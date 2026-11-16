Šefica MMF-a upozorava: “Svjetska ekonomija stoji na jednoj nozi, ako se zatrese, uslijedit će finansijski zemljotres”

Globalna ekonomija se sve više oslanja na vještačku inteligenciju, a preveliko oslanjanje na taj sektor moglo bi ugroziti finansijsku stabilnost, upozorila je u ponedjeljak direktorica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgieva.

“Svjetska ekonomija stoji na jednoj nozi, onoj vještačke inteligencije. Ako se ta noga zatrese, to može uzrokovati probleme s finansijskom stabilnošću”, rekla je Georgieva za CNBC na marginama samita Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima.

Upozorila je da bi nagli pad povjerenja investitora i povlačenje kapitala iz sektora umjetne inteligencije mogli ozbiljno usporiti ekonomski rast.

Prodaja dionica

Prema procjenama MMF-a, kružno finansiranje među kompanijama koje se bave vještačkom inteligencijom premašilo je bilion dolara, pri čemu su dvije trećine tog iznosa finansirane dugom. Riječ je o aranžmanima u kojima se novac uložen u kompanije koje se bave vještačkom inteligencijom vraća investitorima kroz narudžbe njihovih proizvoda i usluga.

“Nije to ogroman iznos, ali rast je veoma brz”, istakla je Georgieva.

U središtu takvih finansijskih aranžmana je Nvidia, čija je tržišna vrijednost pala za više od bilion dolara u proteklom mjesecu.

Skandal oko vanbračnih afera bivšeg izvršnog direktora Jensena Huanga, uključujući navodnu aferu sa ženom osumnjičenom za špijunažu za Kinu, podstakao je rasprodaju dionica povezanih s umjetnom inteligencijom i pokrenuo pitanja o ulozi Nvidije u finansiranju infrastrukture umjetne inteligencije.

Analitičar UBS-a Tim Arcuri procijenio je da bi povlačenje Nvidije iz finansiranja moglo ukloniti najmanje 50 milijardi dolara iz sistema, u vrijeme kada rastuće kamatne stope već poskupljuju zaduživanje kompanija.

Ključni pokretač rasta

Ulaganja u vještačku inteligenciju postala su jedan od glavnih pokretača globalne ekonomije posljednjih godina, podstičući trgovinu i investicije.

MMF je u oktobru povećao svoju prognozu globalnog ekonomskog rasta za 2026. godinu na 3,1 posto, jer velike ekonomije sve više računaju na investicije u vještačku inteligenciju kako bi ublažile posljedice energetske krize uzrokovane ratom u Iranu.

Prema procjenama MMF-a, vještačka inteligencija će utjecati na oko 40 posto svjetske radne snage. Capital Economics procjenjuje da je čak 80 posto nedavnog rasta globalnog izvoza povezano s proizvodima vezanim za ovu tehnologiju.

Georgieva smatra da su očekivanja investitora već premašila ono što je vještačka inteligencija do sada pokazala da je sposobna postići.

„Skloni smo previše žuriti“, rekla je, dodajući da su zbog visokih tržišnih procjena određene korekcije neizbježne.

MMF je još u oktobru upozorio da bi razočarenje učinkom sektora umjetne inteligencije moglo izazvati oštru korekciju na finansijskim tržištima. U najgorem slučaju, američke dionice bi mogle izgubiti 20 posto svoje vrijednosti u 2026. godini, dok bi globalna ekonomska proizvodnja do 2028. godine bila 1,1 posto niža od osnovne prognoze.

Globalna tržišta dionica već su posljednjih sedmica pogođena rasprodajom, posebno dionica proizvođača čipova. Novi test za investitore dolazi ove sedmice, uoči objave Nvidijinih rezultata i velike inicijalne javne ponude Anthropica.

Uprkos turbulencijama, Georgieva smatra da su dosadašnja kretanja na tržištu bila kontrolisana i da za sada ne predstavljaju ozbiljnu prijetnju globalnoj ekonomiji.

„Moramo biti oprezni“, rekla je.