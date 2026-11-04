Hakeri se okomili na frižidere: Novi talas cyber napada na supermarkete, nije pošteđena ni IKEA

Supermarketi širom Evrope ponovo su juče bili meta cyber napada, tokom kojih su frižideri zagrijani na temperature više od 49 stepeni Celzijusa, zbog čega su uništene zalihe hrane. Napadi su se dogodili svega nekoliko sedmica nakon što su slični hakerski napadi pogodili stotine supermarketa širom Francuske.

Prema više medijskih izvještaja objavljenih u ponedjeljak ujutru, napadi su, kako se čini, pogodili najmanje nekoliko desetina prodavnica u Švedskoj, Holandiji, Belgiji, Irskoj, Luksemburgu i Estoniji.

Nadležni još nisu utvrdili ko stoji iza napada. Nijedna hakerska grupa nije preuzela odgovornost.

Engla Ingwall, menadžerica prodaje u jednom supermarketu lanca ICA u Stockholmu, rekla je za Reuters da je „sve uništeno“. Njihovi zamrzivači su napadnuti i zagrijani na 50 stepeni Celzijusa.

Napadnut danski softver

Christophe Hansen, evropski komesar za poljoprivredu, izjavio je da je napad „namjerni pokušaj da se poremeti naš lanac snabdijevanja hranom i naruši povjerenje potrošača“. Dodao je da je „ponavljanje ovakvih cyber napada veoma zabrinjavajuće“.

Kako je izvijestio Reuters, neki od frižidera koji su bili meta napada u ponedjeljak koristili su istu tehnologiju – softver danske kompanije Danfoss. To su uređaji koji su bili napadnuti prošlog mjeseca u francuskim supermarketima.

Katrien Eggers, portparolka belgijskog Centra za cyber bezbjednost, izrazila je zabrinutost zbog sve većeg broja cyber napada. Istakla je da su „svi IT sistemi potencijalno ranjivi i da se vještačka inteligencija sada može koristiti za uspješno iskorištavanje tih slabosti. Naročito kada je riječ o sofisticiranim akterima“.

Na udaru i supermarketi Delhaize

Cyber napadi su pogodili više trgovinskih lanaca u nekoliko evropskih zemalja. Među njima su grupe Ahold Delhaize i Colruyt u Belgiji i Luksemburgu. Pri čemu je Colruyt prijavio da je napadom pogođeno pet prodavnica, navodi Reuters.

Na meti je bilo i 13 prodavnica lanca SuperVala u Irskoj, kao i 15 prodavnica Carrefoura u Belgiji i sedam supermarketa lanca Coop u Švedskoj, izvijestio je Reuters. Švedski trgovinski lanac ICA saopštio je da je „incident tokom noći pogodio ograničen broj prodavnica“.

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Najmanje jedna prodavnica IKEA, švedskog maloprodajnog lanca namještaja poznatog i po ćuftama i drugim prehrambenim proizvodima, također je bila meta napada, saopštila je kompanija za više medija. Napadom je pogođena jedna prodavnica u Belgiji. Portparol IKEA rekao je da lanac „ne može da isključi mogućnost da budu pogođene i dodatne lokacije, dok se istraga nastavlja“.

Novi, kako se čini, cyber napad dogodio se svega nekoliko sedmica nakon što su stotine francuskih prodavnica prehrambene robe bile meta sličnog incidenta. Ni u tom slučaju počinioci nisu identifikovani, a nijedna hakerska grupa nije preuzela odgovornost.

Ranjivosti tehnologije

U oktobru su frižideri u velikim trgovinskim lancima, među kojima su Carrefour, Monoprix, Intermarché i Cooperativeu također bili zagrijani. To je dovelo do uništavanja hrane i finansijskih gubitaka. Thierry Cotillard, izvršni direktor trgovinske grupe Intermarché, izjavio je da bi gubici pogođenih prodavnica mogli da dostignu „milione eura“.

Kompanija Les Mousquetaires, matična firma lanca Intermarché, rekla je za CNBC da očekuje gubitke od „nekoliko miliona eura“.

Pojedini stručnjaci za cyber sigurnost upozorili su na bezbjednosne ranjivosti u tehnologiji koju koriste frižideri. Istraživači kompanije za cyber sigurnost Claroty prethodno su u izvještaju objavljenom u augustu upozorili na bezbjednosne propuste u tehnologiji kompanije Danfoss, ali su naveli da je kompanija te probleme otklonila ažuriranjem softvera.

Nije poznato da li je u napadima korištena vještačka inteligencija. Ipak, Bjorn R. Watne, globalni direktor za informacionu bezbjednost Interpola, rekao je ranije ovog mjeseca za CNBC da vještačka inteligencija povećava „brzinu i razmjere“ cyber napada. Hakerima omogućava da lakše istovremeno ciljaju veći broj žrtava.

Conor Murray, novinar Forbesa