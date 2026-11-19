Procurili dokumenti navodno pokazuju da je Deutsche Bank nastavio raditi s rizičnim klijentima uprkos upozorenjima i ignorisao upozorenja o pranju novca i kršenju međunarodnih sankcija.

Banka je navodno ignorisala međunarodne sankcije, zakonodavstvo protiv pranja novca, pa čak i vlastita pravila zarad vlastitih poslovnih interesa. Prema STA, banka je negirala sve optužbe i naglasila da je posljednjih godina ojačala svoje mehanizme kontrole. Cijena dionica je ipak danas pala za 4,77 posto.

Otkrića, prema francuskoj novinskoj agenciji AFP, rezultat su rada više od 200 novinara iz medijskog konzorcija koji je uključivao The Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, New York Times, ZDF i Der Standard. Pregledali su više od 15 miliona e-mailova i drugih dokumenata koje su procurila dva anonimna uzbunjivača.

Još uvijek posluje na ruskom tržištu

Procurili dokumenti pokazuju da je banka navodno ignorisala međunarodne sankcije, zakonodavstvo protiv pranja novca, pa čak i vlastita pravila zarad vlastitih poslovnih interesa. Između ostalog, navodno je pokušala proširiti svoje poslovanje u Rusiji putem veza s ruskim oligarsima neposredno prije ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, uprkos brojnim upozorenjima o regulatornim rizicima i rizicima pranja novca u toj zemlji.

Značajan dio istrage odnosi se na poslovanje s ruskim milijarderima, uključujući Olega Deripasku i Viktora Vekselberga, uprkos ponovljenim internim upozorenjima o rizicima pranja novca i kršenju sankcija.

Navodi se da pet od sedam ruskih oligarha protiv kojih je američka administracija uvela sankcije 2018. godine imaju veze s bankom.

Kao odgovor na istragu, Deutsche Bank je naglasila da je značajno smanjila svoje poslovanje u Rusiji od 2014. godine i da je, nakon invazije 2022. godine, zaustavila nove poslove i počela postepeno gasiti svoje aktivnosti.

Kako su novinari istakli, banka još uvijek nije u potpunosti realizovala svoje najavljeno povlačenje s ruskog tržišta nakon invazije te zemlje na Ukrajinu. Krajem prošle godine tamo je zapošljavala 162 osobe i ostvarila 61 milion eura dobiti prije oporezivanja.

Uprkos sumnjivim transakcijama, poslovali su s Epsteinom

Otkrića se odnose na poslovanje u proteklih 20 godina. Tokom tog perioda, navodno je uprava banke uspostavila veze s osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Prema Forbesu, Deutsche Bank je 2019. godine poslala 21 izvještaj o sumnjivim aktivnostima američkim vlastima, ističući oko 3.200 transakcija povezanih s Epsteinom i njegovim kompanijama, ukupne vrijednosti oko 582 miliona dolara.

To je više nego dvostruko više od onoga što je američki senator Ron Wyden otkrio u prethodnoj istrazi, koja je identificirala oko 250 miliona dolara sumnjivih transfera povezanih s Epsteinom. Razlika je dijelom posljedica toga što je interna analiza banke uključivala i čekove i transakcije povezane s drugim bankama.

Među prijavljenim transakcijama bile su isplate ženama, transferi putem fiktivnih kompanija i navodna zloupotreba dobrotvornih donacija putem organizacije Gratitude America.

Uprkos upozorenjima o rizicima, banka je održavala poslovni odnos s Epsteinom nekoliko godina. Banka je počela prekidati odnos u decembru 2018. godine nakon što su se intenzivirala medijska otkrića o njegovom seksualnom zlostavljanju.

Tokom procesa zatvaranja Epsteinovih računa u proljeće 2019. godine, bankarski službenik je navodno poslao preporuke dvjema stranim bankama za Epsteinove investicijske kompanije. Jedna od njih je navodno izjavila da nisu otkrili nikakve probleme sa sprečavanjem pranja novca na njegovim računima.

Deutsche Bank je zatvorio Epsteinove posljednje račune samo tri dana nakon njegovog hapšenja u julu 2019. godine.

Američki predsjednik Donald Trump danas je kritikovao banku, rekavši da nije trebala dozvoliti javno objavljivanje njegovih ličnih podataka, što se dogodilo 2017. godine, Foto: Reuters

Trumpovi poreski dosijei slučajno padaju u pogrešne ruke

Dokumenti također otkrivaju bizaran incident iz 2017. godine kada je Deutsche Bank slučajno procurila porezne podatke američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Bankarski službenik je greškom poslao poreske izvještaje od 1.586 privatnih bankovnih računa, uključujući i Trumpov, računovođi drugog klijenta. Primalac je upozorio banku na grešku i izbrisao datoteku. Međutim, Financial Times izvještava da su viši službenici nakon incidenta razgovarali o tome kako izbjeći obavještavanje pogođenih klijenata.

Sadašnji generalni direktor banke, Christian Sewing, koji je u to vrijeme bio na čelu privatnog bankarstva, također je obaviješten o incidentu. Navodno je grešku u internoj komunikaciji opisao kao “strašnu grešku”.

Prema navodima njemačke novinske agencije dpa, Trump je navodno otvorio nekoliko računa u banci, a informacije o tri od njih su navodno dospjele u ruke uzbunjivača. Uzbunjivači su također navodno dobili zapise interne komunikacije koji razotkrivaju Trumpa kao “sve problematičnijeg klijenta”.

Trump je danas oštro odgovorio na optužbe, kritikujući banku, rekavši da nije trebala dozvoliti da se njegovi lični podaci javno objave. “Nisu trebali to učiniti. To je nezakonito”, rekao je odgovarajući na pitanje novinara na marginama samita Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) u Manili.

Uprava: „Danas je to drugačija banka“

Uprava banke je negirala sve optužbe. Iako nije porekla autentičnost dokumenata, naglasila je da se ne radi o službenim internim dokumentima. Nadalje, oni se odnose na događaje koji “sežu više od dvije decenije unazad”.

Banka je saopštila da je blagovremeno riješila sva pitanja s regulatorima i da je uložila 7 milijardi eura između 2019. i 2025. godine kako bi ojačala svoje nadzorne sisteme. „Danas je ovo drugačija banka“, saopštila je, ističući rekordne profite u 2025. godini i napredak u usklađivanju.

Njemački ministar finansija Lars Klingbeil pozvao je na potpunu transparentnost i sveobuhvatnu istragu kao odgovor na otkrića. “Sada je na Deutsche Bank da osigura potpunu transparentnost o tome kako je postupala s prošlim greškama i nedostacima u internim kontrolama i kako će ih efikasno spriječiti u budućnosti”, rekao je, prema dpa.