljenog u petak.

Zapanjujuća činjenica

Nevjerovatne procjene prodaje koje je objavio Take-Two znače da je Grand Theft Auto VI za samo jedan dan nadmašio ukupnu svjetsku bioskopsku prodaju karata za film „Spider-Man: Brand New Day“. Ovaj bioskopski hit ostvario je 2,5 milijardi dolara prihoda širom svijeta od premijere tokom ljeta.

Foto: wangjiacheng / imago stock&people / Profimedia

Veliki broj

Skoro osam miliona gledalaca je istovremenih zabilježeno na platformama za prenos uživo u trenutku najveće gledanosti tokom lansiranja video-igre, prema podacima kompanije Streams Charts.

Video-igra je takođe oborila svjetski rekord u korišćenju interneta na globalnim internet čvorištima kojima upravlja operater internet razmjene DE-CIX.

Ključne informacije

Grand Theft Auto VI imao je vjerovatno najviše iščekivano lansiranje neke video-igre u historiji. Video-igra, koja je dobila izuzetno pozitivne kritike velike većine medija i recenzenata, prvi put je najavljena 2022. godine, dok je prvi trejler objavljen u decembru 2023.

Rockstar je prvobitno planirao da igra bude objavljena u jesen 2025. godine. Datum izlaska najprije je pomjeren za maj ove godine, a zatim ponovo za novembar.

Uoči izlaska, razvojni studio suočio se sa promjenama u dinamici produkcije i skupim curenjem informacija o sadržaju igre.

Grand Theft Auto V, objavljen 2013. godine, ostvario je približno 10 milijardi dolara prihoda od prodatih primjeraka. Očekuje se da će najnoviji nastavak franšize nadmašiti taj rekordni rezultat.

Antonio Pequeno IV, Forbes