Zašto Nijemci ne vole častiti rundom pića – razlog bi vas mogao iznenaditi

Za posjetitelje navikle na zajedničko plaćanje ili izmjenjivanje u čašćenju rundama takav pristup može djelovati neobično. No u Njemačkoj je riječ o sasvim uobičajenoj praksi, čak i među dobrim prijateljima.

Zašto je tako?

Nijemci ne vole osjećaj da nekome nešto duguju

Takva navika prisutna je čak i u opuštenom Berlinu, gdje se mladi tokom ljeta često okupljaju ispred Spätija, trgovina koje rade do kasno u noć, umjesto da obilaze barove. Čak i kada neko ode kupiti piće za cijelo društvo, to ne znači nužno da je odlučio sve počastiti.

“Ljudi će sasvim sigurno brojiti ko je platio koliko rundi”, kaže Julian Berger, barmen luksuznog hotela Orania Berlin u četvrti Kreuzberg za BBC.

Austrijski istraživač trendova dr. Harald Pitters, koji je oženjen Njemicom, objašnjava da je takvo ponašanje povezano s izraženim osjećajem pravednosti i potrebom za jasnim dogovorima.

“Dvojica mojih najboljih prijatelja Nijemci su i plaćanje rundi uvijek je bilo predmet rasprave kada bismo izlazili. Nije im se sviđala ta ideja jer nisu znali koliko ćemo dugo ostati ni koliko ćemo rundi popiti”, kaže Pitters.

Kada svako plaća svoje, dodaje, nema prostora za razočaranje.

Slično razmišlja i Berger, koji ističe da Nijemci ne vole osjećaj neravnoteže u odnosima.

“Ugodnije im je kada svako plaća za sebe. Imaju vrlo izražen osjećaj za pravednost”, objašnjava.

Takav pristup najbolje opisuje njemačka izreka Klare Rechnung, gute Freunde, kojoj bi hrvatski pandan bila poznata poslovica “Čist račun, duga ljubav”.

Drugim riječima, odvojeno plaćanje ne mora biti znak škrtosti, nego način da se izbjegnu nesporazumi i očuvaju dobri odnosi.

U Bavarskoj vrijede nešto drugačija pravila

Ipak, nisu svi dijelovi Njemačke isti. U tradicionalnim bavarskim pivnicama, gdje se pivo često poslužuje u litrenim kriglama, čašćenje rundama znatno je češće. Isto vrijedi za lokalne festivale i velika zajednička slavlja, koja posljednjih godina ponovo privlače sve više mladih.

“Na festivalu zahvalnosti za žetvu sasvim je uobičajeno kupiti rundu. Kada biste uzeli piće samo sebi i partneru, djelovali biste prilično ukočeno”, kaže Pitters.

Slična pravila vrijede i tokom karnevala u Kölnu te proslave godišnjice hamburške luke, kada zajedničko druženje, muzika i ples potiču opušteniju atmosferu.

Kako izbjeći neugodnosti pri plaćanju?

Turistima koji posjećuju Njemačku Berger savjetuje jednostavno pravilo: pretpostavite da svako plaća ono što je naručio, osim ako neko jasno ne kaže da časti.

Ako čujete Ich lade dich ein, odnosno “Častim te”, možete biti sigurni da će ta osoba podmiriti račun.

Ni odvojeno plaćanje konobarima nije ništa neobično. U mnogim restoranima sami će vas pitati Getrennt oder zusammen? – odvojeno ili zajedno?

A odgovor koji ćete u Njemačkoj vrlo često čuti glasi: Getrennt, bitte. – Odvojeno, molim.