Madison Huang, kćerka bivšeg izvršnog direktora tehnološkog giganta Nvidije Jensena Huanga, navodno je imala jednako zahtjevan i oštar odnos prema zaposlenima kao njen otac, a njeno ponašanje izazvalo je odlazak više visokopozicioniranih rukovodilaca iz kompanije, objavili su The New York Times i The Wall Street Journal.

Prema izvještajima ovih medija, 35-godišnja Madison, bivša somelijerka koja je studirala kulinarstvo, brzo je napredovala nakon što se 2020. godine pridružila Nvidiji kao pripravnica. Iako je zvanično obavljala funkciju direktorice marketinga, u praksi je postala svojevrsna šefica kabineta svog oca.

New York Times je izvijestio, prenosi Yahoo Finance, da je Madison stekla reputaciju da viče i grdi kolege, uključujući i više rukovoditelje.

Prema pisanju New York Timesa, više od deset ključnih rukovodilaca napustilo je Nvidiju zbog njenog ponašanja. Tokom jednog sastanka krajem prošle godine, dok je kritikovala članove marketinškog tima, jedan potpredsjednik kompanije navodno je doživio napad panike i morao prekinuti razgovor.

Status svojevrsne kraljevske porodice

Madison je, prema svjedočenjima zaposlenih, koristila izraze “mrtvac (“dead-face”) za kolege koji bi tokom sastanaka ostajali bezizražajnog lica, dok je one koji nisu mogli zapamtiti određene informacije nazivala “zlatnim ribicama”.

Takav način komunikacije podsjeća na ponašanje njenog oca, koji je, prema pisanju Wall Street Journala, zaposlenima znao direktno govoriti da su njihova pitanja ili ideje glupe.

Uprkos tenzijama, porodica Huang u Nvidiji navodno je imala status svojevrsne kraljevske porodice. Madison i njen suprug Nico Caprez, bivši skijaš, prema tvrdnjama nekadašnjih rukovodilaca, koristili su bliskost s Jensenom kako bi imali prednost u odnosu na iskusnije kolege.

Imala ulogu u angažovanju konsultantske kompanije

Jensen Huang, koji je prošle sedmice podnio ostavku nakon što su se pojavile optužbe o aferi sa ženom za koju se navodi da je kineska špijunka, također je imao reputaciju zahtjevnog šefa. Mediji su objavili i navode o drugim njegovim odnosima sa zaposlenicama Nvidije.

Madison je, prema pisanju New York Timesa, imala značajnu ulogu i u angažovanju konsultantske kompanije za krizne komunikacije u maju 2025. godine, jer je smatrala da Nvidia ne čini dovoljno da zaštiti ugled njenog oca.

Njena pozicija i bliskost s bivšim direktorom otvorile su pitanja mogućeg sukoba interesa, posebno u trenutku kada se, prema medijskim izvještajima, pojedini Jensenovi saveznici zalažu za njegov povratak na čelo kompanije, prenosi New York Post.