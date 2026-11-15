Kako je propao projekat od pola milijarde dolara: Srbija raskinula ugovor sa zetom Donalda Trumpa za Generalštab

Optužnice, protesti, donošenje lex specialisa i povlačenje Jareda Kushnera iz projekta krajem prošle godine, bili su znak da se na mjestu bivšeg Glavnog štaba Jugoslovenske narodne armije u Beogradu po svemu sudeći neće graditi luksuzni stambeni kompleks i hotel s kockarnicom, kako je prvobitno najavljeno.

Kako prenosi Vreme, pozivajući se na izvor iz Vlade Srbije, država Srbija zvanično je raskinula ugovor sa firmom Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa „Atlantic Incubation Partners LLC“ za „revitalizaciju“ prostora Generalštaba.

Kako se navodi, ugovor je raskinut uz odricanje od svih eventualnih međusobnih potraživanja, što znači da Srbiji više ne prijete arbitraža i eventualni penali jer nije ispunila svoj dio dogovora (medijski izvještaji ukazuju na iznos penala od 50 miliona eura u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza).

Kako su za RTS potvrdili iz srbijanskog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, raskid ugovora je “u proceduri formaliziranja”, te se očekuje da će procedura biti okončana početkom naredne sedmice.

Luksuzno zdanje od 175 soba i 1.500 rezidencija

Da je Srbija potpisala ugovor sa Kushnerovom firmom o izgradnji luksuznog kompleksa na mjestu Generalštaba, koji je uništen tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine., objavio je Reuters u maju 2024.godine.

U saopćenju Kusherove firme, koje je prenio Reuters, navedeno je kako će sve biti u skladu sa srbijanskim zakonima, u saradnji sa vladom i relevantnim institucijama nadležne za urbanističko planiranje i zaštitu kulturnog nasljeđa.

Nije preciziran rok za završetak investicije, ali ono što se moglo pročitati iz medijskih izvještaja je da je procijenjena vrijednost projekta oko 500 miliona dolara te da Srbija nije prodala zemlju na kojoj će se graditi kompleks, već ju je dala firmi „Atlantic Incubation Partners LLC na 99-godišnji zakup.

U razgovoru za New York Times, Kushner je rekao da će prema dogovoru Vlada Srbije dobiti 22 posto profita od projekta koji je vrijedan pola milijarde dolara.

Kako je prvobitno najavljeno, hotel i apartmanski kompleks, zdanje od 175 soba i 1.500 rezidencija, koje bi u Beogradu gradile Eagle Hills (kompanija za investicije i razvoj nekretnina sa sjedištem u Abu Dabiju, koju je 2014. godine osnovao biznismen iz Ujedinjenih arapskih emirata Mohamed Alabbari) i Affinity Partners, investicijska kompanija sa sjedištem u Abu Dhabiju, koju je osnovao Kushner, nosilo bi ime Trump.

Ukidanje oznake kulturnog dobra

Jared Kushner, je prema pisanju Arabian Gulf Business Insight-a (ABGI), otkrio kako je odluka o uključivanju hotela s oznakom Trump u projekat donijeta nakon razgovora sa sinom Donalda Trumpa, Ericom Trumpom, izvršnim potpredsjednikom Trump organizacije, ne krijući ambiciozne planove vezane za saradnju sa kompanijom Eagle Hills, koju vodi Mohamed Alabbar, a koji bi trebali rezultirati „prvim od mnogih projekata“ u Srbiji.

“Ovo su neki novi renderi (vizuelni prikazi) našeg budućeg projekta u Beogradu. Upravo sam ga posjetio i bio sam impresioniran živahnošću i razvojem grada. Nekoliko zabavnih činjenica: rast BDP-a Srbije od 4,7% u prvom kvartalu ove godine bio je najbrži rast BDP-a u eurozoni. Od 2019. godine turizam u Srbiji porastao je 79 posto. Beograd sada ima 22 restorana s Michelinovom preporukom i domaćin je Expa 2027. Srbija je snažno podržavala Izrael, posebno tokom ovog nedavnog sukoba.

Ovaj će razvoj unaprijediti Beograd na njegovom putu prema vrlo svijetloj budućnosti, dok će istovremeno odati počast njegovoj prošlosti uključivanjem spomenika bombardiranju 1999. godine, zajedno s muzejom koji će obilježiti historiju zgrade.

Beogradska baza talenata, finansijska stabilnost, infrastruktura i kvaliteta života čine grad nevjerovatno uzbudljivom destinacijom. Živjeli!”, napisao je u junu 2024.godine Kushner na svom instagramu uz objavljenu fotografiju izgleda kompleksa.

Shutterstock/Milan Petrovics/Forbes Srbija

Međutim, ono na šta Kushner vjerovatno nije računao je to kako će reagovati srbijanska javnost. A dobar dio nje, uključujući struku, opoziciju i organizacije civilnog društva, protivilo se izgradnji na kulturnom dobru i njegovom ustupanju stranim investitorima.

Kompleks Generalštaba koji je građen od 1955. do 1965. godine prema projektu jugoslovenskog arhitekte Nikole Dobrovića, te prvobitno nosio naziv Državni sekretarijat za narodnu odbranu, bio je zaštićen kao spomenik kulture. Tokom NATO bombardovanja SR Jugoslavije, kompleks je pogođen u dva navrata te nije obnovljen.

Kako projekat ne bi propao, Vlada Srbije je u jesen 2024. godine donijela odluku o ukidanju statusa kulturnog dobra za ovaj komples, što je dovelo do kulminacije nezadovoljstva i reakcije građana, ali i Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK), koje je pokrenulo istragu i utvrdilo da je Vlada odluku donijela na osnovu falsifikovanog prijedloga (tadašnji v. d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić priznao je na saslušanju u maju 2025. godine da je falsifikovao dokument).

Godinu kasnije, nakon što su se pojavile pravne prepreke, istraga tužilaštva o falsifikovanju dokumentacije za skidanje zaštite i odbijanje stručnjaka Republičkog zavoda da kompleks izbrišu iz registra, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je lex specialis.

Povlačenje Kushnerove firme

Vladajuća većina tada je objašnjavala da je lex specialis bio neohodan kako bi se uklonile administrativne prepreke, privukla velika strana investicija, uredio decenijama zapušteni i ruševni prostor u centru grada i ispunile ugovorne obaveze prema investitoru. Ubrzo nakon usvajanja ovog zakona, tužilaštvo je podiglo i optužnicu protiv ministra kulture Nikole Selakovića, sekretarke ministarstva Slavice Jelače, te rukovodilaca dva nadležna zavoda, Gorana Vasića i Aleksandra Ivanovića.

Odmah nakon objavljivanja optužnica, istog dana su se oglasili i iz Kushnerovog Affinity Partners-a kazavši za Wall Street Journal (WSJ) da se kompanija povlači iz projekta.

„Pošto značajni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dijele, i iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu, povlačimo našu prijavu i povlačimo se u ovom trenutku“, rekao je portparol investicione firme Affinity Partners.