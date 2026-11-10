Skandal oko Huanga podstakao spekulacije o razvodu: Supruga bi mogla dobiti polovinu njegovog bogatstva od 155 milijardi dolara

Priznanje izvršnog direktora kompanije Nvidia Jensena Huanga da je imao vanbračnu vezu podstaklo je spekulacije da bi se on i njegova supruga Lori Huang mogli razvesti. U tom slučaju Lori bi potencijalno mogla da dobije desetine milijardi dolara, iako je tačan iznos neizvjestan.

Huang je jedan od deset najbogatijih ljudi u svijetu, mada je u ponedjeljak nakratko ispao iz prvih deset, nakon naglog pada cijene dionica Nvidie.

Prema procjeni Forbesa, njegovo bogatstvo u ponedjeljak u 16 sati po istočnoameričkom vremenu iznosilo je približno 155,2 milijarde dolara.

Izvršni direktor Nvidie priznao je u nedjelju, u saopštenju upućenom zaposlenima, da je „bio nevjeran supruzi“, nakon izvještaja da je imao aferu sa kineskom državljankom Alice Huang, za koju američke vlasti sumnjaju da bi mogla biti povezana sa kineskom obavještajnom službom.

Huang je u braku sa suprugom Lori od sredine osamdesetih godina prošlog vijeka. Upoznali su se kao studenti Državnog univerziteta Oregon, mnogo prije nego što je osnovao Nvidiju. Huang je ranije izjavio da je Lori „bila dio Nvidie na svakom koraku njenog razvoja“.

Prema godišnjoj dokumentaciji Nvidie za 2026. godinu, većina dionica koje se pripisuju Jensenu Huangu nalazi se u fondovima kojima oba supružnika zajednički upravljaju kao povjerenici.

Zbog toga se može smatrati da imaju zajednički stvarni vlasnički interes nad tim dionicama.

Nije poznato da li su prije vjenčanja potpisali predbračni ugovor ili su bračni imovinski sporazum zaključili nakon stupanja u brak.

Takvim sporazumima moglo je biti određeno da pojedina imovina pripada samo jednom supružniku, umjesto da se smatra zajedničkom.

Kalifornija je savezna država u kojoj važi princip zajedničke bračne imovine.

To znači da se imovina stečena tokom braka, uključujući Huangov udio u Nvidiji i prihode koje je ostvario od kompanije, u slučaju razvoda načelno dijeli na jednake dijelove, osim ako je izričito utvrđeno da predstavlja posebnu imovinu jednog supružnika.

Prema tome, Lori Huang bi u slučaju razvoda mogla imati pravo na polovinu zajedničkog bogatstva, što bi joj potencijalno donijelo najmanje 75 milijardi dolara, zavisno od kretanja cijene dionica Nvidie.

Ipak, tačan udio zavisio bi od eventualnih sporazuma koje su supružnici potpisali, kao i od toga da li bi Jensen Huang mogao dokazati da određena imovina pripada isključivo njemu.

Lori i Jensen Huang, Foto: Image Press Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šta još nije poznato?

Prije svega, nije poznato da li će uopšte doći do razvoda.

Huang se u nedjelju izvinio supruzi zbog afere, navodeći da su njegovi postupci „povrijedili nju i njihovu djecu“.

„Preuzimam punu odgovornost za ono što sam uradio i bol koji sam prouzrokovao“, poručio je.

Supruzi i porodici rekao je da zna da „izvinjenje ne može poništiti ono što je uradio“.

Dodao je da se nada da će se „njihova porodica oporaviti i da će, s vremenom, uspjeti ponovo da zasluži njihovo povjerenje“.

Lori Huang se još nije javno oglašavala o suprugovoj vanbračnoj vezi, niti je nagovijestila da li namjerava da ostane u braku.

Zanimljiv podatak

Jensen Hung nedavno je rekao kolegama da je njegova supruga „sve radila za njega, uključujući potpisivanje dokumenata i upravljanje njihovim finansijama“, objavio je The Wall Street Journal u nedjelju.

Huang se pritom našalio da „ne zna ni sopstvenu adresu niti plaća svoje račune“.

Takve izjave mogle bi ukazivati na to da je veliki dio njihove imovine u zajedničkom vlasništvu.

Važna brojka

Više od 3,5 posto. Toliki je vlasnički udio Jensena Huanga u Nvidiji, što ga čini najvećim pojedinačnim dioničarem kompanije.

Taj udio mogao bi postati predmet podjele u eventualnom brakorazvodnom postupku.

Kako bi se Huangov razvod mogao uporediti sa drugim razvodima milijardera?

Ukoliko Lori Huang zaista dobije polovinu bogatstva svog supruga, čija se vrijednost izražava dvanaestocifrenim iznosom, njena nagodba mogla bi premašiti vrijednost drugih poznatih razvoda milijardera posljednjih godina.

Na primjer, bivša supruga Jeffa Bezosa), MacKenzie Scott, dobila je udio u Amazonu koji je u trenutku njihovog razvoda vrijedio približno 36 milijardi dolara.

Potpuni detalji sporazuma o razvodu Melinda French Gates i Billa Gatesa iz 2021. godine i dalje nisu poznati.

Međutim, i ona je od bivšeg supruga dobila milijarde dolara.

To uključuje najmanje 12,5 milijardi dolara koje je Bill Gates izdvojio za njene lične filantropske aktivnosti, kao i dionice vrijedne više milijardi dolara koje joj je prenio tokom godina nakon razvoda.

Alison Durkee, Forbes

Jensen Huang Scandal Sparks Divorce Speculation—Billionaire’s Wife Could Get Half His $155 BilIion Fortune