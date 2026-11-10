Zaokret u Tesli: Cybertruck ustupa mjesto Cybercabu

Izvršni drektor Tesle Elon Musk u petak je na svom X nalogu objavio da će kompanija smanjiti proizvodnju Cybertrucka u svojoj fabrici u Teksasu do sredine naredne godine. Time će kako je pojasnio biti otvoren prostor za povećanje proizvodnje modela Cybercab, s kojim Tesla nastoji proširiti autonomnu uslugu prevoza u velikim američkim gradovima.

Za sada nema više detalja o tome hoće li proizvodnja Cybertrucka biti premještena u drugi pogon ili će biti potpuno ugašena. Tvornica proizvođača automobila u Austinu je, piše Reuters, jedini poznati Teslin pogon opremljen za proizvodnju specijaliziranih komponenti ovog modela.

U oktobru 2023. godine, Musk je izjavio da je cilj Tesle proizvodnja 200.000 Cybertrucka godišnje, uz potencijalni rast na 250.000 do 2025. godine. Međutim, ovaj električni kamionet futurističkog izgleda, čija cijena trenutno prelazi 90.000 dolara, pratila je slaba prodaja još od plasmana na tržište krajem 2023. godine.

Cybertruckovi parkirani ispred SpaceX instalacije u Starbaseu u Teksasu, Foto: REUTERS/Carlos Barria

Predstavljen uz veliku pompu

Cybertruck je, prenosi Yahoo Finance, lansiran uz veliku pompu na medijskom događaju emitovanom uživo u Ostinu, u Teksasu, u novembru 2023. godine, kada je Musk isporučio prve modele kupcima. Na tom događaju Tesla je čak prikazala i video-snimak na kojem Cybertruck u povlačenju nadmašuje kamionet Ford F-350 na dizel-pogon, u pokušaju da demonstrira njegovu praktičnost i izdržljivost.

Međutim, mnoge potencijalne kupce odbio je radikalan dizajn Cybertrucka, uključujući i same Tesline inženjere.

U septembru 2023. godine, Business Insider je objavio da je šef dizajna u Tesli, Franz von Holzhausen, u intervjuu za biografsku knjigu Waltera Isaacsona o Musku rekao da je većina ljudi u kompniji u studiju za dizajn mrzila taj automobil.

Prema Isaacsonu, Musk nije želio slušati zabrinutost svog tima, pa se Cybertruck u proteklih nekoliko godina suočio sa padom prodaje.

Prema Kelley Blue Book izvještaju o prodaji električnih vozila za četvrti kvartal 2025. godine, vidljiv je pad prodaje Cybertrucka od 68% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je prodaja u 2025., pala za 48%. Prošle godine u SAD-u je prodano 20.237 primjeraka ovog električnog pick-upa, dok je njegova prodaja 2024.godine iznosila 38.965 vozila.

Prema najnovijim podacima Kelley Blue Booka, u prvih devet mjeseci 2026., u SAD-u je prodano 11.586 Cybertruckova.

Vozilo se također suočilo s višestrukim opozivima i problemima s kontrolom kvalitete, dok je Tesla više puta revidirala cijene.

Tesla Cybercab taksi bez vozača u vožnji kroz centar Austina, 27. oktobra 2026., foto: REUTERS/Mike Segar

U međuvremenu, prenosi Reuters, Musk je Cybercab učinio centralnim dijelom Teslinih ambicija u razvoju robotskih taksija. Vremenom, Musk je izjavio da namjerava transformirati Teslu u kompaniju za robotiku i autonomna vozila, s Cybercabom kao glavnim autonomnim modelom unutar veće mreže bez vozača.

Fokus na Cybercab

Cybercab, Teslino potpuno autonomno električno vozilo nema volan, papučice za gas i kočnicu niti klasičnu kontrolnu tablu. Centralni dio kabine zauzima veliki ekran osjetljiv na dodir preuzet iz standardnih Teslinih modela, namijenjen navigaciji i zabavi putnika. Dizajniran je kao vozilo sa dvoja vrata koja se otvaraju nagore, u stilu „gull-wing“ ili „butterfly“ vrata, te u automobilu ima prostor za samo dva putnika. Vozilo posjeduje prostran gepek za prtljag.

Automobil nema vanjske retrovizore ni zadnje staklo, a točkovi su prekriveni zatvorenim aerodinamičkim poklopcima. Za razliku od dosadašnjih Teslinih vozila, Cybercab nema klasični priključak za punjač već se baterija puni bežično putem indukcijske ploče na podu.

Sistem upravljanja odvija se na Teslinoj Full Self-Driving (FSD) tehnologiji, čija okosnica su kamere i vještačka inteligencija, bez upotrebe skupih LiDAR senzora.