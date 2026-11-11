Od bankarstva do tehnološkog sektora: Ko je Alice Huang, osumnjičena za špijunažu

Navodna ljubavna veza između direktora Nvidije Jensena Huanga i Alice Huang, za koju se sumnja da je radila kao špijunka za Peking, uzdrmala je tehnološke i političke krugove.

Kineska poslovna žena, poznata i kao Huang Le, bila je u bliskom odnosu sa Jensenom Huangom, prema izvještajima koje je The New York Times objavljivao tokom proteklog mjeseca.

Taj list je takođe izvijestio da su visoki američki zvaničnici u obavještajnom memorandumu upozoreni na informacije koje ukazuju da je ona bila špijunka kineskog Ministarstva državne bezbjednosti, angažovana kako bi utjecala na Nvidiju da svoje najnaprednije čipove učini dostupnijim Kini.

Na jednoj od fotografija ovog para, koja se naširoko dijelila, Jensen Huang i ljudi oko njega drže pića u Tajpeju, dok Alice Huang sjedi iza njega i, po svemu sudeći, posmatra ga dok razgovara, navodi AP.

Fotografiju je 2024. godine na svojoj stranici na LinkedInu objavila softverska kompanija NetThunder.

I dalje nije jasno koliko je njihova veza trajala niti kada je tačno mogla da se završi.

AP nije uspio da stupi u kontakt sa Alice Huang kako bi dobio njen komentar.

Ko je Alice Huang

Javno dostupnih informacija o Alice Huang ima veoma malo.Prije nego što se uključila u poslove povezane sa vještačkom inteligencijom, data centrima i računarskim čipovima, bila je rukovoditeljka u kineskom finansijskom sektoru.

Godine 2023., postala je direktorica kompanije Megaspeed sa sjedištem u Singapuru, koja sebe opisuje kao „Nvidijinog partnera za usluge u oblaku“.

Prošle godine Megaspeed se našao pod lupom američkih vlasti zbog sumnje da je zaobilazio američka izvozna ograničenja i velike količine naprednih Nvidijinih čipova preusmjeravao kineskim korisnicima.

Kompanija Megaspeed osnovana je 2015. godine u Singapuru pod nazivom 7Road International, nakon što je izdvojena kao međunarodni ogranak kineskog proizvođača video-igara, pokazuju podaci iz poslovnog registra.

Prema zvaničnoj dokumentaciji, kompanija je u martu 2023., promijenila naziv u Megaspeed International, a sve njene dionice prenesene su na Huang Le Limited, kompaniju registrovanu na Britanskim Djevičanskim Ostrvima.

Istog mjeseca Alice Huang postala je većinska vlasnica Megaspeeda sa kontrolom nad kompanijom, prema istraživanju organizacije C4ADS, neprofitne organizacije sa sjedištem u Washingtonu koja se bavi pitanjima globalne bezbjednosti.

Međutim, do novembra 2023., više nije bila navedena kao direktorica Megaspeeda, a sve njene dionice prenesene su na singapurskog biznismena Tana Yonga Ponga, poznatog i kao James Tan.

Iako javni registri ukazuju na to da je Alice Huang napustila Megaspeed, investiciona istraživačka kompanija Culper Research, poznata po strategiji prodaje dionica na kratko, objavila je u maju ove godine izvještaj u kojem je citirala zaposlenog u Megaspeedu koji je rekao da je Huang „zapravo i dalje naša šefica“ i da još učestvuje u svakodnevnom poslovanju kompanije.

Prije angažmana u Megaspeedu, Alice Huang je otprilike od 2015. do 2017. godine obavljala visoke funkcije u kineskoj kompaniji Shanghai Hexi Investment Co, prema objavama na društvenim mrežama i podacima kineske baze privatnih investicionih fondova Simuwang.

Njene funkcije u kompaniji Hexi uključivale su položaje zamjenice generalnog direktora, izvršne direktorice i članice investicionog odbora, prema objavama te kompanije na društvenim mrežama. Moguće je da je obavljala i druge funkcije.

Osnivač Hexija Kang Wei, koji se u pojedinim dokumentima pojavljuje zajedno sa Alice Huang, kažnjen je 2018. godine sa 400.000 juana, odnosno oko 60.000 dolara, zbog finansijskih nepravilnosti.

Kineski regulator tržišta hartija od vrijednosti istovremeno je kaznio kompaniju Hexi sa 17,7 miliona juana, odnosno 2,7 miliona dolara.

Prije toga, Alice Huang radila je u odjeljenju privatnog bankarstva HSBC-a u Hongkongu i u kineskoj investicionoj banci CITIC Securities.

HSBC i CITIC nijesu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar o njenoj poslovnoj biografiji.

Tajvanska ministrica unutrašnjih poslova Liu Shyh-fang izjavila je ove sedmice, odgovarajući na pitanja poslanika i novinara o Megaspeedu i Alice Huang, da nadležni organi, uključujući službe nacionalne bezbjednosti, „aktivno“ ispituju taj slučaj.

Liu je rekla i da Alice Huang više neće biti dozvoljen ulazak na Tajvan.

Peking je odbacio tvrdnje da je Alice Huang bila kineska špijunka.

Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je ove sedmice da su „optužbe o kineskoj špijunaži nepotkrijepljene dokazima“ i da predstavljaju „ništa drugo do klevete protiv Kine“.

Zašto je Megaspeed u središtu kontroverze

Ulaz u zgradu Ocean Financial Centra u Singapuru gdje je registrovana adresa Megaspeed International-a, Foto: Roslan RAHMAN / AFP / Profimedia

Izbijanjem najnovijeg skandala singapurska kompanija Megaspeed, koja se bavi računarskom infrastrukturom za vještačku inteligenciju i u kojoj je Alice Huang bila visoka rukovoditeljica, ponovo se našla u centru pažnje.

Megaspeed je kupac Nvidijinih proizvoda. Kompanija je prvobitno osnovana 2015. godine, prije nego što je 2023. promijenila naziv u Megaspeed International.

Nvidia na svojoj internet stranici navodi Megaspeed kao partnera, dok Megaspeed na svom sajtu ističe da je „ključni poslovni partner Nvidijinog poslovanja sa računarskim kapacitetima u oblaku u azijsko-pacifičkom regionu“.

Kompanija je prvobitno predstavljala međunarodni ogranak za video-igre firme 7Road Holdings Ltd., sa sjedištem u kineskom gradu Šenženu.

Krajem prošle godine Megaspeed je odbacio optužbe iz medijskih izvještaja da je Nvidijine čipove preusmjeravao u Kinu.

U saopštenju objavljenom na svom sajtu kompanija je navela da „nema nikakvih dokaza o kršenju propisa u vezi sa nezakonitim transferom čipova niti o bilo kakvim nezakonitim aktivnostima“.

Vlada Singapura saopštila je krajem oktobra, nakon novih izvještaja u kojima je Alice Huang označena kao mogući izvor kineskih obavještajnih službi, da vlasti istražuju Megaspeed.

Singapurske vlasti poručile su da ta država „ne odobrava da kompanije zaobilaze ili krše izvozna ograničenja drugih zemalja“.

Međutim, istakle su da protiv same Alice Huang nije vođena istraga. Megaspeed nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.