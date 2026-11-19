Predstavnici devet udruženja poljoprivrednika iz oba bh. entiteta danas su u Sarajevu predali Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Zahtjev za uvođenje diferencirane stope PDV-a na poljoprivredne repromaterijele, prenosi Fena.



Za Miljana Erbeza iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara RS, diferencirana stopa PDV-a značajno bi poboljšala konkurentnost bh. poljoprivrednika, posebno kad je riječ o 70.000 malih proizvođača.



Poljoprivrednici su od Predsjedništva BiH zatražili da kao kreatori vanjske politike zemlje s ambasadorima zemalja EU pomažu bh. poljoprivrednicima u izvozu “crvenog” mesa u Uniju, te da se angažuju oko izvoza na nova tržišta.



Erbez je istakao da bi te mjere mogle rezultirati otvaranjem nekoliko hiljada novih radnih mjesta u poljoprivredi i prehrambenom sektoru.





Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović Predsjednik je izjavio da je gašenje farmi i smanjenje stočnog fonda postalo svakodnevnica te da se domaća poljoprivredna proizvodnja guši.



Naglasio je da bh. vlasti ne žele da se bave zaštitom domaće poljoprivredne proizvodnje i posljedično ni prehrambene sigurnosti Bosne i Hercegovine.



Prethodno su poljoprivrednici održali sastanak sa predstavnicima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskih ministarstava poljoprivrede, prerađivača mesa i mlijeka u BiH, UIO i Vanjskotrgovinske komore BiH na kojoj im je, tvrde, situacija pravdana odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU koji je stupio na snagu 2015. godine, navodi Fena.