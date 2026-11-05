Musk je potrošio 458 miliona dolara na izbore – kod koga je novac završio

Objava koju je Elon Musk držao na vrhu svog profila na X Networku, barem do utorka navečer, sažima njegov stav: Ako demokrate pobijede na međuizborima, a zatim i na predsjedničkim izborima 2028. godine, to bi značilo “kraj demokratije u bilo kojem smislenom smislu te riječi”.

Prema njegovom mišljenju, demokrate bi ukinule filibuster, tj. mogućnost opstrukcije glasanja u Senatu, povećale broj sudija Vrhovnog suda, proširile sastav Senata i uvele politiku otvorenih granica. Musk tvrdi da bi sve ove mjere trajno isključile republikance iz vlasti.

U posljednjim danima kampanje, najbogatiji čovjek na svijetu potkrijepio je svoje stavove ogromnim novčanim izdacima, usmjeravajući najmanje 458 miliona dolara u utrke širom zemlje, prema podacima Federalne izborne komisije (FEC) i drugim izvještajima.

Ovo je daleko više od bilo kojeg drugog donatora – najmanje tri puta više od milijarderskog para Uihlein, koji je na drugom mjestu, prema procjenama New York Timesa.

Forbes je istraživao gdje je Muskov novac završio i na koje je rase mogao utjecati.

Pregledom evidencije o finansiranju kampanje i drugih izvještaja utvrđeno je da je Musk direktno donirao novac najmanje deset političkih organizacija, bilo u svoje ime ili putem povezanih subjekata.

Forbes je zatim analizirao njihove podatke o potrošnji do 2. novembra kako bi utvrdio koje kandidate su te organizacije finansijski podržale.

Musk je također direktno donirao novac kampanjama 23 kandidata. Rezultati predstavljaju svojevrsnu procjenu uspješnosti njegovih političkih investicija.

Kandidati u 106 izbornih utrka za Predstavnički dom i Senat imali su Muskovu podršku.

Do srijede oko 2:30 ujutro po istočnoameričkom vremenu, 18 kandidata je pobijedilo, svi u izbornim jedinicama u kojima se ionako očekivala pobjeda republikanaca.

Još 44 kandidata je izgubilo izbore, dok u preostalih 44 utrke pobjednik još nije proglašen.

Naravno, ove godine su ogromne količine novca uložene u brojne izborne utrke. Prema izvještajima, ovo je najskuplji izborni ciklus u historiji.

Sama činjenica da je Musk donirao novac organizaciji koja ga je potom potrošila u određenoj izbornoj utrci ne znači nužno da je upravo njegov novac odlučujuće utjecao na njen ishod.

Ipak, rezultati pokazuju da povrat Muskove investicije od 458 miliona dolara nije bio posebno visok, što postavlja pitanje koliko novca zaista može utjecati na izbore u uslovima snažnog izbornog talasa u korist jedne stranke.

Ubjedljivo najveći korisnik Muskove velikodušnosti bio je državni tužilac Teksasa Ken Paxton, čiji je mandat obilježen skandalima, a čija je utrka protiv državnog senatora Jamesa Talarica postala jedna od najvažnijih senatorskih bitaka ovog izbornog ciklusa.

Evo kako se novac raspoređuje.

Dana 9. septembra, Musk je donirao 75 miliona dolara glavnom republikanskom super PAC-u za senatorske izbore, Fondu za liderstvo u Senatu (SLF).

Dana 23. septembra joj je platio još 83 miliona dolara, čime je ukupan iznos donacija porastao na 158 miliona dolara.

U oba slučaja, SLF je prebacio odgovarajuće iznose drugom super PAC-u, pod nazivom Texas PAC, koji je snažno podržavao Paxtona.

Novac nije donio željeni rezultat

America PAC, Muskova vlastita politička organizacija, potrošila je dodatnih 47 miliona dolara na tu utrku.

Paxtona je podržao i treći super PAC, Lone Star Liberty PAC, koji je u augustu primio donaciju od 10 miliona dolara od Muska.

Ukupno je 215 miliona Muskovih dolara usmjereno na političko oglašavanje i kampanju od vrata do vrata u Teksasu.

Izgledalo je da je za Muska ova trka imala ličnu dimenziju.

„Talarico će glasati za vašu djecu da promijene spol“, objavio je Musk, koji je otac transrodne žene, na X mreži dva dana prije izbora.

Međutim, sav taj novac nije donio željeni rezultat.

Talarico je u utorak navečer pobijedio dvocifrenom razlikom, postavši prvi demokrata koji je pobijedio na senatskim izborima u Teksasu od 1988. godine.

Predvodio je demokratske kandidate koji su osvojili mjesto guvernera Teksasa, a mogao bi preuzeti i kontrolu nad državnom zakonodavnom skupštinom.

“Upravo smo dokazali da sav novac ovog svijeta ne može pobijediti narod Teksasa”, rekao je Talarico u svom pobjedničkom govoru.

“Pokazali smo da politika podjela ne može pobijediti politiku ljubavi. I upravo smo poslali poruku svakom milijarderu koji je veliki politički donator, svakom milijarderu koji je veliki donator, svakom korumpiranom braniocu ovog disfunkcionalnog političkog sistema – da u ovoj državi i u ovoj zemlji vlast pripada narodu.”

James Talarico, Foto: Reuters/Mike Segar

“Centri podataka u svemiru izgledaju atraktivno”

„Centri podataka u svemiru trenutno izgledaju prilično atraktivno“, napisao je Musk rano jutros, u svojoj prvoj objavi nakon devet sati.

America PAC, koji se u potpunosti finansira Muskovim donacijama u ukupnom iznosu od 216 miliona dolara, potrošio je novac na najmanje 44 utrke širom zemlje.

Nakon Teksasa, najveća sredstva organizacije, prema Federalnoj izbornoj komisiji, potrošena su na podršku republikanskim kandidatima za Senat u Ohaju (9,7 miliona dolara), Michiganu (9,2 miliona dolara), Iowi (3,3 miliona dolara) i Maineu (2,3 miliona dolara).

Demokrate su u utorak navečer pobijedile na sve četiri izborne utrke.

Ostatak Muskovog novca bilo je malo teže pratiti.

Pored donacija America PAC-u i uplata SLF-u koje su završile u Texas PAC-u, Musk je donirao još deset miliona dolara SLF-u, 30 miliona dolara njegovoj sestrinskoj organizaciji za izbore za Predstavnički dom, Kongresnom fondu za liderstvo, kao i pet miliona dolara MAGA Inc.-u, organizaciji bliskoj Donaldu Trumpu.

Sve te organizacije su distribuirale njegov novac širom zemlje.

Musk je također navodno donirao 10 miliona dolara Udruženju republikanskih guvernera i 2 miliona dolara Udruženju republikanskih državnih tužilaca.Te o rganizacije koncentrišu troškove na neizvjesne utrke, zbog čega Forbes u svoju analizu uključuje rezultate svih konkurentnih izbora za guvernera i državne tužioce.

Od 22 guvernerske utrke koje su ocijenjene kao konkurentne, pobijedilo je šest republikanskih kandidata. Među 11 konkurentnih izbora za državne tužioce, pobijedio je samo jedan republikanski kandidat.U vrijem e analize, rezultati još nisu bili objavljeni na šest guvernerskih i sedam izbora za državne tužioce.

Kyle Khan-Mullins, Forbes

Elonov povrat ulaganja: 458 miliona dolara nije kupilo mnogo na međuizborima