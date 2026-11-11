Paul McCartney je sada milijarder: Kako je postao treći najbogatiji muzičar na svijetu

Od svjetskih turneja i autorskih prava do višedecenijskih sudskih bitaka, legendarni član Beatlesa izgradio je poslovno carstvo koje mu i danas donosi milione dolara.

Odrastajući u radničkom Liverpoolu, koji se još oporavljao od ratnih razaranja, Paul McCartney primjećivao je kako se odrasli neprestano brinu zbog novca i nastoje spojiti kraj s krajem. “Ja ću to riješiti. Pokušat ću zaraditi novac”, odlučio je. Počeo je pisati rock’n’roll pjesme u dnevnoj sobi, osnovao mali bend i krenuo putem koji će mu promijeniti život.

No, iako je beatlemanija zahvatila svijet, legendarna četvorka zarađivala je razmjerno malo. Prema nekim navodima, njihov diskografski ugovor donosio im je manje od jednog penija po prodanom albumu, dok je njihov izdavač Dick James kontrolirao autorska prava na tekstove i melodije koje su članovi benda stvarali.

“Pokazalo se da je to zapravo bio robovski ugovor”, napisao je McCartney u eseju za Forbes iz 2017. godine. “Bez obzira na to koliko smo kompaniju učinili uspješnom, nismo dobivali povišicu.”

McCartney je zato odlučio preuzeti kontrolu nad vlastitom karijerom. Godine 1969., nekoliko mjeseci prije raspada Beatlesa, osnovao je glazbeno-izdavačku kompaniju MPL Communications kako bi upravljao izdavačkim pravima i pravima na izvorne snimke iz svoje solo karijere. Time je osigurao znatno veći udio u budućim prihodima od autorskih naknada.

Počeo je otkupljivati i izdavačka prava na pjesme drugih izvođača, desetljećima prije nego što je procvat tržišta glazbenih kataloga doveo do vrtoglavog rasta njihove vrijednosti. Kupio je katalog pionira rock’n’rolla Buddyja Hollyja, glazbu iz broadwayskih mjuzikala i bezvremenske božićne klasike.

Veliki portfolio muzičkih prava

Danas McCartney raspolaže golemim portfeljem glazbenih prava koji mu donosi stalan prihod od autorskih naknada. Svaki put kada netko posluša pjesmu “Blue Suede Shoes” putem streaming platforme ili srednjoškolska kazališna skupina izvede mjuzikl Briljantin, McCartney zarađuje.

MPL, koji posjeduje prava na tisuće pjesama i vjerojatno ostvaruje desetke milijuna dolara godišnjih prihoda, danas je McCartneyjev najveći poslovni pothvat, vrijedan najmanje 250 milijuna dolara. McCartney nije želio komentirati Forbesove procjene.

U međuvremenu je Sir Paul, danas 84-godišnjak, desetljećima radio i na tome da Beatlesi ponovno steknu veći udio u prihodima od vlastitog glazbenog kataloga.

Nakon brojnih sudskih sporova, pregovora i ponovnih dogovora s diskografskim kućama koje posjeduju snimke benda, njihova holding kompanija Apple Corps danas ostvaruje više od 50 milijuna dolara godišnje od streaminga glazbe, prodaje vinilnih ploča i proizvoda s obilježjima Beatlesa.

Članovi Beatlesa John Lennon, George Harrison, Paul McCartney i Ringo Starr na londonskoj stanici Paddington, 2. marta 1964.godine, Foto: Bob Dear/AP via Guliver

Paul, Ringo te nasljednici Johna Lennona i Georgea Harrisona dobivaju po 25 posto tih prihoda. Forbes procjenjuje da vrijednost tog izvora prihoda za svakoga od njih premašuje 150 miliona dolara.

Za McCartneyja je još vrjedniji njegov udio u autorskim pravima na pjesme Beatlesa, jednom od najvrjednijih muzičkih kataloga na svijetu. Nakon što se tokom posljednje dvije decenije borio za povrat svojih prava u SAD-u, ona mu danas donose najmanje deset miliona dolara godišnje, a njihova se vrijednost procjenjuje na najmanje 200 miliona dolara.

Nije sve u novcu, ili?

Kada se zbroje vrijednost njegovih muzičkih kataloga, dosad prikupljene autorske naknade, stotine miliona dolara zarađenih na svjetskim turnejama, nekretnine širom Ujedinjenog Kraljevstva i u Hamptonsu te umjetnička zbirka koja uključuje djela Picassa i Magrittea, McCartneyjevo bogatstvo procjenjuje se na najmanje 1,4 milijarde dolara.

Time je treći najbogatiji muzičar na svijetu, iza Taylor Swift, čije se bogatstvo procjenjuje na dvije milijarde dolara, i Jay-Z-ja, koji raspolaže s približno 2,8 milijardi dolara.

“Je li plemenitije stvarati muziku iz ljubavi prema umjetnosti nego radi zarade?”, zapitao se jednom McCartney. “Mislim da se jedno i drugo ne isključuje. Sretan sam što mogu uživati u oboma.”

Iz Forbesove arhive

Povijest autorskih prava Sir Paula McCartneyja na pjesme Beatlesa obilježena je brojnim preokretima. Danas McCartney posjeduje sva izdavačka prava na svoje pjesme u SAD-u. Tokom 1980-ih katalog je bio u vlasništvu Michaela Jacksona, a 1990-ih u posao je ušao Sony.

No još 1965. godine katalog pjesama Lennona i McCartneyja zapravo je bio predmet trgovanja na Londonskoj burzi, iako ga je velik dio financijske štampe, uključujući Forbes, smatrao ranim primjerom špekulativne dionice čija se vrijednost temeljila gotovo isključivo na beatlemaniji.

Forbes, 1. septembra 1965.

“Kako vas je novac promijenio?”, upitao je novinar.

“Učinio me bogatijim”, našalio se Paul McCartney.

Novac je obogatio sve članove Beatlesa, ali nije donio nikakvu korist za 3500 ulagača, ako ih se uopće može tako nazvati, koji su oduševljeno klicali kada je u februaru te godine na Londonskoj berzi ponuđeno 1,25 miliona dionica kompanije Northern Songs Ltd.

Pomama koja je nastala kada su Beatlesi prošlog mjeseca stigli u New York na svoju treću turneju dodatno je podigla cijenu dionica, ali nedovoljno da bi dioničarima donijela zaradu.

Dioničari se pritom ne mogu opravdavati time da su bili skupina izbezumljenih tinejdžera jer u Engleskoj osobama mlađima od 21 godine nije dopušteno kupovati vrijednosne papire.

Ne mogu ni tvrditi da ih londonski finansijski novinari nisu upozorili.

The Times je napisao: “Ovo definitivno nije ulaganje za vašu tetu.”

Daily Mail poručio je: “Ne bih dirao Northern Songs ni jednom od Ringovih bubnjarskih palica.”

A Daily Express bio je još odlučniji: “Ne, ne, ne.”

Chase Peterson-Withorn, pomoćnik glavnog urednika (link na originalan članak)