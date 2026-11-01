Ovo su milijarderi koji će platiti najviše ako porez na bogatstvo u Kaliforniji bude usvojen

Stotine milijardera s prebivalištem u Kaliforniji mogle bi da budu obuhvaćene jednokratnim porezom na bogatstvo ukoliko taj prijedlog bude usvojen na novembarskim izborima za Kongres i druge funkcije. Porez bi iznosio pet posto njihove neto imovine. Forbes je utvrdio da bi samo 10 najbogatijih milijardera u toj saveznoj državi, ukoliko mjera bude usvojena, zajedno moglo da duguje čak 31,5 milijardi dolara. Na čelu liste je generalni direktor Mete Mark Zuckerberg. Forbes je izračunao iznose koje bi 10 najbogatijih ljudi u Kaliforniji moralo da plati na osnovu jednokratnog poreza na bogatstvo. Obračun je zasnovan na njihovoj neto imovini s Forbes liste milijardera, na dan 27. oktobra ujutru. Pritom je oduzeta vrijednost nekretnina koje neće biti uključene u obračun poreza.

Top 3

Mark Zuckerberg (procijenjeni porez: 10,9 milijardi dolara): Generalni direktor Mete sada je najbogatija osoba u Kaliforniji, nakon što su drugi vodeći milijarderi, poput suosnivača Googlea Sergeya Brina i Larryja Pagea, napustili tu saveznu državu. Međutim, prema izvještajima, Zuckerberg namjerava da ostane. Razlog je dogovor koji je postigao s upravnim odborom Mete. Dogovorom je spriječeno njegovo preseljenje iz Kalifornije u zamjenu za uvođenje nove klase dionica koje Zuckerberg može da proda kako bi platio porez na svoje bogatstvo vrijedno više od 200 milijardi dolara.

Jensen Huang (procijenjeni porez: 9,5 milijardi dolara): Generalni direktor kompanije Nvidia, čije bogatstvo Forbes procjenjuje na više od 170 milijardi dolara, zapravo je podržao porez na bogatstvo. U razgovoru za CBS izjavio je da mu „ne smeta da plaća poreze“. Ocijenio je da je mogućnost da ih plaća „privilegija“. Dodao je: „Ne plašim se plaćanja poreza. Plašim se samo siromaštva“.

Eric Schmidt (procijenjeni porez: 1,8 milijardi dolara): Bivši generalni direktor Googlea Schmidt, koji bi mogao da izdvoji gotovo dvije milijarde dolara od svog bogatstva vrijednog više od 30 milijardi dolara, jedan je od najistaknutijih protivnika ovog poreza. Zajedno sa Brinom nalazi se među milijarderima koji su potrošili najviše novca na borbu protiv ove mjere. Političkom odboru za prikupljanje sredstava (PAC) koji se protivi njenom usvajanju donirao je približno 40 miliona dolara.

Drugi bogataši

Među sljedećim najbogatijim milijarderima, koji bi također morali da plate velike iznose na osnovu ovog poreza, ali se o njemu nisu javno izjašnjavali, nalaze se suosnivač kompanije Broadcom Henry Samueli (procijenjeni porez: 1,6 milijardi dolara), osnivač i generalni direktor kompanije Ubiquiti Robert Pera (procijenjeni porez: 1,5 milijardi dolara), suosnivač i generalni direktor kompanije Kingston Technology John Tu (procijenjeni porez: 1,4 milijarde dolara), suosnivač i operativni direktor kompanije Kingston Technology David Sun (procijenjeni porez: 1,4 milijarde dolara), suosnivač i predsjednik kompanije OpenAI Greg Brockman (procijenjeni porez: 1,3 milijarde dolara) i osnivač i generalni direktor kompanije Figure Brett Adcock (procijenjeni porez: 1,2 milijarde dolara).

John Doerr (procijenjeni porez: 1,1 milijarda dolara): Investitor i deseta najbogatija osoba u Kaliforniji, također je do sada potrošio oko 40 miliona dolara na protivljenje porezu na bogatstvo. To su podaci o finansiranju kampanja koje je prikupio New York Times. Od njegovog bogatstva, procijenjenog na oko 20 milijardi dolara, najmanje milijardu dolara otišlo bi na plaćanje ovog poreza.

Različite metodologije

Procjene poreskih obaveza izračunate su na osnovu Forbes liste najbogatijih ljudi u Kaliforniji. Međutim, postoje određene razlike između načina na koji Forbes procjenjuje njihovu imovinu i načina na koji savezna država obračunava neto imovinu za potrebe ovog poreza, pa bi konačni iznosi mogli da se razlikuju od navedenih procjena.

Naprimjer, posjedovanje imovine u određenim vrstama trastova, odnosno pravnih aranžmana za upravljanje imovinom, moglo bi da smanji neto imovinu milijardera koja se uzima u obzir prilikom obračuna poreza. Osim toga, Forbes procjenjuje vrijednost nelistiranih kompanija na osnovu najbolje procjene njihove tržišne vrijednosti. Predloženim porezom predviđa se drugačija metoda obračuna. Ona bi za neke milijardere mogla da rezultira višim, a za druge nižim procjenama vrijednosti imovine. Još nije poznato da li će porez zaista biti usvojen na novembarskim izborima. Istraživanje javnog mnjenja koje su u četvrtak objavili Univerzitet Kalifornije Berkeley i Los Angeles Times pokazalo je da 50 posto vjerovatnih birača sada namjerava da glasa protiv ove mjere, dok je 42 posto podržava. Osam posto još nije odlučilo. Kako navodi Times, to predstavlja značajan pad podrške u odnosu na stanje od prije samo šest sedmica. Tada je blaga većina birača podržavala porez.

Druge mjere

Međutim, čak i ako porez bude usvojen, na glasačkom listiću u Kaliforniji nalaze se i druge mjere. One bi mogle praktično da ponište njegovo dejstvo ukoliko i one budu usvojene. Njima bi mogli da budu zabranjeni izuzeci predviđeni prijedlogom poreza na bogatstvo. Ili bi mogla da bude uvedena potpuna zabrana poreza na bogatstvo. Od ove tri mjere, poznate kao prijedlozi 40, 41 i 42, biće usvojena ona koja dobije najveći broj glasova „za“. To znači da bi, čak i ako porez na bogatstvo, odnosno prijedlog 40, dobije većinu glasova, mogao da bude poništen ukoliko neki drugi prijedlog dobije veću podršku. Iako bi porez, ako bude usvojen, donio najmanje desetine milijardi dolara prihoda od najbogatijih stanovnika Kalifornije, istraživanja ukazuju na to da bi gubitak prihoda usljed odlaska drugih milijardera iz te savezne države mogao da poništi te dobitke.

Radna studija istraživača sa Univerziteta Stanford, koju je objavio Nacionalni biro za ekonomska istraživanja (NBER), pokazala je da bi gubitak prihoda od poreza na dohodak, do kojeg bi došlo zbog odlaska milijardera iz Kalifornije, vjerovatno bio veći od prihoda prikupljenog jednokratnim porezom na bogatstvo.

Koristeći Forbes procjene bogatstva, istraživači su analizirali 100.000 mogućih scenarija. Utvrdili su da bi u 85 posto slučajeva rezultat bio negativan po prihode savezne države. Kalifornija bi zbog ove mjere na kraju izgubila novac.

Alison Durkee, Forbes