Kako ćemo putovati u 2027: Paradoks turističkih trendova, putnici žele i više i manje

Novi podaci ukazuju na trendove u putovanjima koji će obilježiti 2027. godinu. Mnogi od njih nadovezuju se na trendove iz ove godine. Prije svega, putnici žele da budu društveniji, da se više rukovode emocijama nego samim destinacijama, dok dva naizgled suprotstavljena trenda – nastojanje da se u što kraćem vremenu doživi što više i želja za većom dokolicom – zapravo nisu u međusobnoj suprotnosti. Naprotiv, mogli bi da predstavljaju dvije strane istog odmora.

Izbor po principu „uzmi od svega po malo“ ili podjela odmora na dva dijela

Izvještaj kompanije Omio pod nazivom NowNext Travel, pripremljen u saradnji sa agencijom YouGov, donosi nove podatke o globalnim turističkim trendovima. Istraživanje je obuhvatilo odrasle ispitanike iz Velike Britanije, SAD, Brazila, Španije, Italije i Njemačke koji planiraju da putuju tokom 2027.

Izrazom „pick and mix travel“, koji se može prevesti kao putovanje po principu „uzmi od svega po malo“, izvještaj označava podatak da gotovo polovina putnika (48 posto) razmišlja o putovanju koje obuhvata više destinacija u narednih 12 mjeseci. Cilj je da odmor bude raznovrsniji ili da se vrijeme i novac iskoriste na bolji način.

Ovaj trend nadovezuje se na tendenciju iz 2026., da putnici odmor podijele na dva jasno različita dijela. Bloomberg to opisuje kao emocionalni kontrast. Prelazak iz faze stimulacije i aktivnosti u fazu odmora i oporavka.

Što više doživljaja za što manje vremena – ali i usporavanje

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Ovaj trend može se posmatrati kao usklađen sa još dva turistička trenda iz 2026. godine, kod kojih na prvi pogled djeluju suprotstavljene tendencije. One zapravo mogu predstavljati dvije strane istog fenomena. U praksi, jedno putovanje može da obuhvati nekoliko intenzivnih dana ispunjenih različitim iskustvima, nakon kojih slijedi boravak na drugoj destinaciji, uz sporiji tempo. Tako putnici dobijaju i uzbuđenje i odmor.

Tokom 2026., zabilježen je veliki rast trenda poznatog kao travelmaxxing. To je nastojanje da se u što kraćem vremenu doživi što više, možda u potrazi za intenzivnijim emocijama ili kako bi se smanjili troškovi noćenja i prevoza. Ovaj trend nastavio se tokom cijele 2026. godine. Prema podacima Bookinga, koje je objavio britanski list Times, broj međunarodnih povratnih letova obavljenih u istom danu porastao je za 62 posto.

Ovaj trend povezan je i sa idejom da se na odmor gleda kao na investiciju. Odnosno da se vrijeme iskoristi za učenje neke nove vještine. S obzirom na to da cijene hotela i avionskih karata rastu iz godine u godinu, ima smisla izabrati odmor posvećen učenju neke vještine i vratiti se kući sa nečim vrednijim od prljavog kofera. Znanjem koje će trajati duže od preplanulog tena.

U Hiltonovom izvještaju o turističkim trendovima za 2027. godinu, 42 posto putnika navelo je da im je putovanje pomoglo da otkriju nova interesovanja ili strasti.

To bi, na primer, moglo da znači odlazak u šire područje Miamija i na plažu Miami Beach. Tu bi putnici mogli da nauče tradicionalne kubanske plesove u četvrti Little Havana, savladaju tehnike crtanja sprejem uz pomoć grafiti umjetnika iz Wynwooda, jedre zalivom Biscayne ili razvijaju vještine fotografisanja divljih životinja u nacionalnom parku Everglades. Ljudi traže vještine i interakcije koje im omogućavaju dublju povezanost sa lokalnim stanovništvom destinacije koju posjećuju.

Da se ne radi ništa

Isti Omio izvještaj ukazuje i na porast broja odmora čiji je cilj da se ne radi gotovo ništa, odnosno da se vrijeme posveti dokolici. Putnici žele da uspore, napune baterije i rade što je moguće manje. Oko četvrtine ispitanika izjavilo je da više voli putovanja sporijeg tempa i da planira manje aktivnosti.

Zanimljiv je paradoks u tome što travelmaxxing i želja za većom dokolicom mogu predstavljati dvije strane istog odmora.

Studio Novi Zeland je nova kampanja turističke organizacije te zemlje namijenjena promociji kraćih velnes putovanja za Amerikance. Njen slogan glasi: „Dobar osjećaj ne bi trebalo da zahtijeva napor, a za smislen odmor na Novom Zelandu nisu potrebne sedmice odsustva od kuće“.

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Amerikanci sve više daju prioritet velnesu, ali se istovremeno suočavaju s naporom koji takav način života zahtijeva. Istraživanje McKinseya iz 2025. godine, pod nazivom Future of Wellness, pokazalo je da 84 posto američkih potrošača smatra velnes važnim prioritetom. Istraživanje kompanije Naturepedic iz 2026. godine utvrdilo je da se 58 odsto ispitanika osjeća preopterećeno savjetima o zdravlju i velnesu koje pronalaze na internetu.

Ova nova kampanja, koja objedinjuje aktuelne turističke trendove, sugeriše da putnici mogu zamijeniti komplikovane velnes rutine i napor koji one zahtijevaju kupanjem u geotermalnim izvorima, upoznavanjem maorske kulture i prirodnom meditacijom duž šumskih staza i spektakularnih obala.

Planiranje putovanja oko velikog sportskog ili muzičkog događaja

Izbor destinacije na osnovu turneje omiljenog muzičara ili sportskog događaja nije novost. Ipak, turneja Eras Taylor Swift i nedavnija serija koncerata Celine Dion na stadionu u Parizu pokazuju da je riječ o segmentu koji i dalje raste.

Izvještaj kompanije Omio pokazuje da je 64 posto fanova spremno potrošiti znatno više novca kako bi vidjelo svoje idole na određenoj destinaciji. Mnogi bi pristali i na duže ili manje udobno putovanje (61 posto), kao i na to da iskoriste najveći dio svog godišnjeg odmora (60 posto). Ovi procenti značajno su veći među pripadnicima generacije Z. Za mnoge putnike sam događaj postaje emocionalno središte šireg putovanja, oko kojeg se planiraju destinacija, smještaj i čitav itinerer.

Generacija Z i putovanja u potrazi za pričama i legendama

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Posebno među pripadnicima generacije Z postoji velika želja za istraživanjem iskustava, umjesto tradicionalnog obilaska turističkih znamenitosti. Taj fenomen Alyssa Sands, direktorica za tržišne inovacije i razvoj u turističkoj kompaniji EF Ultimate Break koja organizuje putovanja za mlade od 18 do 35 godina, naziva lore-tripping.

„Lore-tripping je novi naziv za nešto što već godinama primjećujemo kod putnika iz generacije Z. Oni žele da saznaju priču koja stoji iza mjesta na koja putuju. U skladu s tim planiramo naša putovanja“, kaže Sands.

To, na primer, može da podrazumijeva učešće na španskom festivalu La Tomatina u gradu Bunol ili istraživanje ukletih mjesta i istorije Edinburga.

Putnici iz generacije Z žele da odu dalje od tradicionalnog razgledanja. Hoće da otkriju legende, folklor i istoriju koji stoje iza destinacija koje posjećuju.

Da li društveno zdravlje postaje važnije od velnesa?

Mnogi od ovih turističkih aranžmana za 2027., biće zasnovani na društvenim vezama. Time se prevazilazi tradicionalno shvatanje dobrobiti i zdravlja.

U Hiltonovom izv,eštaju o turističkim trendovima za 2027. godinu, 60 posto putnika izjavilo je da ih velnes iskustva više privlače kada mogu da ih podijele sa drugima.

Nekoliko novih rizorta projektuje se tako da podstiče zajednička iskustva gostiju i povezivanje sa lokalnim zajednicama. Jedan od primera je Evermore Orlando Resort. On namjerno razvija smještajne kapacitete prilagođene različitim generacijama. Uz zajedničke aktivnosti koje obuhvataju grupno veslanje na dasci, igre i porodične ceremonije sadnje drveća.

REUTERS/Pavel Mikheyev

Raspoloženje i dalje ima prednost nad programom

Ovi trendovi pokazuju da su druženje, upoznavanje istorije i prisustvovanje kulturnim događajima djelimično motivisani raspoloženjem, a ne spiskom destinacija koje treba posjetiti.

Jedan od najvećih turističkih trendova u 2026. bio je način na koji planiramo odmore na osnovu toga kako želimo da se osjećamo. Ljudi tragaju za nostalgijom, zajedničkim ritualima i praktičnim iskustvima koja djeluju ljudski, autentično i ostavljaju dubok i trajan utisak. Ponekad to znači i da treba ostaviti više prostora za igru i zabavu.

Ovakav trend potvrđuje i jedanaesti godišnji izvještaj Bokinga o turističkim predviđanjima za 2027. godinu. U njemu se navodi da bi „81 posto putnika širom svijeta izabralo destinaciju za odmor prvenstveno na osnovu toga kako žele da se osjećaju, a ne na osnovu toga gdje žele da odu“.

To ukazuje na to da će ljudi početi da biraju putovanja prema svom emocionalnom stanju. U izvještaju se dodaje da bi 76 posto putnika širom svijeta koristilo alat za pretragu koji preporučuje destinacije na osnovu njihovih osjećanja ili raspoloženja.

Posmatrani zajedno, ovi nalazi ukazuju na to da će ključni turistički trendovi 2027., biti manje usmjereni na izbor između aktivnosti i odmora, a više na osmišljavanje putovanja koje pruža i jedno i drugo.

Alex Ledsom, saradnica Forbesa