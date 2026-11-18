Britanski glumac Robert Pattinson novi je James Bond. Amazon MGM Studios, prošle godine preuzeo je punu kreativnu kontrolu nad franšizom 007, te je, kako prenose mediji izvršio strogu sleekciju i odabir novog Jamesa Bonda. Konačan izbor donijeli su producenti Amy Pascal i David Heyman te reditelj Denis Villeneuve u petak.

Iako je u konkurenciji bilo mnogo kandidata, na kraju se izbor sveo na pet kandidata: Calluma Turnera, Josha O'Connora, Jacka Lowdena, Nicholasa Houlta i Roberta Pattinsona.

Pet kandidata u užem izboru

Izbor Pattinsona pratila je i podrška jednog od najbogatijih ljudi Jeffa Bezosa, osnivača Amazona.

Jeff Bezos je, prenosi Los Angeles Times, rekao da je bio u velikoj mjeri uključen u odabir Pattinsona za sljedećeg Jamesa Bonda, nakon što je pet finalista prošlo detaljne probne snimke s kaskaderskim snimkama, dijalozima i kompletnim produkcijskim setovima.

Iako je tim u početku razmatrao odabir manje poznatog glumca, osnivač i izvršni direktor Amazona rekao je da se Pattinsonova izvedba istakla te da je konačna odluka brzo donesena jednoglasno.

Jeff Bezos, osnivač kompanija Amazon i Blue Origin i suosnivač i suizvršni direktor kompanije Prometheus, na konferenciji Semafor “Silikonska dolina i svijet” u San Franciscu, Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo

„Puni kostimi, pravi setovi, drugi glumci s njima. Uradili smo tri različite scene sa svakim od pet finalista“, prenio je detalje Bezos na konferenciji Semafor's Silicon Valley & The World: AI & Society u utorak, dodajući: „Onda smo se u petak okupili da provedemo nekoliko sati gledajući sve probne snimke, i svi glumci su bili izuzetno talentovan. Dok smo došli do ove liste od pet glumaca, svi su bili nevjerovatni, ali bilo je nešto posebno u vezi Roba Pattinsona i njegove izvedbe“, kazao je Bezos, prenosi LA Times.

Glumci koji su do sada igrali Jamesa Bonda, Foto: STEFFI LOOS / AFP / Profimedia

Da će 40-godišnji britanski glumac, kojeg publika naročito pamti po ulozi vampira Edwarda Cullena filmskom serijalu Sumrak (Twilight) ući u cipele 007 agenta, u ponedjeljak je u svom saopćenju potvrdio i Amazon MGM Studios.

Robert Pattinson, Foto: REUTERS/Yves Herman

Pattinson: “Igrati 007 predstavlja čast života”

Saopćenjem se, koje prenosi Reuters, obratio i Pattinson: „James Bond, jedan je od najlegendarnijih likova u historiji kinematografije, a povjerenje da igram agenta 007 predstavlja čast života“, kazao je.

Da su u potrazi za novim Bondom, produkcijska kuća Amazon MGM Studios je objavila na X-u u maju ne otkrivajući više detalja, izuzev poruke kako će ljubitelji 007 dobiti više informacija o odabiru glumca kada za to dođe vrijeme.

Glumac Daniel Craig, koji je svoj posljednji film u ulozi agenta 007 snimio 2021. godine (“No Time to Die”), službeno je potvrdio da se više neće vraćati toj ulozi jer je stariji i želi krenuti dalje.

Radni naziv novog nastavka filma u kojem će Pattinson debitovati je “Bond 26”. Režirat će ga Denis Villeneuve, u čijem rediteljskom portfoliju su i serija “Dina”, “Dolazak”, “Blade Runner 2049”), dok je scenarista Steven Knight.

Do sada su Jamesa Bonda igrali Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan. Daniel Craig je odigrao pet posljednjih nastavaka. Prvi film o Jamesu Bondu „Dr.No“ snimljen je 1962. godine, igrao ga je Connery, koji je uz Moora najviše puta igrao 007.