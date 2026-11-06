Volvo Cars prodao 141.656 vozila u tri mjeseca, pad od 16 posto
Volvo Cars sa sjedištem u Švedskoj, prodala je 141.656 vozila u tri mjeseca zaključno s oktobrom, što je pad od 16% u odnosu na isti period prethodne godine, saopštila je kompanija u srijedu.
Kako prenosi Reuters, prodaja potpuno električnih automobila porasla je za 27% i čini 34% ukupne prodaje, dok je prodaja plug-in hibrida pala za 30%, čineći 20% prodaje, navodi se.
„U Kini se prilagođavamo nižoj potražnji i fokusiramo se na stabilizaciju poslovanja, a ne na jurnjavu za obimom prodaje“, navodi se u saopštenju kompanije.
U Evropi, osnovna potražnja za našim potpuno električnim automobilima ostaje jaka, posebno za EX60, s narudžbama koje već premašuju 50.000 automobila.
“Isporuke (EX60) su trenutno pod utjecajem tekućeg povećanja proizvodnje, ali stalno poboljšavamo proizvedene količine.”
Kineski holding većinski vlasnik
Većinski vlasnik kompanije Volvo Cars je kineski Geely Holding (GEELY.UL).
Kompanija je prošlog mjeseca objavila slabiju zaradu od očekivane i saopštila da će ukinuti još 2.500 radnih mjesta, što je dovelo do rekordno niskog nivoa cijene njenih dionica, piše Reuters.
Kako je navedeno u izvještaju, Volvo Cars ostaje lider u segmentu premium potpuno električnih vozila (BEV), što potvrđuju snažni rezultati u Evropi, gdje je udio BEV vozila u prodaji u trećem kvartalu iznosio 45 posto. Međutim, situacija u Kini i SAD-u, zaključuje se, bila je znatno teža, što je negativno utjecalo i na slobodni novčani tok.
U Kini su se Volvo Cars i drugi tradicionalni premium brendovi suočili s hiperkonkurencijom novih kineskih alternativa, kao i pritiskom na cijene.
“Zbog toga su prihodi Volvo Carsa u Kini pali za skoro 50 posto na godišnjem nivou. U SAD-u je Volvo Cars nastavio osjećati negativne efekte carina i ukidanja podsticaja za kupovinu elektrificiranih vozila, što je izvršilo pritisak na marže”, navode u Volvo Cars.
Na rezultat trećeg kvartala utjecali su i drugi vanjski faktori: negativna revalorizacija CAFE kredita u iznosu od 1,1 milijarde SEK zbog izmjena zakonodavstva u SAD-u, nepovoljna kretanja cijena sirovina te -0,9 milijardi SEK zbog priznavanja gubitaka Polestara u drugom kvartalu 2026.
Manje radnika
“Kao odgovor Volvo Cars namjerava smanjiti dodatnih 5 milijardi kruna indirektnih i varijabilnih troškova, povrh ranijih programa uštede koje je uspješno završio. Ove mjere dovest će do strukturnog smanjenja od približno 2.500 radnih mjesta širom svijeta, od čega se 2.000 nalazi u Švedskoj, i to prekidom ugovora s vanjskim saradnicima, prirodnim odlivom zaposlenih i ciljanim paketima za odlazak zaposlenih”, navodi se u izvještaju. Kompanija očekuje da se finansijski efekti ovih mjera ostvare do kraja naredne godine, kada bi ukupni indirektni troškovi kompanije trebali biti skoro 25 posto niži u odnosu na cijelu 2024. godinu.
Kompanija karte polaže i u proizvodnju 13 novih automobila do kraja 2030. godine, gdje će tri biti prestavljena već naredne godine, od čega jedan za tržište Evrope i dva modela namijenjena kineskom tržištu.