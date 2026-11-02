Amela Karajbić za Forbes BiH: „Bh. kompanijama se u Velikoj Britaniji trenutno otvaraju izuzetne poslovne prilike”

Trgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i Velike Britanije na kraju 2025. godine iznosila je oko 252 miliona funti. Za malo tržište Bosne i Hercegovine, ovo jeste značajan obim razmjene, međutim, on je tek dio potencijala koji domaće kompanije mogu ponuditi britanskom tržištu.

“Trgovinska razmjena ima veliki potencijal za rast”, kaže za Forbes BiH Amela Karajbić, suosnivačica i predsjednica Britansko-bosanskohercegovačke privredne komore sa sjedištem u Londonu (BBHCC), čije aktivnosti su usmjerene upravo na unapređenju ekonomskih veza, stvaranju novih poslovnih prilika i povezivanju privrednika naše dvije zemlje.

Konkurentske prednosti BiH

Bosna i Hercegovina, smatra ona, ima nekoliko konkurentskih prednosti koje bi mogle biti posebno zanimljive britanskim kompanijama.

Geografski položaj zemlje, koja nije u EU, ali je na njenoj granici, Karajbić ističe kao jednu od prednosti BiH kao i njen stručni kadar koji je, kako kaže, na izuzetno visokom nivou, te veliki kvalitet proizvoda i usluga koje bh. kompanije nude.

“Sve što smo do sada ostvarili kroz Britansko-bosanskohercegovačku privrednu komoru i kroz direktne komunikacije naših firmi sa firmama u Velikoj Britaniji, zaista je pokazalo fantastične rezultate koji su doveli do uspostave partnerstava i dugoročnih projekata”, kaže Karajbić i pojašnjava koji sve izazovi prate prilike koje se otvaraju, i koliko je teško jednoj bosanskohercegovačkoj kompaniji izaći na britansko tržište, uzimajući u obzir vizni režim kao i nepostojanje bilateralnog trgovinskog sporazuma između dvije zemlje.

Bosna i Hercegovina, smatra Karajbić, ima nekoliko konkurentskih prednosti koje bi mogle biti posebno zanimljive britanskim kompanijama, Foto: Lični arhiv

“Prvi veliki nedostatak koji imamo da bi razvili još čvršće veze između Velike Britanije i Bosne i Hercegovine je nedostatak trgovinskog sporazuma između naše dvije zemlje. Na tome se radi. Neke industrijske grane, naprimjer prehrambena industrija su trenutno više afektirane time nego naprimjer drvna industrija. Nadam se da će trgovinski sporazum između BiH i UK biti usaglašen i potpisan u 2027. godini. Također, kako bi se uspostavila uspješna saradnja, kontakti i formirala partnerstva između domaćih kompanija i kompanije u Velikoj Britaniji, neophodno je da se ljudi susreću, da posjeću sajmove, da odlaze na sastanke i posjećuju mjesta gdje će se ti projekti izvoditi, da se organizuju stručne posjete i slično. Nažalost, vizni režim Velike Britanije prema Bosni i Hercegovine ne pomaže u tome, ali i u takvim okolnostima mi ipak uspješno obavljamo poslove”, kaže Karajbić i dodaje kako je za uspješnu poslovnu saradnju najvažnije naći dobrog partnera u Velikoj Britaniji.

U oktobru je Karajbić boravila u Sarajevu, kako bi u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine kao strateškim partnerom BBHCC pripremila grupu domaćih kompanija za posjetu sajmu London Build Expo 2026., Foto: Lični arhiv

Ekspanzija moderne gradnje na britanskom tržištu

Veliku priliku prepoznaje za bh. kompanije iz građevinskog sektora, a neke od njih su već uspjele da uđu na britansko tržište te ostvare konkretne rezultate.

Kako pojašnjava, od 2016. godine britansko građevinsko tržište bilježi ekspanziju moderne metode gradnje, uglavnom montažne i modularne gradnje.

Karajbić je u taj segment britanskog tržišta uspjela uključiti dvije velike kompanije iz Bosne i Hercegovine, jednu iz Republike Srpske i drugu iz Federacije BiH, koje rade sa paneliziranim sistemom gradnje, gdje se kako kaže, sve proizvede u fabrici, u kontroliranim uslovima, što garantira isporuku, a prije svega kvalitet.

Uspjeh dvije bh. kompanije

Njihov kvalitet potvrđen je na projektu izgradnje kompleksa od 180 luksuznih vila u blizini Londona.

“Gradili smo na vrlo zahtjevnom gradilištu, na gradilištu koje je u stvari jedan luksuzni resort. Moja ideja je bila da uradimo jedan pokazni projekat, šta naše firme mogu da naprave. Imala sam apsolutno povjerenje u kvalitet i produkta i servisa koje oni pružaju. To su višestruko opravdali”, kaže Karajbić i dodaje:

“Kompleks od 180 luksuznih vila zatvorenog je tipa, i sam vlasnik je birao najbolje fabrike iz čitavog svijeta. On danas i svim svojim klijentima i svojim kolegama u građevinskoj industriji, zaista sa punim pravom ističe da je na tom gradilištu koristio usluge mnogih svjetskih proizvođača prefabrikovanih elemenata, ali da su se dvije bosanske firme pokazale najbolje, kao najbolji partneri u smislu omjera cijene i kvaliteta usluga i produkta. To je ogroman uspjeh kada dođe od jednog giganta kao što je UK klijent koji gradi najznačajnije projekte po Velikoj Britaniji i po svijetu. Od samog početka naše firme su vrlo brzo ušle u čitav sistem, pokazale veliku profesionalnost, stručnost i znanje. Naš drvni sektor i ovakav način gradnje datira jako dugo i veoma sam ponosna što smo ostvarili takve rezultate”, govori Karajbić.

Amela Karajbić, predsjednica BBHCC tokom razgovora za Forbes BiH u hotelu Ibis, Sarajevo, Foto: Forbes BiH

Uloga BBHCC

Da bi jedna poslovna priča na međunarodnom tržištu bila zaokružena i uspješna cjelina, te da se ne bi završavala samo na pojedinačnim uspjesima, potrebna je sistemska podrška. Iz te potrebe rodila se i ideja o osnivanju BBHCC.

“Kolegica koja je bila u sektoru prehrambene industrije, je također u Londonu, inače je iz Sarajeva, i ja smo 2018. godine odlučili da osnujemo, iz praktičnih razloga Britansko-bosanskohercegovačku privrednu komoru kao jednu platformu putem koje ćemo pomoći svim firmama iz Bosne i Hercegovine da izađu, da se povežu sa partnerima na tržištu Velike Britanije, da bolje razumiju to tržište, da razumiju regulative, koji su koraci potrebni da bi svaka firma mogla da izađe na to tržište”, kaže nam.

Brexit je, prisjeća se, unio promjene u poslovanju s Velikom Britanijom. Ranija legislativa Evropske unije više se nije primjenjivala na isti način, zbog čega su kompanije morale da se prilagode novim propisima i procedurama u međunarodnoj trgovini.

“Konkretno naprimjer u mom slučaju, kroz moj biznis, ja radim sa fabrikama montažnih kuća i u razgovorima sa potencijalnim partnerima u Velikoj Britaniji svi su me pitali da li to ide preko bilateralne privredne komore. Mi tada privrednu komoru nismo imali. Objasnili su mi da mora postojati određena vrsta institucionalne podrške iza svakog međunarodnog uspješnog ugovora i da najveće firme, naprimjer japanska firma Sekisui, koja je jedan od najvećih svjetskih proizvođača montažnih kuća, saradnju sa tržištem Velike Britanije ostvarila je preko Japansko-britanske privredne komore. Tako da smo mi vidjeli da zaista ako želimo da osim tih pojedinačnih uspjeha, napravimo i jedno sistematsko okruženje u kojem možemo automatski povezivati naše kompanije i nuditi naše servise i produkte u Velikoj Britaniji, da je neophodno da osnujemo Komoru”, govori Karajbić.

BBHCC je, napominje, također važna spona između dvije zemlje i platforma za brendiranje ne samo kompanija, nego i BiH.

“Kroz ekonomsku diplomatiju zaista na svim instancama, u komunikaciji s poslovnim svijetom, ali i s Vladom Velike Britanije, mi pokazujemo da smo vrijedni jednog ozbiljnog profesionalnog partnerstva”, ističe Karajbić.

Karajbić je na britansko tržište uspjela izvesti dvije velike kompanije iz Bosne i Hercegovine, iz građevinskog sektora, Foto: Lični arhiv

Osam bh. kompanija na London Build Expo-u 2026

U oktobru je Karajbić boravila u Sarajevu, kako bi u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine kao strateškim partnerom BBHCC pripremila grupu domaćih kompanija za posjetu sajmu London Build Expo 2026.

Cilj je kaže, omogućiti firmama iz građevinskog sektora, koje su već orijentisane ili se tek okreću savremenim metodama gradnje, da se upoznaju s britanskim tržištem i njegovim mogućnostima.

Riječ je o kompanijama iz oblasti pružanja servisa kao i fabrikama koje se bave savremenim metodama gradnje, ne samo montažnih kuća nego i pratećih produkata u objektima; od podova i paneliziranih zidova do namještaja i drugih elemenata.

“Cilj je ponuditi što veći stepen prefabrikacije, što je danas sve traženije, tj. da se objekat izvede gotovo u potpunosti po sistemu „ključ u ruke“, pojašnjava Karajbić.

London Build Expo, jedan je od najvećih sajmova u Velikoj Britaniji, koji tokom dva dana održavanja posjeti više od 25.000 ljudi, i na kojem svoje učešće imaju kako svjetske firme tako i manji startupi.

Bh. firme prvi put izlaze na tržište Velike Britanije, i u ulozi su posmatrača ovaj put, pojašnjava naša sagovornica, ističući kako je za domaće kompanije ovo prije svega prilika da se upoznaju sa ponudom i ako bi vidjele šta predstavljaju druge zemlje iz regiona i svijeta, te uspostavile prve poslovne kontakte.

“Vodit ćemo osam kompanija, dvije kompanije su iz sektora proizvodnje montažnih kuća, dok se jedna firma iz Hercegovine bavi modularnom gradnjom. Tu su također i dizajneri koji se bave isključivo dizajnom koji je orijentisan ka proizvodnji (design for manufacturing), arhitekte…”, kaže Karajbić.

Karajbić: “Od 2016. godine britansko građevinsko tržište bilježi ekspanziju moderne metode gradnje, uglavnom montažne i modularne gradnje. I tu je prilika za bh. kompanije”, Foto: Lični arhiv

Ovo je pravi momenat

Njena uloga se, kada je riječ o londonskom sajmu ne završava samo na dovođenju kompanija iz BiH, već će ispred Britansko-bosanskohercegovačke privredne komore biti i jedan od govornika na panelu, na kojem učestvuju i predstavnici globalno uspješnih kompanija kao što su Mace i McLaren. Bit će ovo prilika da se razmijene inforamcije o mogućnostima povezivanja proizvođačkih kapaciteta sa potrebama britanske građevinske industrije.

A potreba je velika, jer britanskom tržištu su neophodne uspješne fabrike koje mogu da im pomognu da brže grade, pojašnjava Karajbić.

“Na godišnjem nivou, da bi Velika Britanija dostigla svoje minimalne ciljeve u izgradnji stambenih jedinica, do 2030. godine moraju da izgrade milione stambenih jedinica u Engleskoj. A to je na godišnjem nivou sad već prešlo 350.000. Prošle godine uspjeli su domaćim kapacitetima izgraditi tek oko 218.000. Dakle, izuzetne prilike se pružaju sada u Velikoj Britaniji. Mislim da smo u pravom momentu izvršili pripremu, upoznavanje engleskog tržišta, odnosno tržišta Ujedinjenog Kraljevstva sa potencijalom u Bosni i Hercegovini. Mislim da smo sada spremni da nastupimo sistematski i puno ozbiljnije”, kaže Karajbić.

Video intervju za Forbes BiH sa Amelom Karajbić pogledajte na linku:

