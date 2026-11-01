Izabrani finalisti za Evropski automobil godine

Objavljeno je sedam finalista izbora za Evropski automobil godine 2027. (Car of the Year 2027.). Abecednim redom to su BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID. Polo i Volvo EX60. Zanimljivo je da niti jedan nije iz Kine (doduše, Volvo je u kineskom vlasništvu), a svih sedam je električno.

Oni su izabrani između 38 automobila, a birao ih je žiri sastavljen od 64 automobilskih novinara iz 25 država. Broj predstavnika u pravilu ovisi o veličini države, a hrvatski predstavnik je Kristijan Tićak.

Kia jedini neeuropski automobil

Među finalistima se nalaze automobili različitih karoserijskih izvedbi. Renault Twingo predstavlja segment najmanjih gradskih automobila (A-segment), dok Cupra Raval i Volkswagen ID. Polo pripadaju segmentu malih automobila (B-segment). Hyundai Ioniq 3 smješta se u kompaktnu klasu (C-segment), a Kia EV2 među male gradske SUV-ove i crossovere (B-SUV).

Na drugom kraju ponude nalaze se BMW iX3 i Volvo EX60, premium električni SUV-ovi srednje klase, koji se takmiče u znatno višem cjenovnom i tržišnom razredu od ostalih finalista.

Sedam finalista nastojat će osvojiti naklonost žirija svojom tehnologijom, konstrukcijskim rješenjima, performansama, opremom i omjerom cijene i kvalitete. Krajem novembra, članovi žirija obavit će dvodnevna testiranja i utvrditi kriterije za konačan odabir. Glasati mogu do 31. decembra. Svaki član žirija moći će podijeliti 25 bodova, pri čemu svom favoritu može dati najviše 10 bodova.

Prvi put u 63-godišnjoj istoriji ovog evropskog izbora svi finalisti imaju isključivo električni pogon. Drugim riječima, među automobilima koji se takmiče za titulu najboljeg u Evropi nema nijednog modela s motorom s unutarnjim izgaranjem. Kia je jedini neevropski automobil, zanemari li se da švedski Volvo ima kineskog vlasnika.

Članovi žirija okupit će se 25. i 26. novembra na testnoj stazi Balocco u Italiji, gdje će detaljno ispitati svih sedam finalista i utvrditi kriterije za konačan odabir Evropskog automobila godine.

Pobjednik izbora Car of the Year 2027. bit će proglašen 8. januara na salonu automobila u Bruxellesu, koji će treću godinu zaredom biti domaćin svečanog proglašenja.