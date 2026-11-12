Rimac završava proizvodnju Nevere: Od planiranih 190, napravit će 71 automobil

Rimac završava proizvodnju Nevere sa 71 primjerkom. Mate Rimac objašnjava značaj ovog električnog hiperautomobila i njegovu ulogu u razvoju Bugattijevog Tourbillona.

Hrvatski proizvođač automobila Rimac završava proizvodnju svog električnog hiperautomobila Nevera, čime se privodi kraju jedan od najambicioznijih projekata u historiji automobilske industrije. Iako je prvobitno planirana znatno veća proizvodnja, iz fabrike će ove godine izaći ukupno 71 primjerak ovog modela, potvrdio je osnivač i izvršni direktor kompanije Mate Rimac.

U objavi na društvenim mrežama, snimljenoj tokom obilaska proizvodne linije, Rimac je otkrio da konačan broj uključuje 51 standardnu Neveru i 20 primjeraka snažnije verzije Nevera R. Upravo će posljednji automobili iz ove druge serije označiti završetak proizvodnje.

Nevera je predstavljena kao koncept C_Two 2018. godine, a kasnije je postala jedan od najprepoznatljivijih električnih hiperautomobila na svijetu. Standardna verzija razvija 1.888 konjskih snaga, dok Nevera R raspolaže sa 2.078 konjskih snaga i tokom 2025. godine oborila je niz rekorda za serijske automobile.

Prvobitni proizvodni plan predviđao je ukupno 190 vozila, od čega 150 standardnih Nevera i 40 primjeraka verzije R. Iako taj cilj nije ostvaren, Rimac smatra da je projekat ispunio svoju svrhu.

“Mislim da je ovo prilično dobro postignuće. To je najprodavaniji električni hiperautomobil na svijetu. Bez njega danas ne bi bilo Tourbillona. Ne bi bilo ni ove fabrike. Nevera je odradila svoj posao i mislim da je riječ o automobilu koji će imati svoje mjesto u historiji“, izjavio je Rimac.

Nevera otvorila put Bugattijevom Tourbillonu

Značaj Nevere za kompaniju nadilazi broj proizvedenih automobila. Projekat je demonstrirao mogućnosti električnog pogona u segmentu ekstremno skupih i snažnih sportskih automobila, posebno kroz kombinaciju snažnih elektromotora i sistema raspodjele obrtnog momenta na pojedinačne točkove.

Rimac je povezao razvoj Nevere i s nastankom novog Bugattijevog hiperautomobila Tourbillon. Nakon što je krajem 2021. godine imenovan za izvršnog direktora zajedničke kompanije Bugatti Rimac, preuzeo je važnu ulogu u razvoju nasljednika modela Chiron.

Prvobitne zamisli vlasnika Bugattija, Volkswagen grupe, uključivale su potpuno električni automobil. Rimac se, međutim, zalagao za hibridni pogon, pa je Tourbillon predstavljen 2024. godine s novim V16 motorom i tri elektromotora, koji zajedno razvijaju 1.800 konjskih snaga.

Za razliku od Nevere, čija je prodaja dostigla vrhunac tokom 2025. godine, svih 250 planiranih primjeraka Tourbillona već je rasprodano, iako proizvodnja još nije počela.

Električni hiperautomobili više nisu sigurna investicija

Razlika u interesovanju kupaca za dva modela dolazi u trenutku kada se automobilska industrija udaljava od ranijih očekivanja o brzom prelasku na potpuno električni pogon. Početkom 2020-ih proizvođači su ulagali velika sredstva u električne automobile visokih performansi, računajući na potražnju imućnih kupaca, navodi Car Buzz.

Međutim, Porsche i Mercedes-Benz već su počeli preispitivati dio svojih planova za skupe električne modele. Istovremeno, uspjeh hibridnog Tourbillona pokazuje da kupci u najvišem cjenovnom segmentu i dalje pokazuju interes za automobile s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem.

Za sada nije poznato kakav će biti sljedeći veliki projekat kompanije Rimac niti hoće li Nevera dobiti nasljednika. Ostaje, međutim, činjenica da je upravo ovaj električni hiperautomobil postavio temelje za narednu fazu razvoja kompanije i njenu ulogu u budućnosti Bugattija.