Koristili smo iPhone Duo tokom četiri dana: Sve što valja i ne valja

Koristim iPhone Duo kao svoj glavni telefon već tri dana i imam mnogo utisaka, posebno kao neko ko je koristio gotovo svaki telefon na preklop koji se ikada pojavio na tržištu.

Ovo nije recenzija. Kao prvo, smatram da period testiranja za recenziju mora da traje najmanje sedam dana. Kao drugo, po mom mišljenju, iPhone Duo u ovom trenutku još nije spreman za konačnu ocjenu, jer će se korisničko iskustvo nastaviti poboljšavati tokom narednih sedmica. Zato ovo nije toliko recenzija koliko skup utisaka tehnološkog entuzijaste sa bogatim iskustvom u korištenju telefona na preklop.

Evo šta treba da znate o modelu iPhone Duo.

Ekran iPhone Duo, sa zaštitom od odsjaja, zaista je prelijep

Foto: Ben Sin

Apple je, po svemu sudeći, toliko dugo odlagao predstavljanje svog prvog preklopnog telefona zato što mu se nije dopadalo kako su ekrani starijih preklopnih telefona imali duboko vidljiv pregib na sredini, na mjestu savijanja. Zato je godinama istraživao i razvijao tehnologiju preklopnih ekrana kako bi postigao da površina djeluje potpuno neprekinuto. I u tome je gotovo u potpunosti uspio.

Foto: Ben Sin

Ekran dijagonale 7,4 inča na modelu iPhone Duo predstavlja izvanredno dostignuće tehnologije ekrana. Riječ je o savitljivom staklu na kojem se jedva primjećuje bilo kakav trag pregiba. Uz to, ekran ima antirefleksni premaz zahvaljujući kojem praktično nema odsjaja ni refleksija, a na dodir djeluje matirano. Po mom mišljenju, osjećaj pod prstima je bolji nego kod sjajnog stakla.

Foto: Ben Sin

Moram da pomenem da i Oppo Find N6 ima ekran na kojem se pregib gotovo uopšte ne primjećuje. Ali, tom ekranu nedostaje antirefleksni kvalitet koji ima ekran modela Duo. Zato bih ekran iPhone Duo ipak stavio na nešto višu poziciju u odnosu na već sada vrhunski ekran modela Find N6.

Apple uvodi dvije suštinske promjene u način korištenja iPhone telefona

Ako prelazite na Duo nakon dugogodišnjeg korištenja iPhone uređaja, bit će vam potrebno određeno vrijeme da se naviknete na promjene. Face ID više ne postoji. Umjesto njega, tu je čitač otiska prsta smješten u bočno dugme.

Tokom osam godina korisnici iPhone uređaja navikli su da jednostavno podignu telefon, na trenutak pogledaju ekran i prevuku prstom nagore kako bi došli do početnog ekrana. Sada je za to potrebno da fizički pritisnu dugme sa čitačem otiska prsta kako bi prvo uključili ekran. Zatim da zadrže prst na dugmetu još trenutak, prije nego što se telefon otključa.

Foto: Ben Sin

Ovaj postupak iz dva koraka znatno je sporiji od otključavanja pomoću Face ID sistema, ali i od svih drugih sistema za otključavanje otiskom prsta na Android preklopnim telefonima. Razlog je to što Apple insistira na postupku iz dva koraka – pritisak na dugme, a zatim zadržavanje prsta na njemu još trenutak. Kod Android preklopnih telefona sa istim bočno postavljenim čitačem otiska prsta dovoljan je jednostavan dodir da bi se uređaj odmah otključao i prikazao početni ekran.

Osim toga, čitač otiska prsta nalazi se na desnoj strani telefona, koji je širi nego što je uobičajeno. To znači da, ako telefon držite lijevom rukom, morate malo više da ispružite prst kako biste pritisnuli dugme.

Kontrole sa desne strane

To me dovodi do druge velike promjene: Apple je odlučio da sva osnovna kontrolna dugmad i komande premjesti na desnu stranu telefona. Bilo da je riječ o fizičkim dugmadima ili softverskim komandama u aplikacijama, Apple želi da se sve nalazi na desnoj strani ekrana.

Foto: Ben Sin

Proizvođači aplikacija neće imati mnogo izbora osim da se prilagode ovom standardu „sve kontrole na desnoj strani“, jer je Apple onemogućio korištenje čitave desne strane spoljnog ekrana iPhone Duo uređaja. Ako neka aplikacija još nije prilagođena, otvara se sa crnom trakom koja prekriva desnu stranu aplikacije.

Foto: Ben Sin

Mogu da razumijem Appleovu zamisao koja stoji iza ove radikalne promjene dizajna. iphone Duo ima neuobičajeno nizak i izdužen format, pa je Apple, umjesto da zauzima dragocijeni vertikalni prostor na ekranu dugmadima i dokovima aplikacija, odlučio da ih premjesti sa strane. Tamo gdje se nalazi prednja kamera.

Ako ste dešnjak, ovaj dizajn ima mnogo smisla. Mogu da zamislim kako bi dešnjak koristio ovaj telefon i kako bi mu, poslije nekoliko dana privikavanja, kontrole kojima se upravlja desnom rukom postale sasvim prirodne.

Ali šta ako telefon držite lijevom rukom, kao ja?

iPhone Duo je pomalo nezgodan za korištenje lijevom rukom

Telefon držim lijevom rukom, a da bih dohvatio desnu stranu ekrana modela Duo, širokog 3,3 inča, moram prilično da ispružim dlan i prste. Visok sam prosječnih 175 centimetara za odraslog muškarca, tako da ne mislim da su mi šake naročito male.

Foto: Ben Sin

Ako mi je desna ruka slobodna, svakako više volim da njome dodirujem desnu stranu ekrana. Međutim, živim u velikom gradu u kojem se mnogo toga može obaviti pješice. Postoje brojne situacije u kojima moram da koristim telefon jednom rukom – dok hodam i držim kafu ili dok sam u vozu i drugom rukom se pridržavam za rukohvate. U takvim okolnostima korištenje telefona nije naročito udobno.

Foto: Ben Sin

Čuo sam da Apple radi na nekoj verziji funkcije „Reachability“ za iPhone Duo, koja bi, pretpostavljam, pomjerila desnu ivicu ekrana bliže sredini telefona. To bi svakako bilo poboljšanje, ali se pitam zašto Apple jednostavno ne omogući korisnicima da sve kontrole prebace na lijevu stranu? Na kraju krajeva, riječ je o digitalnim dugmadima. Mogu da se pomjeraju. Ali pretpostavljam da je Apple oduvijek bio veoma strog kada je riječ o dizajnu. I iOS je tradicionalno imao manje mogućnosti prilagođavanja od Androida.

Mnoge aplikacije još nisu prilagođene, ali sam siguran da će uskoro biti

Mnogo se govorilo o problemu prilagođavanja aplikacija neobičnom formatu ekrana iPhone Duo uređaja. U suštini, ako otvorite aplikaciju koja još nije prilagođena specifičnom obliku ekrana ovog telefona, dobit ćete prikaz sa velikim crnim trakama sa lijeve i desne strane. To može da izgleda prilično nezgrapno, kao što se vidi na primjeru ispod.

Foto: Ben Sin

Trenutno neke velike aplikacije još nisu prilagođene modelu Duo, uključujući većinu Googleovih aplikacija, WeChat i WhatsApp.

Međutim, gotovo sam 100 posto siguran da će uskoro biti prilagođene Iphoen Duo uređaju, jer se iPhone telefoni masovno koriste širom svijeta, uključujući i Kinu. Apple je suviše velika kompanija, a iPhone previše rasprostranjen uređaj, da bi bilo koja velika aplikacija mogla da ga ignoriše. Zato će prilagođavanje sigurno uslijediti.

U međuvremenu, otkrio sam da je dobro privremeno rješenje jednostavno pokretanje dvije aplikacije jedne pored druge.

Foto: Ben Sin

Performanse i trajanje baterije su na vrhunskom nivou

iPhone Duo pokreće Appleov čip A20 Pro, proizveden u 2-nanometarskom procesu. On prednjači u industriji po performansama i energetskoj efikasnosti. Zato nije iznenađenje što telefon radi veoma dobro. Igre i obrada video-snimaka odvijaju se bez problema.

Uprkos relativno malom kapacitetu baterije, ona mi traje čitavih 12 sati tokom dana provedenog van kuće. Sistem za upravljanje temperaturom takođe je prilično dobar za preklopni telefon, jer se uređaj pri intenzivnom korištenju zagrijava samo neznatno.

Sve u svemu, iPhone Duo mi se veoma dopada, ali nema razloga da prikrivam njegove nedostatke. U ovom trenutku riječ je o iPhone telefonu sa određenim kompromisima. Mnoge aplikacije još nisu prilagođene, korištenje jednom rukom nije naročito prijatno ako ste ljevoruki, a čak i samo otključavanje telefona traje duže nego obično.

Ipak, iPhone Duo bih radije koristio nego bilo koji drugi iPhone, jer je ovo prvi iPhone poslije dugo vremena koji je zaista zabavan za korištenje. Prvi iPhone koji nam je omogućio pravo obavljanje više zadataka istovremeno.

Kada softver bude bolje prilagođen, ovo će biti izvanredan uređaj za digitalne nomade.

Ben Sin, saradnik Forbesa