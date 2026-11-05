Prihod NLB Grupe veći od milijardu eura za devet mjeseci

NLB Grupa je u prvih devet mjeseci povećala neto dobit za jedan posto, na 412 miliona eura, u poređenju s istim periodom prošle godine. U trećem kvartalu, u kvartalnom poređenju, porasla je za 20 posto, na 159,6 miliona eura. “Grupa je u oba perioda zabilježila dobar rezultat iz svoje osnovne djelatnosti”, saopštila je danas NLB, prenosi STA.

Neto prihod (neto prihod od kamata i nekamatni prihod zajedno) porastao je za sedam posto u odnosu na prethodnu godinu na 1,03 milijarde eura u prvih devet mjeseci, nakon što je u istom periodu prošle godine dostigao 963,2 miliona eura. I neto prihod od kamata i neto prihod od nekamatnih prihoda porasli su za sedam posto u odnosu na prethodnu godinu u prvih devet mjeseci, prvi na 749,3 miliona eura, a drugi na 278,9 miliona eura.

U trećem kvartalu, neto prihod od kamata porastao je za šest posto u odnosu na prethodni kvartal, dok je neto prihod bez kamata porastao za 20 posto. Troškovi su u prvom periodu porasli za četiri posto, a u drugom za jedan posto. Prema NLB-u, dinamika troškova je pod kontrolom i omogućava ciljana ulaganja u transformaciju grupe.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, rast prihoda od kamata uglavnom je uzrokovan većim obimom kredita, posebno stanovništvu, i većim prihodima od hartija od vrijednosti, što je odražavalo i povećanje obima i veću profitabilnost. Visok rast nekamatnih prihoda na kvartalnom nivou uzrokovan je većim neto provizijama i pozitivnim doprinosom jednokratnih događaja u odnosu na drugi kvartal, uključujući prodaju nekretnina u NLB-u i uspješno rješavanje pravnog spora u NLB Banci Beograd, naveli su.

Kvalitet imovine grupe ostaje stabilan uprkos uglavnom neizvjesnim makroekonomskim uslovima. U prvih devet mjeseci formirano je 41,5 miliona eura neto umanjenja vrijednosti i rezervacija za kreditne rizike. Udio nenaplativih kredita ostao je nepromijenjen na dva posto, jer je obim portfelja nenaplativih kredita smanjen za 4,3 miliona eura neto u prvih devet mjeseci, uglavnom zbog pozitivnih efekata uspješno provedenih mjera za rješavanje nenaplativih kredita, prenosi STA

Dalji rast kredita, više depozita klijenata

Ukupna imovina Grupe dostigla je 32,33 milijarde eura, što predstavlja povećanje od tri posto u odnosu na početak godine. To je uglavnom posljedica kontinuiranog rasta kredita klijentima, dok su i depoziti klijenata porasli. Grupa je u posljednjih 12 mjeseci ostvarila rast kredita od 10 posto, a od početka godine rast kredita od sedam posto. Rast kredita u segmentu stanovništva, od devet posto, potaknut je i dalje stabilnom potražnjom za kreditima preduzećima, koja je porasla za šest posto.

Depoziti klijenata porasli su za sedam posto u odnosu na prethodnu godinu do kraja trećeg kvartala, odnosno za četiri posto od početka godine. Depoziti stanovništva porasli su za četiri posto od početka godine. Treći kvartal bio je slabiji u poređenju sa zaista jakim drugim kvartalom, u kojem su isplaćene naknade za godišnji odmor. Banke u jugoistočnoj Evropi nastavile su bilježiti postepeni rast depozita stanovništva, pri čemu su sve članice grupe prijavile pozitivne trendove u trećem kvartalu, napisale su.

„Postignuti rezultati jačaju naše povjerenje u ostvarenje ambicija Strategije 2030 i u stvaranje dugoročne vrijednosti za naše dioničare. Ipak, izazovno poslovno okruženje diktira robustan bilans stanja, sposobnost prilagođavanja novim mogućnostima rasta i održavanje bliskih odnosa s našim klijentima“, navela je bankarska grupa.

Pored značajnog kvartalnog rasta operativne dobiti prije umanjenja vrijednosti i rezervacija od 18 posto, zasnovanog na solidnom rastu kreditnog portfelja, širenju marže i razboritoj disciplini troškova, bilans stanja je dodatno ojačan oktobarskom emisijom subordiniranih obveznica Tier 2 u iznosu od 400 miliona eura, podsjetili su.

Prije kupovine većinskog udjela u DBS-u

Jedna od prilika za rast koju NLB trenutno traži u Sloveniji je akvizicija većinskog udjela u Deželnoj banci Slovenije (DBS). U septembru je NLB Grupa sklopila ugovor o kupovini dionica kako bi stekla više od 55% glasačkih prava. Transakcija podliježe regulatornim odobrenjima i očekuje se da će biti zaključena u drugoj polovini 2027. godine, kada se očekuje da će banka postati dio NLB Grupe, rekli su.

„Uloga sistemski važnih banaka najočitija je u vremenima povećane neizvjesnosti, kada stabilnost i povjerenje imaju veći značaj. Kao jedna od vodećih bankarskih grupa u svojoj matičnoj regiji, NLB Grupa ima odgovornost da djeluje kao stub stabilnosti, podržava svoje klijente i doprinosi otpornosti ekonomija i zajednica u kojima posluje“, rekao je generalni direktor NLB-a Blaž Brodnjak.

Predsjednik Nadzornog odbora Primož Karpe dodao je da bankarski sektor doživljava radikalne strukturne promjene koje transformišu način pružanja finansijskih usluga, konkurentsko okruženje i očekivanja klijenata. “NLB Grupa je dobro pripremljena za poslovanje u promjenjivom okruženju, jer je otvorena za nove razvojne trendove, spremna da se prilagodi i sposobna da nove izazove pretvori u prilike za dalji rast”, dodao je Karpe, prema navodima STA.