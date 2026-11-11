Mala država želi zavladati tržištem zlata: Može li ugroziti London i Švicarsku?

Singapur želi postati jedno od vodećih svjetskih središta za trgovinu zlatom. U tu svrhu pokreće novu uslugu pohrane zlata pod okriljem centralne banke i priprema porezne olakšice, nastojeći privući dio tržišta kojim tradicionalno dominiraju London i Švicarska.

Singapurska monetarna uprava (MAS) u utorak je predstavila uslugu pohrane zlata za strane centralne banke i državne institucije, s početnim kapacitetom od 500 tona.

Vlasti planiraju i porezna oslobođenja za pojedine usluge povezane s trgovinom zlatom, uključujući pohranu, rafiniranje, pretaljivanje, ispitivanje kvalitete i posredovanje. U pripremi je i sistem fizičkog poravnanja transakcija zlatom, koji bi trebao početi s radom u prvom tromjesečju 2027. godine.

Singapur time želi iskoristiti sve veće premještanje trgovine zlatom prema Aziji. Međutim, konkurencija je snažna. U londonskim trezorima krajem oktobra bilo je pohranjeno oko 9850 tona zlata, gotovo 20 puta više od početnog kapaciteta novog singapurskog sistema.

Istovremeno, Hong Kong širi vlastitu infrastrukturu za pohranu i trgovinu zlatom, oslanjajući se na blizinu Kine, najvećeg svjetskog tržišta tog plemenitog metala.

Poveznica Kine s ostatkom svijeta

“Singapur se vrlo kasno uključuje u utrku jer razvoj fizičkog trgovačkog središta zahtijeva velike količine zlata koje podržavaju trgovinske transakcije”, rekao je za CNBC Juerg Kiener, glavni investicijski direktor kompanije Swiss Asia Capital.

Prema njegovim riječima, Hong Kong ima ključnu prednost jer predstavlja glavnu poveznicu kineskog tržišta zlata s ostatkom svijeta.

Kiener smatra da bi Singapur zato trebao usmjeriti ambicije prema pohrani fizičkog zlata za financijske institucije, umjesto pokušaja direktnog nadmetanja s Hong Kongom u trgovini.

Takve usluge već postoje u Singapuru, uključujući visokosigurnosne trezore u slobodnoj zoni pored aerodroma Changi. No nova usluga razlikuje se po tome što će njome upravljati centralna banka, pružajući stranim monetarnim vlastima alternativu komercijalnim trezorima.

“To nije nešto što često viđamo na tržištu zlata ili među centralnim bankama”, rekao je Shaokai Fan, globalni direktor za centralne banke pri Svjetskom vijeću za zlato.

Centralne banke preispituju gdje čuvaju zlato

Singapurska inicijativa dolazi u trenutku kada geopolitičke napetosti potiču centralne banke na preispitivanje lokacija na kojima drže zlatne rezerve. Prema septembarskom izvještaju Svjetskog vijeća za zlato, nekoliko je zemalja tokom protekle godine diversificiralo lokacije pohrane, a mnoge planiraju slične poteze.

Fan smatra da bi Singapur mogao profitirati zahvaljujući političkoj stabilnosti, pouzdanom pravnom sistemu i razvijenoj saobraćajnoj povezanosti. Ipak, pohrana zlata samo je dio potrebne infrastrukture.

Nikolas Kavalis, direktor konsultantske firme Metals Focus, upozorava da Singapur mora razviti i dovoljno likvidno tržište kako bi mogao konkurirati Londonu, koji ostaje vodeće svjetsko središte izvanburzovne trgovine zlatom.

Ni Singapur ni Hong Kong zasad nemaju dovoljno razvijene sisteme poravnanja transakcija i trgovačku infrastrukturu uporedivu s londonskom. Privlačenje rezervi stranih centralnih banaka moglo bi pomoći Singapuru da poveća likvidnost, osobito ako se pohranjeno zlato bude moglo koristiti i za trgovinske transakcije.

Mijenjaju se globalni tokovi

Tokom protekle decenije tržište zlata znatno se promijenilo. Nekada je velik dio svjetskih zaliha prolazio kroz London i Švicarsku, gdje se zlato trgovalo ili rafiniralo prije otpreme u Aziju.

Danas rast azijskih rafinerijskih kapaciteta i regionalne potražnje omogućuje sve više direktnih transakcija između azijskih tržišta, smanjujući ovisnost o evropskim središtima.

Kavalis smatra da bi Hong Kong mogao imati prednost među institucijama snažno povezanima s Kinom, dok bi Singapur mogao privući centralne banke i investitore koji već posluju na njegovom finansijskom tržištu. U Svjetskom vijeću za zlato pritom ne očekuju nužno direktno suparništvo dva azijska centra.

“Smatramo da se ta dva centra međusobno nadopunjuju, a ne da se nadmeću”, rekao je Fan.

Sličnu poruku poslao je singapurski potpredsjednik vlade Gan Kim Yong, istaknuvši da nije riječ o tržištu na kojem dobitak jednog sudionika automatski znači gubitak drugoga.

Singapur tako želi ponuditi centralnim bankama dodatnu mogućnost diversifikacije zlatnih rezervi. No hoće li ugled pouzdanog finansijskog središta biti dovoljan za privlačenje značajnijih količina zlata, tek treba vidjeti.

“To je problem kokoši i jajeta. Da biste privukli veće količine zlata, potrebna vam je likvidnost, ali da biste stvorili likvidnost, potrebne su vam veće količine zlata”, zaključio je Fan.