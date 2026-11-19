Skuteri su ekonomični, lako se parkiraju, zabavni su za vožnju. Predstavljaju idealno prevozno sredstvo za kretanje zakrčenim gradskim ulicama. Nažalost, upravo te osobine čine ih privlačnim i lopovima. Za razliku od automobila, skuter ponekad može da se podigne i ubaci u kombi ili pikap, a zatim nestane za svega nekoliko sekundi.

Čak i ako broj krađa motocikala opada, to ne znači da je vaš skuter bezbjedan. Evo osam načina da ga sačuvate tamo gdje ste ga ostavili.

Privežite ga za nešto čvrsto

Blokada upravljača nije dovoljna. Lopov može da je savlada, a dvojica ljudi mogu jednostavno da podignu skuter, ubace ga u kombi i odvezu. Zato koristite čvrst lanac i ojačanu bravu kako biste zadnji točak ili ram pričvrstili za nepokretan objekat, poput podnog ankera. Ako je moguće, lanac ne spuštajte na asfalt, jer ćete tako olakšati njegovo presjecanje ili razbijanje.

Ako neko baš želi da ukrade vaš skuter, možda će u tome i uspjeti. Ipak, najbolja zaštita je da ga učinite dovoljno teškim za odnošenje, tako da lopov ne može lako i brzo da ga ukrade.

Uložite u bravu za kočioni disk

Šta je brava za disk? To je uređaj koji se pričvršćuje za kočioni disk i sprečava okretanje točka. Neki modeli imaju alarm koji se aktivira na pokret i proizvodi veoma glasnu buku kada neko pokuša da pomjeri skuter. Dovoljno su mali da mogu da se nose ispod sjedišta, a predstavljaju još jedan nivo zaštite.

Brava za skuter, Foto: Kryptonite

Prekrijte skuter

Jednostavna i jeftina cerada za motocikl može da odvrati lopove. Ona skriva marku i model skutera, onemogućava usputno razgledanje i primorava potencijalnog lopova da je prvo skine kako bi utvrdio da li mu se isplati da ukrade vozilo.

Pažljivo birajte mjesto za parkiranje

Parkirajte na dobro osvijetljenim i prometnim mjestima. Po mogućstvu tamo gdje su vidljive sigurnosne kamere. Izbjegavajte zabačene uglove parking-garaža i puste ulice. Kod kuće, zaključana garaža ili bezbjedan prostor za odlaganje znatno smanjuju rizik od krađe.

Ugradite GPS uređaj za praćenje

Skriveni GPS uređaj za praćenje može da pomogne u pronalaženju skutera ako nestane. Neki sistemi šalju upozorenje kada se vozilo neočekivano pomjeri. Apple AirTag ili sličan blutut uređaj za praćenje predstavlja jeftiniju alternativu, mada su njegove mogućnosti lociranja ograničenije. Ipak, i to je bolje nego ništa. Ako vam ukradu skuter, a policiju obavijestite dovoljno brzo, uređaj bi mogao da pokaže da je vozilo još u blizini. To može pomoći da lopov bude uhvaćen.

Ne objavljujte fotografije mjesta na kojem ostavljate skuter

Ako svake večeri ostavljate skuter na istom, lako dostupnom mjestu, možete ga učiniti jednostavnom metom. Takođe, vodite računa o fotografijama koje objavljujete na internetu, a koje otkrivaju gdje tačno parkirate ili čuvate vozilo.

Profesionalni lopovi mogu da započnu dan tako što na Instagramu, Facebooku i Tiktoku traže ljude koji su objavili fotografije svojih parkiranih ljubimaca. Zajedno sa nazivom ulice i drugim detaljima na osnovu kojih se može utvrditi njihova lokacija. Nemojte im olakšavati posao.

Sačuvajte podatke o svom skuteru

Shutterstock/vladimir subbotin

Fotografišite skuter iz nekoliko uglova i zabilježite njegov identifikacioni broj, registarsku oznaku, marku, model i karakteristične detalje. Te podatke čuvajte na nekom mjestu koje nije ispod sjedišta. Ako skuter nestane, tačne informacije koje su vam odmah dostupne mogu pomoći policiji da ga identifikuje.

Provjerite osiguranje – da li je skuter pokriven?

Nemojte pretpostavljati da vaša polisa osiguranja pokriva i krađu. Osiguranje od autoodgovornosti uglavnom ne obuhvata taj rizik. Kasko osiguranje po pravilu pokriva krađu, u skladu sa ograničenjima iz polise i ugovorenim učešćem osiguranika u šteti.

Zaključak

Nijedna brava, alarm ili uređaj za praćenje ne mogu da garantuju da vaš skuter neće biti ukraden. Cilj je da krađa bude toliko teška, dugotrajna i rizična da lopov odluči da ga ostavi na miru.

Josh Max, saradnik Forbesa

Please enable JavaScript

