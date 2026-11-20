Prema procjenama Forbesa, momčadi Formule 1 danas u prosjeku vrijede 5,2 milijarde dolara, čak 47 posto više nego lani. Ograničenje troškova i sve veći interes ulagača pretvorili su ovaj sport u jedan od najunosnijih biznisa na svijetu.

Opsežne promjene tehničkih pravila Formule 1 dovele su do dramatično drukčijih dizajna bolida za 2026. godinu. Izvan staze, ovo takmičenje prolazi kroz jednako radikalnu transformaciju.

Prije samo 12 mjeseci milijarder i šef Mercedesove momčadi Toto Wolff pristao je prodati manjinski udio u momčadi uz procijenjenu vrijednost od približno šest milijardi dolara. Već je to bio znak velikog rasta ovog sporta, s obzirom na to da je riječ o vrijednosti otprilike šest puta većoj od procijenjene vrijednosti momčadi iz 2019. godine.

Danas se ta transakcija čini iznimno povoljnom. Forbes sada procjenjuje vrijednost Mercedesove momčadi na 9,2 milijarde dolara, što je rast od 53 posto za godinu. Time su ‘Srebrne strijele’ dosegnule nivo vrijednosti usporedivu s vrjednijom polovicom momčadi NFL-a, trima najvrjednijim momčadima NBA lige te evropskim fudbalskim velikanom Real Madridom.

Ferrari na vrhu, Mercedes sve bliže granici od 10 milijardi dolara

Iako je riječ o nedvojbeno impresivnom rastu, Mercedes nije najvrjednija momčad Formule 1. Ta titula pripada Ferrariju, čija se vrijednost procjenjuje na 9,5 milijardi dolara. Mercedes nije ni momčad s najvećim rastom vrijednosti. Taj naslov ove godine pripada Haasu, čija je vrijednost porasla za nevjerovatnih 87 posto, na 2,8 milijardi dolara, u odnosu na 1,5 milijardi dolara u 2025..

McLaren, koji je prošle godine osvojio konstruktorski naslov na stazi, također je ostvario velik rast. Njegova vrijednost skočila je za 73 posto, s prošlogodišnjih 4,4 milijarde na 7,6 milijardi dolara.

Ukupno gledano, 11 momčadi Formule 1 danas u prosjeku vrijedi 5,2 milijarde dolara, što je povećanje od 47 posto u odnosu na 3,6 milijardi dolara iz 2025. godine. Izuzme li se Cadillac, koji je u svojoj debitantskoj sezoni procijenjen na tri milijarde dolara i nije bio uključen u Forbesovu ljestvicu za 2025., prosječna vrijednost momčadi porasla je za 53 posto, na 5,4 milijarde dolara.

Rast vrijednosti odražava i poboljšanje poslovnih rezultata momčadi. Uz nepromijenjene valutne tečajeve, procijenjeni prihodi deset postojećih momčadi porasli su za 15 posto od 2024. do 2025. godine, dosegnuvši prosječno 530 miliona dolara.

I Mercedes i McLaren očekuju da će u 2026. ostvariti prihode veće od milijardu dolara, što bi bio prvi takav slučaj u povijesti Formule 1.

Zapravo, prema svojim najnovijim ljestvicama vrijednosti, Forbes je identificirao samo tri druge sportske momčadi koje su dosegnule tu granicu: Dallas Cowboyse iz NFL-a te evropske fudbalske klubove Real Madrid i Barselonu.

Tehnološki divovi i luksuzni brendovi ulažu sve više u Formulu 1

Cijene sponzorstava rastu, a u sportu koji već dugo privlači firme usmjerene na poslovne klijente (B2B), željne impresionirati potencijalne partnere demonstracijom svojih tehnoloških mogućnosti u paddocku Formule 1, momčadi su sklopile niz ugovora u različitim segmentima ekosustava umjetne inteligencije.

Naprimjer, softverska firma Atlassian glavni je naslovni partner Williamsa, ali među ostalih 25 sponzora te momčadi nalaze se i “službeni partner za razmišljanje” (Anthropicov Claude), “partner za orkestraciju umjetne inteligencije2 (Airia) te “partner za podatkovne usluge i umjetnu inteligenciju2 (Brillio).

Mexico City Grand Prix, Foto: Andrej Isaković/AFP

Istovremeno, Formula 1 bilježi povećan interes firmi iz sektora finansijskih usluga, poput novih Mercedesovih partnera Nu i Stripe, ali i potrošačkih brendova. Aston Martin prošle je godine potpisao sponzorski ugovor s kozmetičkim brendom Elemis, dok bi Gucci 2027. trebao postati novi naslovni partner Alpinea.

Vrijednosti momčadi rastu brže od prihoda

Ipak, rast vrijednosti momčadi još je više povezan s povećanjem multiplikatora koji se koriste pri njihovoj procjeni.

Prije sedam godina Forbes je momčadi Formule 1 u prosjeku procjenjivao na 2,3 puta njihove procijenjene prihode iz prethodne sezone. Do prošle godine prosječni multiplikator porastao je na 8,3.

Danas Forbes deset postojećih momčadi, ne računajući Cadillac, u prosjeku procjenjuje na 10,3 puta njihove prošlogodišnje prihode. Time se Formula 1 približava NFL-u, čiji multiplikator iznosi 13,4, i NBA ligi, s multiplikatorom od 12,9, dok je već znatno prestigla NHL (8,9), MLB (7) i evropski fudbal, gdje su 23 kluba koje je Forbes procjenjivao ove godine imala prosječni multiplikator od 5,6.

Vlasnički udjeli u momčadima Formule 1 rijetko mijenjaju vlasnike, zbog čega postoji malo konkretnih transakcija na temelju kojih se mogu donositi procjene. Ipak, vlasnik Racing Bullsa, Red Bull, ove je godine navodno odbio ponudu vrijednu do tri milijarde dolara za momčad.

U augustu je milijarder i vlasnik New York Jetsa Woody Johnson kupio manjinski udio u Aston Martinu, pri čemu je ukupna vrijednost poslovanja momčadi procijenjena na 4,75 milijardi dolara, prema riječima dvije osobe upoznate sa transakcijom.

To odgovara multiplikatoru od 10,2 u odnosu na 464 miliona dolara prihoda navedenih u godišnjem izvještaju momčadi za 2025. godinu.

“To je jednostavno jedno od onih neobičnih tržišta”, kaže jedan od trenutačnih ulagača u Formulu 1. “Ljudi su spremni platiti gotovo koliko god je potrebno.”

Ograničenje troškova pretvorilo Formulu 1 u unosan posao

Čini se da je ovaj snažan rast vrijednosti donekle zakašnjela reakcija na uvođenje ograničenja troškova u Formuli 1 2021. godine.

Jedan poznavatelj takmičenja opisuje tu promjenu kao “najvažniji trenutak u povijesti Formule 1 iz perspektive vrednovanja momčadi”. Povijesno gledano, Formula 1 bila je golemi finansijski teret. Godišnji budžeti vodećih momčadi premašivali su 400 miliona dolara.

No, u nastojanju da se izjednače uslovi takmičenja, novi sistem ograničio je potrošnju u brojnim područjima povezanima s projektiranjem i proizvodnjom bolida.

Uoči sezone 2026. gornja granica tih troškova postavljena je na 215 miliona dolara.

Zahvaljujući toj promjeni, Mercedes je zauzeo peto mjesto na najnovijoj Forbesovoj ljestvici najprofitabilnijih sportskih momčadi na svijetu, ostvarivši operativnu dobit od 225 miliona dolara u 2025. godini.

Prema Forbesovim procjenama, još je pet momčadi Formule 1 poslovalo s dobiti u 2025.

Iako je McLaren na papiru iskazao gubitak, on je bio posljedica velike isplate rukovoditeljima u okviru dugoročnog programa nagrađivanja. Ove se godine očekuje da će dobit momčadi dosegnuti gotovo 200 miliona dolara.

Formula 1 još nije dostigla nivo strukturne profitabilnosti kakva postoji u NFL-u, gdje golemi prihodi koje liga raspodjeljuje klubovima praktično garantuje da franšize neće poslovati s gubitkom.

Međutim, upućeni izvori tvrde da bi Formula 1 u sljedećih nekoliko godina mogla dosegnuti tačku u kojoj će nagradni fond takmičenja pokrivati dopuštene troškove većine ili čak svih momčadi.

Riječ je o novcu koji se momčadima raspodjeljuje iz centraliziranih izvora prihoda, poput televizijskih prava i naknada za organizaciju utrka, a iznosi ovise o njihovom plasmanu u ukupnom poretku tokom sezone.

Američko tržište i Netflix otvaraju prostor za novi rast

Gledajući unaprijed, Formula 1 i dalje ima prostora za rast u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su već sada najplodnije tržište za privlačenje korporativnih partnera.

Ove godine tamičenje je promijenilo televizijskog partnera u SAD-u, prešavši s ESPN-a na Apple TV, nastojeći dodatno iskoristiti interes publike koju je privukla Netflixova dokumentarna serija Drive to Survive.

Formula 1 također ima mladu i međunarodnu bazu navijača te nastavlja istraživati nedovoljno razvijena tržišta širom svijeta.

Foto: REUTERS/Daniel Cole

Tako je Malezija ove godine preuzela organizaciju utrke umjesto Bahreina zbog rata na Bliskom istoku, dok se početkom 2030-ih planira održavanje Velike nagrade u Ruandi. Bila bi to prva utrka Formule 1 na afričkom kontinentu od 1993. godine.

“Zašto bi multiplikatori prihoda u Formuli 1 uopće trebali biti niži nego u NBA ligi?”, pita se jedan ulagač u Formulu 1.

“To je globalni sport. Gotovo jednako mnogo ljudi prati svaku utrku kao Super Bowl. Tokom trkaćih vikenda na stazama se okuplja 300.000 ljudi, a tu su i centralizirana medijska prava. To je fantastičan sport. Ljudima je jednostavno trebalo nekoliko godina da to shvate.”

Samo 11 momčadi: Ekskluzivnost dodatno podiže cijenu

Ipak, najveća prednost Formule 1 možda je upravo ograničen broj dostupnih momčadi. Čak i nakon ovogodišnjeg ulaska Cadillaca, takmičenje će u doglednoj budućnosti ostati ograničeno na 11 momčadi, što je otprilike trećina broja franšiza u velikim američkim profesionalnim sportskim ligama.

Osim toga, vlasnički udjeli u momčadima rijetko se pojavljuju na tržištu.

U jednom od rijetkih takvih primjera, Sportico je ovog mjeseca izvijestio da je investitor u Alpine, Otro Capital, angažirao investicijsku banku kako bi istražio mogućnost prodaje svojeg manjinskog udjela.

Istovremeno, vlasnik Cadillaca Mark Walter suočava se sa saveznom istragom povezanom sa zajmovima između njegovih drugih poslovnih subjekata. Zbog toga paddockom kruže glasine da Walter pokušava prodati momčad, uz traženu cijenu od 3,4 milijarde dolara.

Iz perspektive strogo finansijske analize, možda bi bilo teško opravdati plaćanje tolikog iznosa za novu momčad koja još mora mnogo toga nadoknaditi, kako na stazi tako i izvan nje.

Isto vrijedi i za Haas, čiju vrijednost Forbes procjenjuje na 14,1 puta njegove prihode iz 2025. godine.

No, želja ulagača da uđu u vlasničke strukture sportskih momčadi snažno je potaknula rast njihovih vrijednosti u ligama širom svijeta. Pritom nitko ne zna kada će se ponovno pojaviti prilika za preuzimanje kontrole nad nekom momčadi Formule 1.

“Cadillac ima najmanje razvijenu infrastrukturu, najmanje iskustva i najslabiju tradiciju, a njegove velike ambicije za širenje u SAD-u bit će teško ostvariti”, kaže jedan poznavatelj Formule 1.

“Ali vrijednost je u tome što ste dio ovog sporta i što možete iskoristiti val njegovog rasta.”

“U ovo doba sljedeće godine vjerovatno ćemo razgovarati o prvoj momčadi Formule 1 vrijednoj 10 milijardi dolara.”

NAJVRJEDNIJE MOMČADI FORMULE 1 u 2026.

#1. 9,5 milijardi dolara

Ferrari

Godišnja promjena vrijednosti: 46% | Prihod: 850 miliona | Operativna dobit: 160 miliona | Šef momčadi: Frédéric Vasseur

Foto: REUTERS/Daniel Cole

#2. 9,2 milijarde dolara

Mercedes

Godišnja promjena vrijednosti: 53% | Prihod: 855 miliona | Operativna dobit: 225 miliona | Šef momčadi: Toto Wolff

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

#3. 7,6 milijardi dolara

McLaren

Godišnja promjena vrijednosti: 73% | Prihod: 794 miliona | Operativna dobit: –58 miliona | Šef momčadi: Andrea Stella

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

#4. 6,6 milijardi dolara

Red Bull Racing

Godišnja promjena vrijednosti: 52% | Prihod: 706 miliona | Operativna dobit: 33 miliona | Šef momčadi: Laurent Mekies

Foto: REUTERS/Jean Carniel

#5. 4,75 milijardi dolara

Aston Martin

Godišnja promjena vrijednosti: 48% | Prihod: 464 miliona | Operativna dobit: -27 miliona | Šef momčadi: Adrian Newey

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

#6. 3,8 milijardi dolara

Audi

Godišnja promjena vrijednosti: 58% | Prihod: 340 miliona | Operativna dobit: -20 miliona | Šef momčadi: Mattia Binotto

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

#7. 3,5 milijardi dolara

Williams

Godišnja promjena vrijednosti: 40% | Prihod: 329 miliona | Operativna dobit: -27 miliona | Šef momčadi: James Vowles

Foto: REUTERS/Daniel Cole

#8. 3,4 milijarde dolara

Alpine

Godišnja promjena vrijednosti: 39% | Prihod: 388 miliona | Operativna dobit: 22 miliona | Šef momčadie: Flavio Briatore

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

#9. 3,3 milijarde dolara

Racing Bulls

Godišnja promjena vrijednosti: 43% | Prihod: 370 miliona | Operativna dobit: 10 miliona | Šef momčadi: Alan Permane

Foto: REUTERS/Jean Carniel

#10. 3 milijarde dolara

Cadillac

Godišnja promjena vrijednosti: – | Prihod: – | Operativna dobit: – | Šef momčadi: Marcin Budkowski

Foto: REUTERS/Daniel Cole

#11. 2,8 milijarde dolara

Haas

Godišnja promjena vrijednosti: 87% | Prihod: 199 miliona | Operativna dobit: 13 miliona | Šef momčadi: Ayao Komatsu

Foto: REUTERS/Jean Carniel

Brett Knight, pomoćnik glavnog urednika Forbesa koji prati poslovnu stranu sporta (link na originalan članak)