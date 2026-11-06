Milijarder i fudbalska legenda Cristiano Ronaldo objavio je da se povlači iz portugalske reprezentacije

Legendarni fudbaler Cristiano Ronaldo objavio je u četvrtak da se povlači iz reprezentacije Portugala, čime završava rekordima obilježenu reprezentativnu karijeru koja je trajala više od dvije decenije i tokom koje je postao jedan od najbogatijih sportista svijeta.

Njegova odluka uslijedila je samo mjesec nakon što je njegov dugogodišnji rival Lionel Messi odigrao posljednju utakmicu za Argentinu.

U emotivnom video-snimku objavljenom na društvenim mrežama Ronaldo je rekao da je došao dan da „vrati dres sa brojem sedam naše reprezentacije“, nakon što je 23 godine predstavljao Portugal.

Na snimku se vidi kako fudbalska legenda sjedi na kauču i čita svoju izjavu sa papira, dok se smjenjuju kadrovi najznačajnijih trenutaka njegove reprezentativne karijere.

Ronaldo je kazao da odluka nije bila laka, jer se „neke odluke ne donose samo razumom, već i srcem“.

Fudbalska zvijezda navela je da je tokom čitave reprezentativne karijere uvijek nastojala da pomjera sopstvene granice i zahtijevala maksimum od sebe u želji da pobjeđuje i ispisuje istoriju.

Prisjećajući se uspona i padova tokom nastupa za nacionalni tim, Ronaldo je zahvalio saigračima, trenerima, porodici i navijačima.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Forbesova procjena bogatstva

Prema procjenama Forbesa, Ronaldovo bogatstvo iznosi oko 1,2 milijarde dolara, što ga svrstava u najbogatije sportiste svijeta, zajedno sa fudbalskom legendom Lionelom Messijem, čije se bogatstvo procjenjuje na 1,1 milijardu dolara.

Ronaldo je jedan od samo četvorice aktivnih sportista koji su stekli status milijardera, uz Mesija, NBA superzvijezdu LeBrona Jamesa i golfera Tigera Woodsa.

Ronaldo je ujedno i najplaćeniji fudbaler u svijetu, sa zaradom od 300 miliona dolara u sezoni 2026/27.

Od tog iznosa, procjenjuje se da 250 miliona dolara zarađuje na terenu, igrajući za saudijski klub Al-Nassr, dok dodatnih 50 miliona dolara ostvaruje kroz sponzorske ugovore i druge poslovne poduhvate.

Šta se zna o Ronaldovom sukobu sa selektorom Portugala?

Zvanična objava o povlačenju uslijedila je više od mjesec nakon što je Ronaldo napustio kamp reprezentacije poslije javnog sukoba sa selektorom Portugala Jorgeom Jesusom.

Sukob je izbio nakon što je selektor odlučio da Ronalda ostavi na klupi tokom utakmice Lige nacija protiv Norveške u septembru.

Fudbalska zvijezda kasnije je optužila Jesusa da nije ispunio obećanja u vezi sa njegovom minutažom.

Hoće li Ronaldo odigrati oproštajnu utakmicu za Portugal?

To još nije jasno.

U oktobru, sedam dana nakon javnog sukoba sa selektorom portugalske reprezentacije, Ronaldo je obećao navijačima da će biti odigrana „jedna ili više oproštajnih utakmica“.

Reuters je u četvrtak objavio da Ronaldo namjerava da se povuče nakon novembarskog reprezentativnog termina.

Portugal bi ovog mjeseca trebalo da odigra dvije utakmice Lige nacija, protiv Danske 14. novembra i Norveške 17. novembra.

Međutim, Ronaldo je u svom video-obraćanju samo rekao:

„Danas se završava moj put na terenu sa reprezentacijom.“

Nije pomenuo mogućnost još jednog nastupa za Portugal.

Važna brojka

146 golova. Toliko je Ronaldo postigao za reprezentaciju Portugala, što je najveći broj pogodaka jednog fudbalera u istoriji muškog reprezentativnog fudbala.

Portugalska legenda drži i rekord po broju nastupa za nacionalni tim, sa ukupno 234 odigrane utakmice.

Siladitya Ray, Forbes

Billionaire Soccer Legend Cristiano Ronaldo Announces Retirement From Portugal National Team