Wayne Lee želio je da učestvuje u procvatu vještačke inteligencije, ali i da se zaštiti od mogućnosti da mu ona oduzme posao. Više od dvije godine prije IPO-a kompanije koja razvija Claude pronašao je način da investira u nju.Wayne Lee je došao do udjela u Anthropicu tako što nije kupio automobil.

Bilo je to početkom 2024. godine. Lee je u tom periodu bio između dva posla i radio na dva projekta kako bi ispunio vrijeme. Prvi je bio proučavanje vještačke inteligencije. Drugi je podrazumijevao pomoć majci u istraživanju alternativnih investicija za njenu penziju.

Ta dva sporedna projekta brzo su se ukrstila. Što je više učio o vještačkoj inteligenciji, sve je više želio da uloži novac u taj sektor. Ulaganje u javno listirane AI kompanije bilo je jednostavno. Međutim, kompanije za koje je bio najviše zainteresovan nisu prodavale svoje dionice javnosti. Dionice kompanija koje nisu na berzi obično se distribuiraju na samo dva načina: zaposlenima kao dio naknade za rad i velikim institucionalnim investitorima.

„Mora da postoji neki način da se investira u ovo“, prisjeća se da je tada pomislio.

Poslije opsežnog istraživanja pronašao je način preko platforme Clarity. Riječ je o jednoj od nekoliko platformi, među kojima su i EquityZen i Augment, koje osnivaju fondove namijenjene ulaganju u pojedinačne kompanije. Ti fondovi kupuju velike pakete dionica kompanija koje nisu na berzi, a zatim ih dijele na manje udjele i prodaju porodičnim investicionim kancelarijama i drugim institucijama koje inače nikada ne bi dobile priliku da investiraju u perspektivne startape poput Anthropica.

„Da li želim novi automobil ili da novac uložim u ovo?“, prisjeća se Lee da je razmišljao.

Odlučio je da uloži novac u Anthropic.

Ne otkriva koliko je uložio Ta opklada se veoma dobro isplatila: vrijednost njegove investicije porasla je 27 puta. Lee ne želi da otkrije koliko je uložio, ali minimalni iznos za ulaganje preko platforme Clarity iznosi 25.000 dolara. Da je uložio samo toliko, njegova investicija u Anthropic sada bi vrijedila 675.000 dolara, ne računajući eventualne naknade.

Lee kaže da nije ulagao u Anthropic zato što je bio siguran da će vrijednost kompanije rasti. Uložio je zato što se plašio da će vještačka inteligencija ugroziti njegovu profesiju. Radi u tehnološkoj industriji. Nakon nekoliko mjeseci proučavanja vještačke inteligencije, došao je do zaključka koji mu se činio neizbježnim.

„Ako vještačka inteligencija dostigne svoj potencijal, ostat ćete bez posla“, rekao je.

Zato je kupio zaštitu od sopstvene profesionalne zastarjelosti, i to preko kompanije koja razvija tehnologiju koja bi mogla da je izazove. Zaključio je da će, ako mu vještačka inteligencija oduzme karijeru, bar imati udio u kompaniji koja od toga zarađuje.

Wayne Lee, Foto: Privatna arhiva

Ulaganje u dionice nije mu bilo nepoznato

Lee svakako nije bio neiskusan investitor. Dionice kupuje još od studentskih dana. Čitavu deceniju proveo je i ulažući u kriptovalute. Međutim, ulaganje u kompanije koje nisu na berzi bilo je novo iskustvo, a takve investicije nije lako realizovati. Jedan posao u vezi sa Anthropicom propao je prije nego što je zaključen. Kada je Clarity organizovao drugi, Lee je odmah uskočio. Taj posao je uspješno realizovan.

Lee zapravo nema dionice koje glase na njegovo ime, već posredno učestvuje u vlasništvu preko fonda. To je bitno drugačije od direktnog posjedovanja dionica, ali mu i dalje omogućava da učestvuje u rastu vrijednosti kompanije, u skladu sa uslovima fonda i pripadajućim naknadama.

Anthropic počinje trgovanje na berzi pod oznakom ANT. Prema podacima od 12. novembra, broj pristiglih naloga bio je šest puta veći od broja raspoloživih dionica. Svi pokazatelji ukazuju na to da bi potražnja mogla da podigne cijenu iznad prvobitno utvrđenog raspona.

Međutim, kada mali investitori budu mogli da kupuju dionice preko svojih računa u Charles Schwabu, rani ulagači poput Leeja, kao i fondovi rizičnog kapitala koji su investirali u Anthropic, već će ostvariti višegodišnji rast vrijednosti svojih ulaganja.

Poslovanje kompanije Clarity – preko koje će ove godine biti realizovane transakcije vrijedne pet milijardi dolara – uglavnom je usmjereno na institucionalne investitore, kaže njen izvršni direktor Sim Desai. Ipak, i pojedinci koji ispunjavaju kriterijume za status akreditovanog investitora mogu da počnu da ulažu sa minimalnim iznosom od 25.000 dolara.

Rizično i teško

Kompanija obično kupuje dionice od postojećih dioničara – zaposlenih koji već imaju pravo na svoje dionice, ranih investitora kojima je dosadilo da čekaju IPO i koji žele da unovče svoja ulaganja.

Anthropic je u tom pogledu bio pomalo drugačiji slučaj. Clarity je dio svojih dionica kupio na aukciji u okviru stečajnog postupka kripto-kompanije FTX, koja je doživjela kolaps. Na aukciji su, pored Clarityja, učestvovali i Augment i Forge.

Investicije poput Leejeve nose određene rizike. On se prisjeća da mu je bilo pomalo muka kada je trebalo da ispiše tako veliki lični ček. Takva ulaganja mogu biti teško unovčiva. Investitori često donose odluke bez pristupa finansijskim podacima koje imaju na raspolaganju dioničari berzanskih kompanija.

Lee opisuje svoju prvu investiciju u fond koji ulaže u druge fondove kao najgori posao koji je sklopio. Dijelom i zato što je taj novac bilo posebno teško povući.

„Mislim da ćete se razočarati ako očekujete da je Anthropic uobičajen primjer“, kaže on.

Ipak, smatra da ovu kategoriju ulaganja vrijedi razmotriti za ljude poput njega. One koji, nakon što djeca odu na spavanje, u udobnoj kućnoj odjeći istražuju mogućnosti investiranja. Jer alternativa je svijet u kojem će najveći dio dobiti od takvih ulaganja nastaviti da odlazi već bogatima.

„Uvijek sam na strani malog čovjeka“, kaže Lee. „Moramo da pomažemo jedni drugima“.

Anna Tong, Forbes