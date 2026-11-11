“Znam koliko volite američki narod…”, otkriven sadržaj pisma koje je Trump napisao Bidenu nakon što je napuštao Bijelu kuću

Bivši predsjednik SAD-a Joe Biden kao jedan od sadržaja svoje knjige “Obećaj mi, Ameriko”, koja bi trebala biti objavljena naredni utorak, uvrstio je i pismo koje mu je ostavio Donald Trump, nakon što je završio svoj prvi predsjednički mandat u Bijeloj kući. Pismo, čiju kopiju je dobio na uvid The New York Times, napisano je 21. januara 2021, samo nekoliko dana nakon napada na Kapitol 6. januara, koji se desio nakon što je Trump odbio priznati Bidenovu pobjedu na američkim izborima 2020.godine.

Podsjećamo, nakon izbora u novembru 2020. godine, dotadašnji predsjednik Trump i dio njegovih saradnika tvrdili su kako su izbori namješteni i pokradeni. Njegove pristalice su se uputile prema Kongresu, probile zaštitne barikade i snage bezbjednosti, te ušle u zgradu. Kongres je evakuisan, te je sjednica prekinuta. Zgrada je, prema izvještajima medija, ponovo bila otvorena za rad u večernjim satima. Poslanici su 7. januara ujutro zvanično potvrdili pobjedu Joea Bidena.

Ton pisma

Zanimljivo je da je pismo koje je Trump ostavio svom nasljedniku, imalo potpuno drugačiji ton, od retorike koju je birao u svojim javnim nastupima, ponavljajući kako je pokraden na izborima, te je odbijao da provede uobičajen prenos vlasti. Trump također nije prisustvovao, a što je inače običaj odlazećih predsjednika, na inauguraciji Bidena.

„Mnogi predsjednici su dolazili i odlazili, a vladali su jednostavno kao republikanci ili demokrati. Uglavnom, oni nisu promijenili historiju, samo ih je neumoljiva plima odnijela. To se tebi neće dogoditi jer znam koliko voliš američki narod.Ne samo da vas je povezala prošlost, već na svojim ramenima nosite nade i snove cijele nacije. Težina te činjenice vas nikada ne napušta, to je sidro koje je temelj svake vaše odluke. Vaša snaga, vaš najdublji rezervoar energije, dolazi iz saznanja da milioni i milioni ljudi zavise od vas. Njihove ambicije i težnje su razlog zašto ste ovdje, a toliko mnogo njih računa na vaš uspjeh“, napisao je Trump u pismu Bidenu, prema Timesu.

Biden je ranije aludirao na “vrlo velikodušno pismo” koje je ostavio njegov prethodnik, a sada i nasljednik, ali je do sada odbijao govoriti o njegovom sadržaju, piše CNN.

U svojoj knjizi “Obećaj mi, Ameriko”, Biden piše kako je imao osjećaj kao da postoje dva Donalda Trumpa, dodajući kako smatra da je Trump “duboko destabilizirao demokratiju”.

„Ali evo ga, izražavajući svoje najbolje želje toplim jezikom koji je zvučao kao da dolazi od starog prijatelja“, napisao je Biden u knjizi, koja bi trebala biti objavljena sljedećeg utorka.

Reagan utemeljio tradiciju ostavljanja pisma

Prema tradiciji predsjednik SAD na odlasku ostavlja ručno pisano pismo svom nasljedniku na Resolute radnom stolu u Ovalnom uredu, u zapečaćenoj koverti na kojoj piše “For the President”, te to pismo novi šef države zatiče prvog dana svog mandata.

Neki predsjednici su kroz historiju imali običaj ostaviti neku poruku svom nasljedniku, ali to nije bilo obavezno, više je bila stvar lične odluke, dok se Ronald Reagan smatra utemeljiteljem ove stalne tradicije.

Reagan je 1989. godine ostavio pismo svo nasljedniku Georgeu H. W. Bushu, koje je napisao na memorandumu sa slikom krave i natpisom “Don't let the turkeys get you down” (“Ne dozvoli da te ćurke, odnosno neprijatelji pokolebaju”). Od tada svaki predsjednik, neovisno o tome da li je demokrata ili republikanac i kome predaje dužnost, piše pismo i ostavlja ga prije nego što napusti Bijelu kuću.