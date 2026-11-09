Ko u FBiH zarađuje najviše, a ko najmanje: Razlika između vrha i dna ljestvice je 1.165 KM

Prema podacima Federalnog zavoda za statitiku prosječna neto plata u Federaciji BiH u augustu je iznosila 1.708 KM, i nominalno je niža za 49 KM ili 2,8 posto nego u julu, ali 7,1 posto više nego u augustu prošle godine. Ukoliko se u obzir uzme rast cijena, godišnje povećanje iznosi 2,5 posto.

Pet djelatnosti iznad 2.200 KM

Zaposleni u djelatnosti informacije i komunikacija ostvarili su, prema objavljenim podacima, najveći prosječni neto dohodak; 2316 KM, slijede finansije i osiguranje sa 2.298 KM, javna uprava sa 2.266 KM, zdravstvo i socijalna zaštita sa 2.245 KM te energetika 2.216 KM. Na dnu su, uz ugostiteljstvo, građevinarstvo sa neto platom u augustu u iznosu od 1.323 KM, prerađivačka industrija sa 1.364 KM i trgovina sa 1.376 KM.

Od 19 djelatnosti, njih devet je iznad prosjeka FBiH, a deset ispod. Ugostiteljski prosjek je samo 124 KM veći od najniže plate, koja ove godine iznosi 1.027 KM.

Djelatnosti Informacije i komunikacije imaju najveću platu, ali im je ona u odnosu na prošli august nominalno veća 3,3 posto, a realno manja 1,2 posto. Realni pad zabilježen je i u rudarstvu, građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i energetici.

Najveći rast je registrovan u javnoj upravi, nominalno 11,8 posto i realno 7 posto. Slijede obrazovanje s realnim rastom od 4,7 posto te zdravstvo sa 4,1 posto.

Iz objavljenih podataka je vidljivo mjesečno osciliranje plata. Finansijski sektor je u junu ostvario prosjek od 2.649 KM, a u augustu 2.298 KM, dok je Javna uprava sa 2.419 KM prosječne neto plate u julu pala na 2.266 KM u augustu.