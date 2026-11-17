Još 2021. godine, sudija američkog Saveznog poreskog suda Mark Holmes dobio je zadatak da utvrdi koliko je vrijedjela najvažnija imovina Michaela Jacksona u trenutku njegove smrti 2009. godine.

Američka poreska uprava (IRS) procijenila je da su njegovo ime, lik i pravo na njihovo komercijalno korišćenje, kao i vlasništvo nad značajnim muzičkim pravima, vrijedjeli nešto manje od 500 miliona dolara. Sa druge strane, zastupnici Jacksonove zaostavštine tvrdili su da su ogromni dugovi i narušena reputacija zbog optužbi za seksualno zlostavljanje djece smanjili oporezivu vrijednost te imovine na približno pet miliona dolara.

Holmes je u presudi utvrdio vrijednost od oko 110 miliona dolara i predvidio da će Jacksonova sposobnost da ostvaruje prihode vremenom slabiti.

„Popularna kultura uvijek ide dalje“, napisao je Holmes. „I baš kao što će grob progutati Jacksonovu slavu, vrijeme će smanjivati prihode njegove zaostavštine. Vrijednost onoga što ostane, bez obzira na to koliko se dobro upravlja imovinom, opadaće kako budu isticala njegova autorska prava, a njegov lik i ime postepeno prelazili najprije u zaborav, a zatim u javno vlasništvo.“

Pokazalo se da je sudija pogriješio u obje procjene.

Više od 17 godina nakon smrti Kralja popa, Jackson je i dalje jedan od najpopularnijih muzičara na planeti, a poslovanje zasnovano na njegovom stvaralaštvu vrijedi više nego ikada.

Prema procjeni Forbesa, Jacksonova zaostavština, koja obuhvata niz međusobno povezanih poslova koji su tokom prethodnih 12 mjeseci donijeli 140 miliona dolara prihoda, uključujući muziku, više scenskih produkcija i holivudski biografski film, sada vrijedi više od dvije milijarde dolara.

Da je danas živ, bio bi drugi najbogatiji muzičar u svijetu, iza Jay-Z-a, ali ispred Taylor Swift i Paula McCartneyja.

Naravno, upravo je njegova prerana smrt podstakla oporavak njegovog ugleda u javnosti i zaustavila njegovo rasipničko trošenje novca, čime je započela transformacija od finansijskog kraha do zabavne imperije.

Kćerka traži isplatu 600 miliona dolara

Paris Jackson, Foto: Shutterstock

Uprkos tom uspjehu, Paris Jackson, jedno od troje Jacksonove djece koja bi trebalo da naslijede bogatstvo, zajedno sa njegovom majkom Katherine, uz 20 posto namijenjenih dobrotvornim organizacijama, tvrdi da gotovo ništa od imovine nije prenijeto u porodični trast, odnosno fond za upravljanje nasljedstvom.

Početkom novembra podnijela je zahtjev sudu u Los Angelesu, tražeći da sudija naloži djelimičnu raspodjelu imovine vrijedne 600 miliona dolara njoj i njenoj braći.

Ona tvrdi da izvršilac Jacksonove oporuke, John Branca, namjerno odugovlači postupak raspravljanja zaostavštine kako bi zadržao što veću kontrolu nad imovinom.

Prema njenom zahtjevu, finansijska dokumentacija zaostavštine sada pokazuje da postoji 850 miliona dolara gotovinskih rezervi, što je dovoljno da se dio sredstava prenese u trast i istovremeno pokriju preostale obaveze.

„Kod velikih zaostavština koje uključuju složenu imovinu ili sudske sporove, postupak može trajati znatno duže od uobičajenih godinu do dvije“, kaže Roee Kaufman, partner u advokatskoj kancelariji Keystone Law Group, specijalizovan za postupke raspravljanja zaostavštine, tokom kojih se potvrđuje testament, izmiruju dugovi i raspodjeljuje imovina.

Kada je Prince preminuo 2016. godine bez testamenta i sa velikim poreskim dugom, na primjer, postupak raspodjele njegove zaostavštine trajao je šest godina.

„Ali čak i prema takvim mjerilima, 17 godina je i dalje izuzetno dug period“, kaže Kaufman.

Dugovi, porezi i sudski sporovi koče raspodjelu bogatstva

Branka, advokat iz oblasti industrije zabave u kancelariji Zifren Britenam (Ziffren Brittenham), koji je zastupao muzičare od Boba Dylana do The Beatlesa, jedini je preostali izvršilac zaostavštine naveden u Jacksonovom testamentu.

Drugi izvršilac, John McClain, preminuo je u maju. McClain je išao u srednju školu sa Jermaineom Jacksonom i pomogao Janet Jackson da postane zvijezda.

Branka je imovinom upravljao mnogo aktivnije nego što je uobičajeno za izvršioce testamenata. Insistira na tome da imovina mora ostati u postupku raspravljanja zaostavštine sve dok postoje neizmireni dugovi i sudski sporovi.

Jackson je 2009. godine preminuo sa gotovo 500 miliona dolara dugovanja, a njegova zaostavština i dalje ima neriješen poreski spor sa američkom Poreskom upravom.

IRS ima pravo na porez u iznosu od 20 odsto vrijednosti zaostavštine u trenutku njegove smrti, odnosno 22 miliona dolara prema Holmesovoj presudi od prije pet godina.

Procjenjivani poreski račun svojevremeno je dostizao čak 700 miliona dolara.

Spor još nije riješen.

„Pravni zastupnici gospođice Jackson veoma dobro znaju da zaostavština ne može u potpunosti da finansira dobrotvorna davanja i pojedinačne trastove korisnika dok se ne ukloni nekoliko pravnih prepreka, naročito sudski spor sa Poreskom upravom“, rekao je portparol zaostavštine u izjavi za Forbes.

„Tvrdnja da je izvršilac zadržavao ili ‘smanjivao’ isplate potpuno je izmišljena.“

Ovaj zahtjev samo je jedan od nekoliko koje su Paris i njen pravni tim podnijeli tokom prethodne dvije godine, tražeći veću transparentnost finansijskog poslovanja i osporavajući Brankino upravljanje imovinom, uz različite ishode.

U junu prošle godine uspjela je da dobije sudsku odluku o povraćaju 625.000 dolara bonusa isplaćenih spoljnim advokatskim kancelarijama, za koje je utvrđeno da su bili pretjerani.

Međutim, nije uspjela u pokušaju da se imenuje dodatni izvršilac zaostavštine, što su zastupnici zaostavštine ocijenili kao besraman pokušaj preuzimanja kontrole.

Spor oko isplata i troškova upravljanja

Od tada obje strane iznose tvrdnje koje druga strana osporava.

Među njima je i navod upravljača zaostavštine da je korisnicima već raspodijeljeno 200 miliona dolara, od čega je 70 miliona navodno direktno dobila Paris. Njen pravni tim to negira.

Paris, sa druge strane, tvrdi da su izvršioci zaostavštine i njihove firme za 2023. i 2024. godinu zajedno prijavili zahtjeve za naknade u iznosu od 109 miliona dolara. Oni odgovaraju da je ta cifra preuveličana.

„Nikakva retorika ne može sakriti činjenicu da je gospodin Branka koristio sredstva zaostavštine kako bi sebi obezbijedio luksuzan život, uključujući naplaćivanje privatnih putovanja privatnim avionima na teret zaostavštine“, rekao je portparol Paris Jackson za Forbes.

„Ovakvo rasipništvo i loše finansijsko upravljanje suprotni su njegovoj zakonskoj obavezi da djeluje u interesu korisnika i predugo su prolazili bez kontrole.“

„Paris je tražila da se sredstva djelimično prenesu u trast, što je gospodin Branka odavno mogao i morao da uradi. Nakon godina odlaganja, Paris nije imala drugog izbora nego da sama interveniše.“

Branka je u sudskim podnescima odbacio njene tvrdnje o njegovoj „upornoj nesposobnosti“, pozivajući se na poslovne rezultate.

Otkako je 2009. godine preuzeo upravljanje, on i Meklejn nadgledali su prodaju dijela Jacksonove najvrednije imovine.

Među najvećim poslovima bili su prodaja muzičkog kataloga ATV kompaniji Soni (Sony) 2016. godine za 750 miliona dolara i prodaja polovine Jacksonovih prava na originalne master-snimke i izdavačkih prava za 600 miliona dolara 2024. godine.

Istovremeno su razvili nove poslovne aktivnosti.

Prema procjenama Forbesa, ukupno su ostvarili više od 3,5 milijardi dolara prihoda.

Jackson je tokom prethodnih 17 godina čak 13 puta zauzeo prvo mjesto na Forbesovoj listi najplaćenijih preminulih poznatih ličnosti.

Dio tog novca iskorišćen je za izmirivanje dugova, kamata i poreza, kao i za gotovo neprekidne sudske postupke povezane sa osobama koje su Jacksona optuživale za seksualno zlostavljanje djece.

Među novijim slučajevima je i postupak koji su pokrenuli braća i sestre Jacksonovog asistenta Franka Cascioa, a koji je u augustu upućen na privatnu arbitražu.

Film o Michaelu Jacksonu zaradio milijardu dolara

Foto: YouTube/Screenshot

Biografski film Michael, na kojem su Branca i McClain radili kao producenti, na neki način predstavlja čitav spor u malom.

Film je na svjetskim bioskopskim blagajnama zaradio milijardu dolara, više od bilo kojeg drugog biografskog filma o nekom muzičaru.

U zavisnosti od toga koju stranu pitate, taj uspjeh može biti dokaz Brancine poslovne genijalnosti ili Jacksonove trajne komercijalne privlačnosti, uprkos Brancinom upravljanju.

Kritičari upravljanja zaostavštinom mogu ukazati na gotovo katastrofalnu grešku koju su producenti napravili.

Naime, tek nakon završetka glavnog snimanja otkrili su da je sporazum o poravnanju iz 1994. godine, zaključen sa jednom od osoba koje su optuživale Jacksona, sadržao obavezu da se njegova priča nikada ne dramatizuje na filmu.

Zbog toga su veliki djelovi snimljenog materijala postali potpuno neupotrebljivi, a premijera je odložena za više od godinu.

Ipak, rizičan plan upravljača zaostavštine da spasu film, finansiranjem dodatne produkcije procijenjene na najmanje 25 miliona dolara i podjelom filma na dva dijela, mogao bi na kraju da donese ne jedan, već dva svjetska bioskopska hita.

Produkcija nastavka trebalo bi da počne krajem 2026. ili početkom 2027. godine, a premijera se planira za kraj 2027.

Pravni tim Paris Jackson angažovanje Branke na filmu predstavlja kao pokušaj ostvarivanja njegovih holivudskih ambicija.

Branku u filmu „Michael“ tumači glumac Miles Teller.

Prema tvrdnjama pravnog tima Paris Jackson, način na koji je Brancina naknada povezana sa prihodima iz industrije zabave podstiče ga da ulaže u rizične projekte poput ovog filma.

Sa druge strane, upravljači zaostavštine ističu da je svjetski filmski hit najbolje moguće marketinško sredstvo za čitav Jacksonovo poslovni portfolio.

Jacksonova muzika i dalje donosi ogromne prihode

Prema podacima kompanije Luminate, strimovanje i fizička prodaja Jacksonove muzike tokom prethodne godine dostigli su 4,6 miliona jedinica ekvivalentnih albumima.

To je rezultat koji su među izvođačima koje je Forbes pratio 2025. godine nadmašili samo Tejlor Svift, Drake i Kendrick Lamar.

Porasla je i prodaja ulaznica za predstavu posvećenu Jacksonu u produkciji Cirque du Soleil u Las Vegasu, kao i za brodvejski mjuzikl „MJ The Musical“, koji je dobio više produkcija širom svijeta.

Ove predstave svake godine donose milione dolara gotovinskih prihoda i povećavaju vrijednost intelektualne svojine povezane sa Jacksonovim stvaralaštvom.

Procjena vrijednosti tih poslova nije jednostavna, jer se ne može znati koliko će godina scenske predstave ostati na repertoaru niti koliko će trajati porast popularnosti Jacksonove muzike.

To se posebno odnosi na preostali dio prava na originalne snimke i izdavačkih prava koje zaostavština još posjeduje, nakon što je polovinu prodala Soniju 2024. godine za 600 miliona dolara.

Ipak, u doglednoj budućnosti nema mnogo razloga za očekivanje da Jacksonova zaostavština neće nastaviti da ostvaruje više od 100 miliona dolara godišnje kroz svoje različite poslove.

Ko će kontrolisati dvije milijarde dolara?

Za sada upravljači zaostavštine nastavljaju da kontrolišu ogromne gotovinske rezerve, koje se stalno uvećavaju.

Procjenjuje se da ta sredstva godišnje donose oko 40 miliona dolara prihoda od ulaganja.

Kada se poreski spor završi i postupak raspravljanja zaostavštine bude zaključen, Jacksonov testament predviđa da se bogatstvo prenese u porodični trast.

Djeca će nasljedstvu pristupati u tri faze, kada napune 30, 35 i 40 godina.

Trenutno Prince Jackson ima 29 godina, Paris 28, a Bigi Jackson 24 godine.

Testamentom je Branca imenovan ne samo za izvršioca zaostavštine, već i za povjerenika koji upravlja trastom.

To znači da će nastaviti da upravlja poslovima i nadgleda raspodjelu novca čak i nakon završetka sudskog postupka.

On i njegova advokatska kancelarija nastaviće da naplaćuju naknade za upravljanje, a moguće je da će poslovati uz znatno manje transparentnosti i sudskog nadzora nego do sada.

Nezadovoljnim članovima porodice tada bi moglo biti još teže da dokažu da je Branca prekršio svoje obaveze da postupa u interesu korisnika, naročito imajući u vidu koliko je vrijednost zaostavštine porasla.

„Ako će on kontrolisati imovinu bez obzira na to da li se nalazi u postupku raspravljanja zaostavštine ili u trastu, ne vidim veliki motiv da je zadržava“, kaže Kaufmen.

„On će u svakom slučaju biti plaćen za svoje vrijeme i usluge. A djeca će dobiti bogatstvo koje će moći da prenose na buduće generacije.“

Matt Craig, Forbes

Michael Jackson’s Estate Is Now Worth $2 Billion. His Daughter Says She Can’t Access It