Anthropic je odredio cijenu svojih dionica u okviru dugo očekivane inicijalne javne ponude (IPO) na 83 dolara po dionici. Tako je prikupio više od 80 milijardi dolara i pokazao da interesovanje investitora za vještačku inteligenciju ostaje snažno. I to uprkos turbulentnom periodu na berzi za kompanije iz ove industrije.

Anthropic je kroz IPO prikupio 81,3 milijarde dolara prodajom 980 miliona običnih dionica klase A. Time je kompanija procijenjena na oko 1,5 biliona dolara.

Trgovanje njenim dionicama počinje u četvrtak na berzi Nasdaq, pod oznakom ANT.

Anthropic je prvobitno ciljao na procjenu vrijednosti od 1,4 biliona dolara i planirao prodaju 825 miliona dionica po cijeni od 70 do 78 dolara. Međutim, prema izvještajima, kompanija je uoči srijede razmatrala povećanje obima IPO-a.

Ova prodaja premašila je prethodni rekord koji je postavio SpaceX, prikupivši 75 milijardi dolara prodajom 555,56 miliona dionica u okviru junskog IPO-a. Tada je kompanija procijenjena na 1,77 biliona dolara.

Anthropic je 26. oktobra javno podnio Komisiji za hartije od vrijednosti SAD (SEC) registracionu dokumentaciju i prospekt za IPO.

Bogatstvo sedmero milijardera, suosnivača Anthropica, naglo je poraslo

Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei, koji posjeduje udio od 1,3 posto u kompaniji i čije je bogatstvo tokom trgovanja u srijedu procjenjivano na 14,1 milijardu dolara, prema proračunima Forbes dostigao je procijenjenu neto vrijednost od 19,8 milijardi dolara po IPO cijeni od 83 dolara po dionici.

Njegova sestra, predsjednica kompanije Daniela Amodei, takođe posjeduje udio od 1,3 posto, čime je i njeno bogatstvo dostiglo 19,8 milijardi dolara.

Procijenjeno bogatstvo Chrisa Olaha, rukovodioca istraživanja interpretabilnosti vještačke inteligencije, poraslo je sa 14,2 na 20 milijardi dolara. Bogatstvo glavnog arhitekte Sama McCandlisha povećano je sa 14,3 na 20 milijardi dolara, dok je bogatstvo Jacka Clarka, zaduženog za javnu dobrobit, poraslo sa 14,2 na 19,9 milijardi dolara.

Procijenjeno bogatstvo glavnog naučnika Jareda Kaplana poraslo je sa 14,2 na 19,9 milijardi dolara, a glavnog direktora za računarske resurse Toma Browna sa 14,3 na 20,1 milijardu dolara.

Amazon i Google imaju ogromne udjele

Alphabet, matična kompanija Googlea, posjeduje gotovo 10 posto Anthropica na potpuno razvodnjenoj osnovi, dok Amazon ima udio od gotovo 11 posto.

Nakon IPO-a, Alphabet će imati 1,79 milijardi dionica, odnosno 32 posto dionica bez prava glasa. Amazon će posjedovati 1,92 milijarde dionica Anthropica bez prava glasa, što predstavlja 34 posto.

Po cijeni od 83 dolara po dionici, Googleov udio vrijedi 149 milijardi dolara, a Amazonov 159 milijardi dolara.

Prihodi Anthropica

Prihodi Anthropica porasli su na 16,3 milijarde dolara u prvoj polovini 2026. godine, u odnosu na 1,2 milijarde dolara u istom periodu prethodne godine.

Međutim, kompanija je za prvih šest mjeseci ove godine prijavila neto gubitak od 80,7 milijardi dolara, u poređenju sa gubitkom od 13 milijardi dolara godinu dana ranije.

Pet najvećih klijenata činilo je oko 25 posto prihoda kompanije tokom devet mjeseci zaključno sa 30. septembrom 2026. godine, mada nijedan pojedinačni klijent nije učestvovao sa više od 10 posto.

Foto: Reuters

Što IPO govori o stanju dionica kompanija iz sektora AI

IPO Anthropica predstavlja važan pokazatelj raspoloženja investitora prema industriji vještačke inteligencije. Kompanija izlazi na berzu u trenutku neizvjesnosti na tržištu dionica.

Nekoliko kompanija iz sektora vještačke inteligencije koje su prvobitno razmatrale ili planirale izlazak na berzu ove godine odlučilo je da odloži taj korak zbog nestabilnosti tržišta. Među njima je i OpenAI.

Niz loših finansijskih izvještaja uzdrmao je industriju u oktobru. Investitori su postali sve zabrinutiji zbog ogromnih kapitalnih izdataka. Istovremeno, strahovanja od pooštravanja regulative za centre podataka, nakon što su demokrate na izborima za Kongres osvojile većinu u Predstavničkom domu i Senatu, pokrenula su višednevnu rasprodaju dionica.

Skandal u koji je umiješan Jensen Huang izbio je u trenutku kada su dionice počele da se oporavljaju nakon izbora. Iako je u početku samo Nvidia zabilježila pad vrijednosti dionica nakon vijesti o istrazi njenog odbora direktora u vezi sa Huangom, povodom navodne afere sa osobom za koju se sumnja da je kineski špijun, njegova iznenadna ostavka dodatno je pojačala zabrinutost na širem tržištu. Na kraju je dovela do nove rasprodaje dionica kompanija iz sektora vještačke inteligencije krajem prošle nedjelje.

Izlazak Anthropica na berzu usred svih ovih dešavanja pokazaće koliko je snažno interesovanje investitora za ulaganja u sektor vještačke inteligencije u cjelini.

Ulaganja Anthropica u AI infrastrukturu

Anthropic je od osnivanja već potrošio 19 milijardi dolara na infrastrukturu za vještačku inteligenciju. Kompanija ima niz ugovora čija ukupna vrijednost u narednih 20 godina premašuje pola biliona dolara. Među partnerima su Amazon, Google, Microsoft, AMD, Broadcom, Nvidia i SpaceX.

Njegov najveći ugovor, vrijedan 161 milijardu dolara, zaključen je sa kompanijom Broadcom i odnosi se na čipove i infrastrukturu.

Prema prospektu za IPO, ukupne ugovorne obaveze mogle bi do 2045. da dostignu oko bilion dolara.

Obaveze Anthropica

Anthropic je na dan 30. juna 2026. prijavio ukupne obaveze od 117 milijardi dolara. Međutim, pošto se obaveze po osnovu zakupa ne prikazuju u bilansu stanja sve dok ugovori o zakupu zvanično ne počnu da važe, mnogi veliki poslovi još nijesu uključeni u ovaj iznos. Ukupne procijenjene buduće obaveze po osnovu zakupa koje još nijesu prikazane u finansijskim izvještajima iznosile su 321 milijardu dolara na dan 30. juna 2026. godine. U prospektu za IPO navedeni su brojni veliki ugovori čiji početak realizacije tek predstoji:

Najmanje 45 milijardi dolara sa Microsoftom, u periodu od novembra 2026. do maja 2033. godine.

114,5 milijardi dolara sa Googleom, u periodu od aprila 2026. do jula 2033. godine.

110 milijardi dolara sa Amazonom, u periodu od maja 2026. do aprila 2036. godine.

Do 120,5 milijardi dolara sa SpaceX-om, za ugovore čije trajanje seže do 2029. godine.

Do 44,6 milijardi dolara sa društvima u potpunom vlasništvu kompanije Nscale Global Holdings Limited, za ugovore koji traju do 2033. godine.

Oko 41 milijardu dolara sa kompanijom Lambda, Inc., za ugovore koji traju do 2034. godine.

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