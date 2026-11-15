Koja je bila poruka crne kožne jakne Jensena Huanga i još sedam prepoznatljivih modnih detalja poznatih milijardera

Crna kožna jakna Jensena Huanga zvanično se pridružila ekskluzivnoj riznici kultnih odjevnih kombinacija direktora kompanija. U njoj su crna rolka Stevea Jobsa i siva majica Marka Zuckerberga, koju često nosi u kombinaciji sa duksericom sa rajsferšlusom. U julu je jedna od jakni Toma Forda, koju je nosio i potpisao osnivač Nvidije, prodata na aukciji kuće Sotheby’s za nevjerovatnih 960.000 dolara. To je otprilike 100 puta više od cijene nove takve jakne, koja je i sama već dovoljno skupa.

U tom trenutku, aukcijska cijena djelovala je kao omaž čovjeku koji je postao oličenje revolucije vještačke inteligencije. Sada, nakon Huangove iznenadne ostavke zato što je lagao upravni odbor o najmanje tri vanbračne afere, uključujući jednu sa kineskom špijunkom, jakna je dobila sasvim drugačije značenje.

To otvara zanimljivo pitanje: Šta je to u garderobi milijardera što nas toliko fascinira? I zašto toliko najbogatijih ljudi na svijetu, iako mogu da priušte gotovo sve, insistira na tome da svakog dana nosi istu odjeću?

Zamor od donošenja odluka?

Uobičajeno objašnjenje je zamor od donošenja odluka. Steve Jobs je zastupao ideju svojevrsne uniforme. Zuckerberg je iznosio sličan argument. Zašto trošiti dragocjenu mentalnu energiju na razmišljanje o tome šta obući kada postoje kompanije kojima treba upravljati, bogatstva koja treba steći i svjetovi koje treba promijeniti?

Pošteno. Ali postoji nešto divno protivrečno u tome da potrošite hiljade dolara kako biste izgledali kao da uopšte niste razmišljali o svojoj odjeći.

A ovo nisu samo komadi odjeće. To su pažljivo izgrađeni javni identiteti. Jobsova rolka komunicirala je jednostavnost, disciplinu i posvećenost dizajnu. Huangova jakna sugerisala je pomalo opasnu, rokenrol verziju direktora iz Silicijumske doline. Zuckerbergova siva majica ostavlja utisak čovjeka koji je previše zauzet mijenjanjem svijeta da bi se zamarao oblačenjem.

Odjeća je različita, ali je efekat gotovo isti. Svaka od ovih kombinacija postaje svojevrsna vizuelna skraćenica za osobu koja je nosi. Vremenom, odjevna kombinacija postaje toliko prepoznatljiva da se osoba gotovo gubi iza kostima.

Lična mitologija

U tome nema ničeg posebno novog. Pukovnik Harland Sanders razumio je vrijednost lične uniforme mnogo prije nego što je Silicijumska dolina otkrila crnu rolku. Počev od pedesetih godina prošlog vijeka, Sanders je svoje bijelo odijelo, crnu kravatu sa tankim vrpcama i bradicu učinio nerazdvojnim od brenda Kentucky Fried Chicken (KFC). Ova vježba ličnog brendiranja bila je toliko uspješna da se njegov lik nalazi na ambalaži kompanije i decenijama nakon njegove smrti. Jedno od njegovih odijela prodato je na aukciji 2013. za 21.510 dolara.

Naravno, ne teže svi poslovni moguli nenametljivom izgledu. Izuzetno duge crvene kravate Donalda Trumpa sve su samo ne diskretne. A uštirkane kragne, rukavice bez prstiju i puderom posvijetljeni rep Karla Lagerfelda učinili su ga prepoznatljivim koliko i odjeća koju je dizajnirao.

Bez obzira na to da li je izgled namjerno običan ili upadljivo ekscentričan, rezultat je isti. Garderoba postaje zaštitni znak, a zaštitni znak dio lične mitologije. Predstavljamo osam najprepoznatljivijih modnih uniformi milijardera, koliko koštaju i šta nam poručuju.

Elizabeth Holmes

Crna rolka

Cijena: Nepoznata. Holmes je 2015. rekla za magazin Glamour da posjeduje oko 150 crnih rolki.

Crna rolka koju je nosila Holmes, a koju je dizajnirao isti kreator kao i onu Stevea Jobsa, predstavljala je nepogrešivu referencu na osnivača Applea. Njen pažljivo osmišljen izgled pomogao je da se učvrsti predstava da i ona pripada krugu velikih vizionara Silicijumske doline. Postojao je samo jedan problem: tehnologija nije funkcionisala. Njena odjeća, međutim, obavljala je svoju ulogu upravo onako kako je bilo zamišljeno – sve dok nije prestala.

Foto: Ethan Pines for Forbes

Jensen Huang

Crna kožna jakna

Cijena: Oko 9.000 dolara za uporedivu jaknu Toma Forda. Jakna koju je Huang nosio i potpisao prodata je na aukciji kuće Sotheby’s u julu 2026. za 960.000 dolara.

Huang je komad odjeće povezan sa tinejdžerskom pobunom pretvorio u vizuelni zaštitni znak najvažnijeg svjetskog proizvođača čipova. Postojalo je nečeg prijatno nespojivog u tome što se 63-godišnji inženjer oblačio kao rok zvijezda dok je govorio o grafičkim procesorima. Neko vrijeme, činilo se da jakna donosi neku vrstu sopstvene nepobjedivosti. Sada bi mogla biti zapamćena na sasvim drugačiji način.

Foto: Soeren Stache/Picture Alliance/Getty-Images

Steve Jobs

Crna rolka sa kratkom kragnom

Cijena: Prvobitno oko 175 dolara po komadu. Dizajnirao ih je Issey Miyake. Jobs je navodno posjedovao oko 100 takvih rolki.

Neprikosnoveni zaštitnik kulta milijarderske uniforme. Jobsova crna rolka, plave farmerke i patike New Balance bile su osmišljene jednako pažljivo kao i proizvodi koje je predstavljao. Njegov izgled sugerisao je čovjeka potpuno posvećenog funkcionalnosti, jednostavnosti i dizajnu. Naravno, to je istovremeno bio i briljantan marketinški potez. Jobsa ste mogli da prepoznate sa drugog kraja auditorijuma, čak i bez logotipa Applesa.

Foto: Justin Sullivan Getty Images

Karl Lagerfeld

Crne rukavice bez prstiju

Cijena: Oko 169 dolara za savremene rukavice sa Lagerfeldovim brendom.

Lagerfeld je osmislio možda najrazrađeniju ličnu uniformu u modernoj modi. Crno odijelo, visoku bijelu kragnu, tamne naočare, puderom posvijetljeni rep i rukavice bez prstiju. Izgledao je kao francuski aristokrata iz 18. vijeka koji je doputovao kroz vrijeme. Svaki detalj bio je pažljivo odabran. Silueta koja je tako nastala bila je prepoznatljiva koliko i dvostruko slovo C, zaštitni znak Chanela.

Foto: Victor VIRGILE/Gamma Raphoe/Getty Images

Ralph Lauren

Kaubojska teksas košulja

Cijena: Oko 275 do 295 dolara za uporedive kaubojske košulje iz kolekcije Double RL.

Rođen kao Ralph Lifshitz u Bronxu, Lauren je izgradio modno carstvo na idealizovanoj predstavi američkog života: rančevima, seoskim imanjima, polo terenima i prirodi. Njegove kaubojske košulje i iznošeni teksas čine da izgleda kao čovjek koji je upravo sjahao sa konja. Činjenica da je vlasnik kompanije koja prodaje tu fantaziju samo dodatno pojačava efekat takvog imidža.

Foto: Getty Images

Palmer Luckey

Havajske košulje, bermude sa džepovima i japanke

Cijena: Nula dolara.

Luckeyeva uniforma predstavlja komičan kontrast u odnosu na njegov posao proizvodnje vojnih dronova i autonomnog oružja. Ali, iza nje stoji i lična priča. U jednom intervjuu iz 2024., govorio je o tome kako nosi havajsku košulju sa motivima igre Dungeons & Dragons zato što ih voli i misli da može sebi da priušti takav izgled. Međutim, u drugom intervjuu povezao je te košulje sa svojim ocem, prodavačem automobila, koji ih je nosio nakon posla. Luckey je naslijedio očevu garderobu i počeo da nosi takve košulje kada je osnovao kompaniju Oculus. Kaže da ih ima oko 70, a kombinuje ih sa mullet frizurom i bradicom.

Foto: Tim Tadder for Forbes

Donald Trump

Izuzetno duga crvena kravata

Cijena: Oko 125 dolara za verziju sa Trumpovim brendom, koju često nosi uz skupa odijela kuće Brioni.

Dok su se njegove kolege milijarderi bavili izgradnjom nenametljivog stila, Trump je krenuo u suprotnom smjeru. Njegova predimenzionirana odijela i izuzetno duge crvene kravate postale su odmah prepoznatljiv vizuelni potpis. Crvena kravata, koja se ponekad spušta znatno ispod pojasa, funkcioniše gotovo kao korporativni logotip. Nije naročito elegantna, ali je niko ne bi pomiješao sa kravatom bilo koga drugog.

Foto: Win McNamee/Getty Images

Mark Zuckerberg

Siva majica

Cijena: Navodno između 300 i 500 dolara po komadu za majice od mješavine pamuka i kašmira, koje za njega po mjeri izrađuje Brunello Cucinelli.

Zuckerbergova siva majica možda je najbolji primjer milijarderske nenametljivosti. Povremenom posmatraču izgleda kao nešto što se kupuje u pakovanju od šest komada u prodavnici Wal-Mart. U stvarnosti, riječ je o vježbi skupe jednostavnosti. U novije vrijeme Zakerberg eksperimentiše sa uličnom modom i visokom modom. Uz zlatne lančiće, široke majice i izgled koji sugeriše da je konačno otkrio kako odjeća može da bude zabavna. Ranije ove godine viđen je u majici s Meta Connect konferencije na kojoj je pisalo: „Building Is My Love Language” (Gradnja je moj jezik ljubavi“).

Foto: Guerin Blask for Forbes

Robyn Selman, Forbes