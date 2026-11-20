Malo poznata porodična firma koju je 1918., osnovao ruski imigrant, počevši s prodajom rabljenih autodijelova, danas je veliki distributer tehnološke opreme koji već 432 tromjesečja zaredom posluje s dobiti.

Dan Schwab daje znak novinaru koji sjedi pokraj njega da izađu iz dvorane, u kojoj njegov brat Michael Schwab, s kojim zajednički vodi porodičnu firmu D&H, distributera tehnološke opreme s godišnjim prihodima od 7,2 milijarde dolara, još uvijek govori pred približno 360 predstavnika dobavljača poput Della, Cisca i Microsofta.

Dan želi što prije započeti obilazak porodične kompanije na periferiji Harrisburga u Pennsylvaniji. A u zgradi koja se prostire na 23.200 kvadratnih metara ima se šta vidjeti.

Prva stanica je Main Street Express, prostor za druženje zaposlenika s tribinama i crvenim tunelskim toboganom kojim se zaposlenici mogu spustiti s drugog na prvi kat. Odatle Dan nastavlja hodnicima zgrade, pokazujući sve načine na koje D&H štedi novac.

“Prilično smo štedljivi”, kaže 57-godišnji Dan. “Ali znamo se i zabaviti. Naporno radimo i dobro se zabavljamo – to je doslovno utkano u našu korporativnu kulturu.”

Sivi tepisi na podovima nekadašnje tvornice elektronike izrađeni su od recikliranog industrijskog otpada, a pregrade između radnih mjesta u prodajnom odjelu zapravo su stari srednjoškolski ormarići.

Svih 66 konferencijskih dvorana nazvano je prema filmovima (Hogwarts, McFly), glazbi (One Hit Wonders, Rappers Delight), sportu (Clutch, Championship) ili superjunacima (Krypton, Wakanda), ovisno o dijelu zgrade u kojem se nalaze.

Svaka je uređena za manje od 100 dolara, a taj je zadatak pripao Danovoj kćerki, koja je tada još pohađala srednju školu i bila na praksi u marketinškom odjelu. Vikendima su ona i otac pretraživali Amazon, eBay, pa čak i vlastitu kuću, tražeći filmske plakate, arkadne uređaje i sportske suvenire.

U zgradi se nalazi i svojevrsni muzej ispunjen starim predmetima koji prikazuju razvoj poslovanja kroz različita tehnološka razdoblja – od usmjerivača za internetske veze putem telefonske linije do konzola PlayStation i prvih osobnih računala.

Jeftino i veselo mogao bi biti moto D&H-a. Uostalom, gotovo da i mora biti tako.

Posao s maržom od samo jedan posto

Poslovanje ove 108 godina stare kompanije samo po sebi nije osobito uzbudljivo, a profitne marže iznimno su niske, oko jedan posto. Ipak, zahvaljujući sposobnosti upravljanja troškovima i pružanju vrhunske korisničke usluge, D&H pokazuje iznimnu otpornost.

Prihodi su u posljednjoj fiskalnoj godini, zaključenoj u aprilu 2026., dosegnuli rekordnih 7,2 milijarde dolara, što je 18 posto više nego godinu ranije. Time je kompanija zauzela 93. mjesto na ljestvici najvećih američkih privatnih kompanija prema prihodima.

Prema podacima D&H-a, kompanija je ostvarila dobit u 432 uzastopna tromjesečja. Drugim riječima, nikada nije poslovala s gubitkom tokom svih godina postojanja.

Ni za vrijeme Velike depresije, ni tokom finansijske krize 2008., pa čak ni kada je izgubila najvećeg kupca.

“Vrlo je rijetko da D&H ostvari transakciju na kojoj izgubi novac”, kaže Keith Housom, izvršni direktor u NorthCoast Researchu, koji vodi godišnje istraživanje distribucijske industrije. “Oni vrhusnki posluju.”

Kako funkcionira porodični poslovni model?

Poslovni model ove porodične kompanije relativno je jednostavan. Proizvođači tehnologije, bilo da je riječ o Appleu koji proizvodi prijenosna računala ili Ciscu koji proizvodi poslužitelje, svoje proizvode prodaju direktno D&H-u, koji ih zatim preprodaje distributerima i IT preprodavačima.

Među tim kupcima nalaze se velike kompanije poput SHI Internationala i World Wide Technologyja, koje vode milijarderi Thai Lee i David Steward.

Te kompanije kombiniraju različite tehnološke proizvode i rješenja za velike korporativne klijente, ali i manje lokalne firme koje opslužuju knjižare, školske okruge i odvjetničke urede.

Gotovo 90 posto kupaca D&H-a čine takvi preprodavači, dok preostalih desetak posto otpada na maloprodajne kompanije poput Walmarta, B&H Photoa i Best Buya te univerzitetske knjižare.

“Poslujemo praktički sa svakim univerzitetom”, ističe Dan.

Ulaganje u ljude umjesto agresivnog širenja

Forbes procjenjuje vrijednost D&H-a na gotovo 900 miliona dolara. Kompanija tvrdi da se od konkurencije razlikuje prije svega kvalitetom usluge koju pruža malim i srednjim poduzećima, koja čine približno polovicu njezina poslovanja s preprodavačima.

D&H je prošle godine potrošio gotovo devet miliona dolara na edukaciju kupaca kako bi im pomogao razumjeti nove proizvode na tehnološkom tržištu koje se ubrzano mijenja. Dodatna tri miliona dolara uložena su u edukaciju gotovo 600 prodajnih predstavnika zaposlenih u Sjevernoj Americi.

Prema podacima kompanije, zaposlenici u prodajnom odjelu u prosjeku ostaju 11 godina, dok je industrijski prosjek približno godinu. To kupcima omogućuje dugoročnu saradnju s istim predstavnicima i razvoj ličnih poslovnih odnosa, u vrijeme kada konkurenti često prebacuju korisničku podršku u jugoistočnu Aziju ili Latinsku Ameriku.

Distributivni centar kompanije D&H Distributing u ameročkoj saveznoj državi Pennsylvaniji Foto: D&H

Druga velika razlika jest usmjerenost na spor, organski rast. Tokom gotovo 11 decenija postojanja kompanija nikada nije prodala dio vlasničkog kapitala vanjskim ulagačima niti je provela ijedno preuzimanje. To je jedan od ključnih razloga zbog kojih su neki konkurenti danas znatno veći.

Naprimjer, konkurentski TD Synnex, koji ostvaruje više od 60 milijardi dolara godišnjih prihoda, nastao je spajanjem industrijskih divova TD Corporationa i Synnex Corpa 2021. godine.

Kupci cijene lični pristup

Neki kupci upravo zbog manje veličine D&H-a preferiraju njegov lični pristup.

“Ne kupujem od kompanija, nego od ljudi, a svog prodajnog predstavnika u D&H-u zaista cijenim”, kaže Patrick Fetherston, predsjednik konsultantske firme Sieve Networks.

Njegova kompanija već pet godina sarađuje s istim prodajnim predstavnikom D&H-a, a danas od tog distributera nabavlja 95 posto svojih tehnoloških proizvoda, u poređenju sa samo pet posto na početku saradnje.

“D&H je oduvijek imao filozofiju da se na telefon treba javiti kada zazvoni. Kod velikih distributera često ne mogu ni doći do osobe s kojom trebam razgovarati”, objašnjava Fetherston.

Braću Schwab, međutim, ne zabrinjava činjenica da je njihova kompanija manja od nekih konkurenata.

“Fondovi privatnog kapitala ili konkurenti povremeno nam se obraćaju s prijedlozima preuzimanja ili strateških partnerstava”, kaže 62-godišnji Michael.

“U pravilu razmotrimo ponudu, zahvalimo im i kažemo da cijenimo interes, ali da imamo vlastiti put prema uspjehu.”

Dan dodaje kako je jedna od najvećih prednosti privatnog vlasništva upravo izostanak pritiska tromjesečnih financijskih izvještaja kojem su izložene kompanije čijim se dionicama trguje na berzi.

“Nemamo taj rok od 90 dana. To je doslovno naša strateška prednost. Možemo donositi promišljene odluke i preuzimati izračunate rizike jer razmišljamo dugoročno.”

Zaposlenici posjeduju gotovo polovinu kompanije

Važan dio te dugoročne strategije jest i vlasnička struktura D&H-a.

Porodica Schwab, uključujući Dana, Michaela i njihovu 65-godišnju sestru Amy, koja također radi u kompaniji kao viša direktorica strateških projekata i upravljanja objektima, posjeduje 54 posto vlasničkog udjela.

Preostalih 46 posto nalazi se u vlasništvu 1800 zaposlenika, zahvaljujući programu zaposleničkih dioničkih opcija uvedenom 1998. godine.

“Porodično poslovanje podrazumijeva način razmišljanja u kojem brinete o svojoj široj porodici”, kaže Michael.

“Ne samo o članovima vlastite porodice.”

Od trgovine automobilskim dijelovima do tehnološkog diva

Historija D&H-a seže u 1918. godinu, kada je David Schwabsky (preminuo 1972.), djed Dana i Michaela, osnovao firmu iz koje će kasnije nastati današnji D&H. David je bio ruski imigrant koji je s porodicom stigao u Sjedinjene Američke Države sa samo 12 dolara u džepu, a poslije je prezime skratio u Schwab.

Njegova prva firma, Williamsport Auto Wrecking Co., bavila se rastavljanjem starih automobila i prodajom rezervnih dijelova. Mala trgovina s vremenom je prerasla u benzinsku postaju i vulkanizersku radionicu, a 1929. počela je prodavati i kućanske uređaje poput radija, hladnjaka, perilica rublja i usisavača.

Iste godine David je sa svojim poslovnim partnerom i šogorom Harryjem Spectorom osnovao D&H Distributing Company.

Kompanija je preživjela Veliku depresiju zahvaljujući ugovoru s proizvođačem radijskih prijamnika, čiju je distribuciju preuzela upravo u tom razdoblju. Radio je ljudima tada pružao pristupačan oblik zabave i bijega od teške svakodnevice, a udio američkih domaćinstava koja su ga posjedovala više se nego udvostručio tokom sljedećih pet godina.

Iako je na tom putu bilo mnogo prepreka, poslovanje D&H-a nastavilo se razvijati.

Nakon što je preživjela Veliku depresiju i Drugi svjetski rat, kompanija je krajem pedesetih godina prošlog stoljeća ušla u posao s televizorima, što joj je donijelo deseterostruki rast prihoda.

Kada je RCA, tada najveći kupac D&H-a, 1988. raskinuo ugovore s kompanijom, uslijedio je novi zaokret. Važnu ulogu imao je Davidov sin Izzy (preminuo 2025.), otac Dana i Michaela, koji se porodičnoj firmi pridružio 1957. godine i radio na širenju baze kupaca, dobavljača i proizvoda.

Porodična pravila: Ista plata za isti posao

Upravo je Izzy 1998., uspostavio program zaposleničkog dioničarstva (ESOP), ali i porodični ustav kojim je definirano kako članovi porodice trebaju sarađivati u upravljanju privatnom kompanijom.

Prema tim pravilima, svaki član porodice koji želi raditi u D&H-u najprije mora završiti fakultet i steći radno iskustvo izvan kompanije. Osim toga, članovi porodice ne smiju biti plaćeni više od ostalih zaposlenika koji obavljaju isti posao na istoj poziciji.

Danas u kompaniji, uz Amy, Dana i Michaela, rade i dvoje od njihovo ukupno osmero djece.

Braća ocu pripisuju zasluge i za štedljivost koju je usadio njima, cijeloj porodici, a potom i kompaniji. Uprkos poslovnom uspjehu, Izzy je vozio stari Lincoln Continental i lično obilazio zgradu D&H-a gaseći svjetla.

Njegovi sinovi, koji su tokom ljeta radili kao konobari i spasioci na bazenima, nastavili su njegovim stopama. Michael vozi Kiju, a Dan Hyundai. Porodica je vrlo povezana, a Dan je koristio gotovo svaku priliku da slijedi primjer starijeg brata.

“Michael je moj stariji brat i najbolji prijatelj. Cijeli život slijedim njegov primjer i učim od njega”, rekao je Dan nedavno u govoru povodom Michaelove 35. godišnjice rada u D&H-u.

“U srednjoj školi bio je član teniske i plivačke ekipe, pa sam i ja učinio isto. Upisao je Wharton School na Univerzitetu Pennsylvania, a ja sam ga slijedio i ondje.”

Obojica su također studirala na Univerzitetu Villanova i provela dio studija u Londonu, na London School of Economics. Njihovi su se profesionalni putovi nakratko razdvojili tek nakon završetka fakulteta.

Michael je završio pravo na Villanovi i neko vrijeme radio kao porezni advokat u čikaškoj firmi Arthur Andersen. Dan se zaposlio u luksuznom trgovačkom lancu Lord & Taylor, gdje je bio zadužen za upravljanje asortimanom.

Obojica su se na kraju pridružila porodičnoj kompaniji, i to na početnim pozicijama. Michael je došao 1991., a Dan 1995. godine.

“Dan i ja mogli smo nastaviti karijere izvan D&H-a, vjerovatno pristojno zarađivati i izgraditi drukčije profesionalne putove”, kaže Michael. “Drago mi je što sam donio odluku da se pridružim porodičnoj kompaniji.”

Dok su konkurenti otpuštali, oni su zapošljavali

Godine 2008., inspirirani primjerom suosnivača Googlea Larryja Pagea i Sergeja Brina, koji su u to vrijeme zajednički vodili kompaniju, Dan i Michael preuzeli su dužnost supredsjednika D&H-a.

Dogodilo se to upravo u trenutku izbijanja globalne finansijske krize.

Mnogi konkurenti reagirali su rezanjem budžeta za oglašavanje, smanjivanjem kreditnog finansiranja preprodavača i otpuštanjem zaposlenika.

Braća Schwab odlučila su učiniti upravo suprotno.

Iako D&H posluje s devet kompanija čija tržišna vrijednost premašuje milijardu dolara, i dalje je fokusiran na svoju osnovnu djelatnost – opsluživanje malih i srednjih preprodavača tehnološke opreme. Foto: D&H

D&H je utrostručio ulaganja u oglašavanje, zaposlio dodatne prodajne predstavnike i povećao doprinose koje je kompanija uplaćivala u penzionu štednju zaposlenika. Jedini koji su morali podnijeti ozbiljnije rezove bili su članovi najvišeg menadžmenta.

Četvorica najviših rukovoditelja, među kojima su bili Dan i Michael, smanjila su vlastite plaće za trećinu kako bi kompaniji olakšala troškove zaposlenika i osigurala potpuno finansiranje programa zaposleničkog dioničarstva.

“Bila je to promišljena oklada”, kaže Dan. “Znali smo da će i to proći. Ništa ne traje vječno.”

Do kraja 2009., sjevernoameričko tržište distribucije tehnološke opreme smanjilo se za 11 posto.

D&H je, međutim, tokom iste godine ostvario rast prihoda od 20 posto, navode iz kompanije za Forbes.

Prihodi su se više nego utrostručili

U deceniji koja je uslijedila prihodi D&H-a više su se nego utrostručili, a kompanija je dodatno diversificirala poslovanje. Danas nijedan pojedinačni kupac ne čini više od 20 posto njenih prihoda.

Kompanija svake godine ponovo ulaže cjelokupnu ostvarenu dobit u poslovanje, pritom vodeći računa da nivo duga ostane ispod polovine vrijednosti vlastitog kapitala. Značajna sredstva usmjerena su i u širenje poslovanja, uključujući otvaranje dva nova sjedišta, jednog u Mississaugi u kanadskoj pokrajini Ontario, a drugog u Tampi na Floridi.

Pokazalo se da je trenutak za širenje bio iznimno povoljan, osobito zbog procvata umjetne inteligencije koji je snažno povećao potražnju za tehnološkom opremom koju D&H distribuira. Naprimjer, godišnji prihodi od poslovanja s poslužiteljima namijenjenima umjetnoj inteligenciji u posljednjih su deset godina porasli s manje od tri miliona na čak 300 miliona dolara.

Procvat umjetne inteligencije dodatno je ojačao i povjerenje proizvođača u D&H.

U maju je Dell Technologies uključio D&H među nove distributere svojih proizvoda za pohranu podataka. Time je D&H postao prvi novi distribucijski partner tog tehnološkog diva u posljednjih deset godina. I drugi veliki proizvođači, poput Applea, Lenova, HPE-a i Fortineta, tokom posljednje tri godine proširili su ponudu proizvoda koje plasiraju putem D&H-a.

“Nema sumnje da su znatno narasli, kaže Mike Nitchman, izvršni direktor TeleCom Business Solutionsa, kompanije koja s D&H-om sarađuje od 2006. godine.

“To je zaista impresivno.”

Umjetna inteligencija donosi novi val rasta

Ali, čak i dok umjetna inteligencija snažno potiče rast njihove kompanije, braća Schwab ostaju oprezna.

Kažu da na trenutni procvat umjetne inteligencije gledaju kao na još jedan poslovni ciklus.

Iako D&H posluje s devet kompanija čija tržišna vrijednost premašuje milijardu dolara, i dalje je fokusiran na svoju osnovnu djelatnost – opsluživanje malih i srednjih preprodavača tehnološke opreme.

Taj je segment poslovanja tokom 2025., ostvario rast prihoda od 23 posto.

“Pokušavamo educirati naše partnere kako bi mogli razgovarati sa svojim krajnjim korisnicima i prepoznati gdje im ova tehnologija može pomoći”, kaže Dan.

“Kako primijeniti umjetnu inteligenciju u advokatskom društvu sa 400 zaposlenika ili proizvodnoj kompaniji koja zapošljava 1800 ljudi?”

Kirk Ogunrinde, novinar Forbesa (link na originalan članak)