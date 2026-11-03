Originalni Batmobile ide na aukciju, očekuje se rekordna cijena

Jedan od najprepoznatljivijih automobila u historiji Hollywooda uskoro će se naći na aukciji.

Originalni Batmobile korišten u filmu Batman se vraća (Batman Returns) Tima Burtona iz 1992. godine, u kojem je glavnu ulogu tumačio Michael Keaton, bit će ponuđen na prodaju 23. novembra u Los Angelesu.

Aukciju organizira Julien’s Auctions u saradnji s televizijskom mrežom Turner Classic Movies, a procijenjena vrijednost automobila iznosi između pet i sedam miliona dolara.

Nije replika, nego original iz filma

Riječ nije o replici ni promotivnom vozilu, već o originalnom Batmobileu koji je korišten tokom snimanja većine scena vožnje. Za potrebe filma izrađena su tri primjerka, a ovaj, poznat kao Number One Hero Batmobile, bio je prvi isporučen filmskoj ekipi.

Uprkos futurističkom izgledu, automobil se temelji na prilično uobičajenoj američkoj mehanici.

Izradili su ga poznati konstruktor posebno prilagođenih automobila Carl Casper i firma Hollywood Productions. Njegova posebno konstruirana šasija nastala je spajanjem dviju šasija Chevrolet Impale.

Jedan od najatraktivnijih detalja Batmobilea je ispuh iz kojeg izbija plamen, Foto: Ian Wood/Julien’s Auction

Ispod velike karoserije od stakloplastike nalazi se Chevroletov motor V8 povezan s trostupanjskim automatskim mjenjačem.

Automobil je dug približno šest metara, a prepoznatljiv je po prednjem dijelu oblikovanom poput turbine, naglašenim blatobranima, golemim stražnjim perajama i kokpitu s dva sjedala te instrumentima inspiriranima zrakoplovstvom.

Ispuh iz kojeg izlazi plamen

Jedan od najatraktivnijih detalja Batmobilea ispuh je iz kojeg izbija plamen, a stvara ga mješavina zraka i kerozina pod tlakom koja se aktivira daljinskim upravljanjem.

Dizajn automobila nastao je za prvi Burtonov film Batman iz 1989. godine, pod vodstvom scenografa Antona Fursta i konceptualnog ilustratora Juliana Caldowa. Njegov mračan i prijeteći izgled postao je jedan od zaštitnih znakova Burtonove vizije Gothama.

Automobil je zadržao izvornu sjajnu crnu boju. Tokom snimanja filmska je ekipa nanosila privremeni mat premaz kako bi smanjila neželjene odsjaje.

Mogao bi srušiti aukcijski rekord

Ako Batmobile dostigne gornju granicu procijenjene vrijednosti, mogao bi postaviti novi aukcijski rekord za automobil slavnog superheroja.

Naime, 2013. godine originalni Batmobile koji je George Barris izradio za televizijsku seriju iz 1960-ih prodan je za približno 4,6 miliona dolara.

Michael Keaton pokraj Batmobilea u sceni iz filma “Batman se vraća”, Foto:The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Keatonov Batmobile mogao bi nadmašiti taj iznos za više od dva miliona dolara.

Nakon završetka snimanja 1992. godine automobil se pojavljivao na promotivnim događanjima, a zatim je vraćen Casperovoj firmi.

Godinama je bio pohranjen u skladištu, prije nego što je izložen u automobilskom muzeju Marconi u Kaliforniji.

Kupac ga neće smjeti voziti po javnim cestama

Potencijalni kupci ipak moraju računati na jedno važno ograničenje: Batmobile neće moći voziti javnim cestama jer automobil nema potrebnu homologaciju za cestovni saobraćaj.

Njegove mehaničke komponente nakon snimanja samo su ograničeno testirane, a vlasništvo nad vozilom uključuje i određena ograničenja javnog izlaganja, korištenja i komercijalne upotrebe.

Za legalnu vožnju javnim cestama automobil bi trebalo dodatno tehnički prilagoditi.

Na istoj aukciji bit će ponuđeni i Batmanovi kostimi, maske, originalni umjetnički radovi te drugi kolekcionarski predmeti povezani sa superherojskim filmovima iz različitih razdoblja holivudske historije.

Josh Max, saradnik Forbesa (link na originalan članak)