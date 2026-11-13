Microsoft Outlook i Teams u problemima već drugi dan: Poremećaj pogodio firme širom svijeta

Microsoftov opsežan prekid rada, koji je zahvatio Outlook, Teams i druge usluge sistema Microsoft 365, nastavio se i u petak, ometajući poslovanje firmi, aviokompanija i državnih institucija širom svijeta. Tehnološki div izvijestio je o prvim znakovima oporavka, ali je upozorio da su njegovi sistemi i dalje nestabilni te da kapacitet pružanja usluga još nije vraćen na uobičajeni nivo.

Ključne činjenice

U svom najnovijem izvještaju o stanju usluga, Microsoft je saopćio da primjećuje „prve znakove stabilizacije”, ali je upozorio da kapacitet pružanja usluga još nije vraćen na uobičajeni nivo te da je stanje sistema i dalje neujednačeno dok postepeno preusmjerava promet na pogođene poslužitelje.

Firma je navela da njeni inženjeri ponovo pokreću i popravljaju pogođenu infrastrukturu prije nego što je postepeno vrate u rad, a istovremeno razmatraju dodatne mjere za ubrzavanje oporavka.

Microsoft je također objavio da produžava rok za isporuku e-poruka na 48 sati kako bi spriječio gubitak poruka čija isporuka kasni, dok radi na ponovnoj uspostavi usluga i rješavanju zaostatka u isporuci elektronske pošte.

U najnovijem izvještaju nije navedeno kada Microsoft očekuje potpuni oporavak svih pogođenih usluga za sve korisnike.

Prekid rada, koji je započeo u četvrtak poslijepodne, prvenstveno je zahvatio Microsoftovu infrastrukturu za elektroničku poštu Exchange Online, zbog čega korisnici nisu mogli pristupiti svojim poštanskim sandučićima u Outlooku, a dolazilo je i do kašnjenja u isporuci e-poruka.

Prekid je utjecao i na druge Microsoftove usluge, uključujući Teams, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot i Microsoft Defender XDR.

Prema podacima stranice Downdetector.com, broj prijava problema s Outlookom dosegnuo je vrhunac u četvrtak poslijepodne, kada je zabilježeno 130.000 prijava. Korisnici su nastavili prijavljivati poteškoće i u ranim jutarnjim satima u petak.

Je li prekid rada Microsoftovih usluga uzrokovan hakerskim napadom?

U najnovijoj obavijesti o statusu usluga Microsoft je istaknuo da nije pronašao nikakve naznake da je prekid rada uzrokovan zlonamjernim aktivnostima.

Kompanija je dodala da incident i dalje rješava s najvišim stepenom hitnosti i prioriteta, sve do njegovog potpunog otklanjanja, te da će nakon stabilizacije sistema objaviti detaljne informacije o temeljnom uzroku problema.

Microsoft je u početku poteškoće pripisao neuobičajeno velikom opterećenju svoje infrastrukture, no kasnije je pojasnio da je povećano opterećenje posljedica neočekivane nedostupnosti pojedinih poslužitelja, a ne naglog porasta korisničkog prometa.

Naknadnom analizom utvrđeno je da je proces odgovoran za uspostavljanje sigurnih veza bio preopterećen, zbog čega su pogođeni poslužitelji prestali odgovarati na zahtjeve.

Međutim, Microsoft još uvijek nije utvrdio konačan uzrok incidenta.

Kako stoje dionice?

U predtrgovanju u petak rano ujutro, dionice Microsofta pale su za gotovo 2,3 %, na 511 američkih dolara, uslijed kontinuiranih poteškoća u radu njegovih usluga.

Dionice kompanije završile su trgovanje u četvrtak gotovo nepromijenjene, na nivou od 523 dolara.

Tokom posljednjih šest mjeseci trgovanja, dionice Microsofta porasle su za gotovo 28 %, oporavivši se od značajnih najnižih vrijednosti zabilježenih tokom prve polovine godine.

Koje su firme pogođene prekidom rada Microsoftovih usluga?

U Indiji je prekid rada Microsoftovih usluga utjecao na poslovanje nekoliko aviokompanija, pri čemu su IndiGo i Akasa Air prijavili poteškoće u radu e-pošte namijenjene korisničkoj podršci. Air India saopćila je da je privremeno preusmjerila e-poštu kako bi osigurala kontinuitet korisničke podrške.

Poteškoće su pogodile i dvije vodeće firme u području umjetne inteligencije, OpenAI i Anthropic, čiji su korisnici prijavili probleme s alatima za integraciju s Microsoftom 365.

OpenAI je upozorio da uspostavljanje novih veza s Microsoftovim uslugama može biti neuspješno te da postojeći alati možda neće raditi prema očekivanjima. Anthropic je izvijestio da alati za e-poštu, kalendar i pretraživanje unutar njegova konektora za Microsoft 365 nisu uspješno izvršavali većinu zahtjeva.

Pozadina

Microsoft 365 suočio se s prekidom rada i u augustu, kada su korisnici imali poteškoća s prijavom i povezivanjem s uslugom, kao i sa slanjem i primanjem elektronske pošte.

Tada je bilo potrebno nekoliko dana da se sistemi u potpunosti oporave od poremećaja uzrokovanih implementacijom ažuriranja programskog koda.

Antonio Pequeño IV, Siladitya Ray, novinari Forbesa (link na originalni članak)