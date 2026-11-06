Volvo Cars prodao 141.656 vozila u tri mjeseca, pad od 16 posto

Volvo Cars sa sjedištem u Švedskoj, prodala je 141.656 vozila u tri mjeseca zaključno s oktobrom, što je pad od 16% u odnosu na isti period prethodne godine, saopštila je kompanija u srijedu.

Kako prenosi Reuters, prodaja potpuno električnih automobila porasla je za 27% i čini 34% ukupne prodaje, dok je prodaja plug-in hibrida pala za 30%, čineći 20% prodaje, navodi se.

„U Kini se prilagođavamo nižoj potražnji i fokusiramo se na stabilizaciju poslovanja, a ne na jurnjavu za obimom prodaje“, navodi se u saopštenju kompanije.

U Evropi, osnovna potražnja za našim potpuno električnim automobilima ostaje jaka, posebno za EX60, s narudžbama koje već premašuju 50.000 automobila.

“Isporuke (EX60) su trenutno pod utjecajem tekućeg povećanja proizvodnje, ali stalno poboljšavamo proizvedene količine.”

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Kineski holding većinski vlasnik

Većinski vlasnik kompanije Volvo Cars je kineski Geely Holding (GEELY.UL).

Kompanija je prošlog mjeseca objavila slabiju zaradu od očekivane i saopštila da će ukinuti još 2.500 radnih mjesta, što je dovelo do rekordno niskog nivoa cijene njenih dionica, piše Reuters.

Kako je navedeno u izvještaju, Volvo Cars ostaje lider u segmentu premium potpuno električnih vozila (BEV), što potvrđuju snažni rezultati u Evropi, gdje je udio BEV vozila u prodaji u trećem kvartalu iznosio 45 posto. Međutim, situacija u Kini i SAD-u, zaključuje se, bila je znatno teža, što je negativno utjecalo i na slobodni novčani tok.

U Kini su se Volvo Cars i drugi tradicionalni premium brendovi suočili s hiperkonkurencijom novih kineskih alternativa, kao i pritiskom na cijene.

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“Zbog toga su prihodi Volvo Carsa u Kini pali za skoro 50 posto na godišnjem nivou. U SAD-u je Volvo Cars nastavio osjećati negativne efekte carina i ukidanja podsticaja za kupovinu elektrificiranih vozila, što je izvršilo pritisak na marže”, navode u Volvo Cars.

Na rezultat trećeg kvartala utjecali su i drugi vanjski faktori: negativna revalorizacija CAFE kredita u iznosu od 1,1 milijarde SEK zbog izmjena zakonodavstva u SAD-u, nepovoljna kretanja cijena sirovina te -0,9 milijardi SEK zbog priznavanja gubitaka Polestara u drugom kvartalu 2026.

Manje radnika

“Kao odgovor Volvo Cars namjerava smanjiti dodatnih 5 milijardi kruna indirektnih i varijabilnih troškova, povrh ranijih programa uštede koje je uspješno završio. Ove mjere dovest će do strukturnog smanjenja od približno 2.500 radnih mjesta širom svijeta, od čega se 2.000 nalazi u Švedskoj, i to prekidom ugovora s vanjskim saradnicima, prirodnim odlivom zaposlenih i ciljanim paketima za odlazak zaposlenih”, navodi se u izvještaju. Kompanija očekuje da se finansijski efekti ovih mjera ostvare do kraja naredne godine, kada bi ukupni indirektni troškovi kompanije trebali biti skoro 25 posto niži u odnosu na cijelu 2024. godinu.

Kompanija karte polaže i u proizvodnju 13 novih automobila do kraja 2030. godine, gdje će tri biti prestavljena već naredne godine, od čega jedan za tržište Evrope i dva modela namijenjena kineskom tržištu.