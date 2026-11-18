U novoj emisiji Forbes Magazin donosimo intervju sa Dritom Hadžibeganović, bh. poduzetnicom koja je sa 22 godine pokrenula vlastiti biznis te se pozicionirala u sami vrh sektora osiguranja.

Drita, koja je u svijet poduzetništva ušla u godini globalne recesije, spojila pravo, komunikologiju i novinarstvo, u međuvremenu je za svoj rad dobila brojna priznanja, između ostalih Business Elite’s „40 Under 40“ za Evropu, i Top ten women leaders creating impact (Top 10 utjecajnih žena u biznisu). Osim o liderstvu i presudnim poslovnim odlukama, naša večerašnja gošća kao licencirani broker s dvadesetogodišnjim iskustvom otvoreno govori o kulturi osiguranja u BiH i odgovara na pitanje zašto tržište i dalje dominiraju neživotna osiguranja koja drže oko 77 posto udjela u ukupnoj premiji, dok životna osiguranja čine preostalih 23 posto.

U Forbes Magazinu donosimo i najnovije prognoze MMF-a vezano za finansijsku stabilnost globalno koja se danas oslanja na umjetnu inteligenciju, kao i priču o bogatstvu Michaela Jacksona koje je premašilo dvije milijarde nakon njegove smrti 2009.godine.