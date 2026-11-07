Prodali kuće da bi zauvijek živjeli na kruzeru, ali je san srušen: Zašto je kapetan iskrcao 200 putnika usred putovanja

Mnogi Amerikanci smatrali su da je život na kruzeru Villa Vie Odyssey i plovidba oko svijeta ostvarenje sna. Međutim, 200 putnika broda bilo je primorano da se iskrca u Kambodži, nakon što je kompanija objavila da je ostala bez novca za gorivo. Mnogi od njih danima su bili u luci, neki zajedno sa svojim kućnim ljubimcima, čekajući da vide kakva će biti sudbina broda i njihovog novca.

Veliki rast industrije krstarenja

Popularnost krstarenja je u porastu. Tokom 2024., na krstarenje je otišlo 35 miliona ljudi. To je pet miliona više u odnosu na brojke iz 2019. godine, prije pandemije. U uslovima sve većih troškova putovanja i prevelikih gužvi, privlačnost putovanja na kojem je neko drugi obavio cjelokupno planiranje, a većina troškova je uključena u cijenu, dovela je do nezasitne potražnje za krstarenjima među svim generacijama, od bejbi-bumera do generacije Z.

Prognoze su izuzetno optimistične. Svjetska brodogradilišta jedva uspijevaju da odgovore na narudžbe novih brodova. Do 2036. godine floti za međunarodna krstarenja bit će pridodato 70 novih kruzera, sa ukupno 170.000 dodatnih ležajeva. Danas postoji i širok izbor za različite ukuse – od ogromnih brodova poput Icon of the Seas, najvećeg kruzera na svijetu, do malih ekološki prihvatljivih brodova koji plove sa istraživačima Arktika. Sve to uklapa se u rastući trend takozvanih skillcation putovanja, tokom kojih brodovi pružaju idealno okruženje za usavršavanje, na primjer, slikarskih vještina ili naučnih znanja, uz prisustvo stručnjaka.

Sve češće se kruzeri, posebno među Amerikancima, bilo da su u penziji ili ne, posmatraju i kao alternativa održavanju doma na kopnu. Oni ljudima omogućavaju da putuju svijetom živeći na brodu za krstarenje, uz mnoge pogodnosti savremenog života.

„Beskonačna“ krstarenja postala su popularna

Na primjer, kompanija Princess Cruises nudi putovanje dugo 129 dana pod nazivom World Cruise Grand Circle Pacific Voyage. Tokom njega posjećuju 61 destinaciju u 20 zemalja i na tri kontinenta. Uključujući Japan, Australiju, Novi Zeland, jugoistočnu Aziju i luke na Aljasci. Putnici imaju priliku da posjete 23 lokaliteta sa Uneskove liste svjetske baštine. Mogu devet puta da ostanu u lukama do kasno uveče i da provedu jednu noć u Hongkongu.

Slično tome, kompanija Virgin Cruises je 2024., pokrenula svoju godišnju neograničenu kartu za krstarenja. Po cijeni od 120.000 dolara omogućava boravak na brodu tokom cijele godine, uz prelazak sa jednog krstarenja na drugo. Ove godine ista karta koštala je 199.000 dolara. Sada je uključivala i sedam dana boravka na ostrvu Nekar, koje je u vlasništvu Richarda Bransona.

Ovaj rast cijena mogao bi djelimično da objasni i zašto je kompanija Villa Vie Odyssey bila primorana da okonča svoje neograničeno 15-godišnje krstarenje oko svijeta. Brod je isplovio prije dvije godine, ali su njegovi putnici ovog mjeseca bili primorani da se iskrcaju u Kambodži.

Cijene na brodu Villa Vie Odyssey

Brod Villa Vie Odyssey započeo je plovidbu 2024. godine, sa prvobitnim planom da tokom 1.301 dana posjeti 425 destinacija. Putnici su imali mogućnost da kabinu iznajme ili kupe. U to vrijeme, unutrašnja kabina mogla se kupiti za 99.000 dolara, kabina sa prozorom za 149.000 dolara, a kabina sa balkonom za 249.000 dolara.

Pored toga, postojale su i mjesečne naknade po osobi u iznosu od 1.750, 2.500 i 4.000 dolara, u zavisnosti od vrste kabine. Za taj novac putnici su imali pristup restoranima, barovima, biblioteci, bazenu, teretani i poslovnom centru. U ponudu opisanu u to vrijeme bili su uključeni obroci, određena pića, održavanje kabina, Wi-Fi i ljekarski pregledi. Medicinske intervencije i lijekovi nisu bili uključeni.

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Kabinu je bilo moguće iznajmiti i za 32.485 dolara na godinu, odnosno oko 97.455 dolara na tri godine. Postojala je i opcija plaćanja prema korištenju, po cijeni od 89 dolara po osobi dnevno za unutrašnju kabinu, 119 dolara za kabinu sa prozorom i 199 dolara za kabinu sa balkonom.

Procijenjeni radni vijek broda bio je oko 15 godina. Nakon tog perioda, svi koji su kupili kabinu mogli su, ukoliko žele da nastave ovakav način života, da pređu na noviji, renovirani brod, uz doplatu od 299.000 dolara. Projekat je reklamiran kao alternativa tradicionalnom penzionisanju.

Bolje na brodu nego u domu

Osnivač kompanije Villa Vie, Mike Petterson, rekao je za Bloomberg početkom 2026. godine, dvije godine nakon prvog putovanja broda, da je prosječna starost putnika 59 godina. Dvije trećine njih su u penziji ili pred penzijom. Dodao je da očekuje da će brod do kraja ljeta 2026., biti potpuno popunjen putnicima koji su kupili ili iznajmili apartmane.

Bloomberg je tada izvijestio da je, iako je takve brojke teško precizno utvrditi, lako razumjeti zašto je ovakav način života privlačan penzionerima. Troškovi smještaja u ustanovama za samostalni život starijih osoba mogu dostići čak 3.145 dolara mjesečno. To je uporedivo sa cijenom unutrašnje kabine na brodu. Očigledno je da je ta cijena bila dovoljno pristupačna da su neki penzioneri odlučili da prodaju svoje kuće i plate putovanje oko svijeta – zauvijek.

Putnici su prošle sedmice neočekivano obaviješteni da moraju da se iskrcaju u Sihanukvilu, u Kambodži, najkasnije do 14 sati, jer kompanija više nije mogla da priušti gorivo. Kako je Bloomberg izvijestio ove sedmice, cijena goriva učetvorostručila se od početka rata u Iranu. Prema pisanju lista New York Times, brod je u tom trenutku prevozio 200 putnika.

Kompanija će u narednih 60 dana pokušati da sprovede finansijsko restrukturiranje i obezbijedi nova sredstva. Mnogi putnici i dalje čekaju u luci, nadajući se da će se njihovo krstarenje oko svijeta nastaviti.

Alex Ledsom, saradnica Forbesa