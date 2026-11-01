„Izgleda kao pravi novac“: Oglasi za krivotvoreni novac na društvenim mrežama

Kineska društvena mreža TikTok objavila je desetine oglasa koji promoviraju prodaju krivotvorenog novca. Jedan od njih je čak usmjeravao korisnike na račun na aplikaciji Telegram, nudeći popust od 10 posto na kupovinu krivotvorenih novčanica uz promotivni kod “TikTok10”.

Iz crnih koverti vire svežnjevi novčanica koje izgledaju kao euri. Zelene, plave i narandžaste novčanice eura opremljene su prepoznatljivim hologramskim sigurnosnim elementima. „Otkrijte o čemu svi pričaju“, glasi slogan u reklami koja se pojavila na TikToku u oktobru.

Drugi oglasi s istog računa mnogo su manje tajnoviti o tome šta nude. „Lažni novac izgleda kao pravi novac. Možete li uopće prepoznati razliku?“, glasi tekst u jednom videu. U drugom, isječak generiran umjetnom inteligencijom prikazuje tinejdžera koji podsjeća na lik iz Pixar animiranog filma kako kupuje iPhone u Apple trgovini krivotvorenim novcem.

Ovi oglasi usmjeravaju korisnike na račun na aplikaciji Telegram, gdje nude krivotvorene novčanice u apoenima od 5, 20 i 50 eura. Operateri računa hvale se da njihove krivotvorine prolaze sve sigurnosne testove, uključujući ultraljubičaste detektore, koje mnoge trgovine sada koriste za otkrivanje krivotvorenih novčanica. Čak nude i promotivni kod za popust od 10 posto: „TikTok10“.

Ovo su samo neki primjeri mnogih oglasa koji su se pojavili na TikTok nalogu kojim upravlja Forbes u protekla tri mjeseca. Oglase je objavilo više od 54 različita korisnička računa, promovirajući prodaju krivotvorenih eura i britanskih funti, a neki su nudili i krivotvorene američke dolare. Većina oglasa preusmjerava korisnike s TikTok-a na druge platforme, gdje se narudžbe primaju, a plaćanja vrše u privatnim grupama na Telegramu.

Pokušaj korištenja krivotvorenih novčanica kao zakonskog sredstva plaćanja je krivično djelo, kažnjivo do deset godina zatvora u nekim zemljama. Upotreba imitacije novca za filmsku i televizijsku produkciju je dozvoljena, ali posjedovanje hologramskih naljepnica i folija koje takve imitacije čine sličnijim pravim novčanicama može biti ilegalno.

54 računa koje je Forbes otkrio mogu se činiti kao mali broj u poređenju sa ogromnom količinom sadržaja na TikToku, gdje korisnici svakodnevno objavljuju više od 100 miliona videa. Ali zbog moćnog TikTokovog algoritma, korisnik koji odgovori na jedan od ovih oglasa počinje vidjeti sve više i više sličnog sadržaja.

TikTok je otvorio vrata crnom tržištu oglašavanja, šta je s novcem?

Forbes je ranije ovog mjeseca otkrio da je TikTok prošle godine tiho ublažio svoja pravila o oglašavanju, otvarajući vrata crnom tržištu za oglašavanje na društvenoj mreži koje uključuje krivotvorene lijekove za mršavljenje GLP-1, eksperimentalne peptide iz Kine i krivotvorene luksuzne torbice. To je također dovelo do širenja prevara u kojima kupci naručuju i plaćaju proizvode koje nikada ne prime. (TikTok je osporio nalaze u Forbesovom članku.)

Krivotvoreni proizvodi sada su u nekoj vrsti sive zone. Prema više izvora i internih dokumenata koje je Forbes dobio na uvid, oglašavanje takvih proizvoda više ne rezultira trenutnim suspenzijom reklamnog računa, osim ako se oglašivač lažno predstavlja kao poznati brend.

Granica je jasnija kada je u pitanju krivotvoreni novac. TikTokove javno objavljene politike sadržaja upozoravaju da uklanja pojedinačne objave vezane za krivotvoreni novac. Njegove smjernice zajednice za moderiranje sadržaja koji generiraju korisnici posebno zabranjuju “trgovinu krivotvorenim novcem”. Njegove politike oglašavanja također zabranjuju sadržaj vezan za krivotvorene dokumente, novac i proizvode.

TikTok je saopštio da je blokirao račune koje je identifikovao Forbes, napominjući da je sadržaj kršio i korisničke i oglašivačke politike. Kompanija je saopštila da su njeni sistemi umjetne inteligencije i ljudski moderatori uklonili 16 miliona oglašivačkih računa zbog kršenja pravila u prvom kvartalu 2026. godine. Oko 99,8 posto tih računa uklonjeno je prije nego što su ih korisnici mogli prijaviti.

Forbes se također obratio Telegramu za komentar i dostavio popis računa na platformi za razmjenu poruka koji su prodavali krivotvoreni novac oglašen na TikToku. Iako Telegram u početku nije odgovorio, njegove politike sadržaja i oglašavanja zabranjuju ilegalne aktivnosti, uključujući trgovinu krivotvorenim novcem. Nakon što je članak objavljen, Telegram je saopštio da je suspendovao prijavljene račune i da njegovi moderatori redovno uklanjaju takav sadržaj.

Oglašivači nisu pronađeni u oglasnoj brošuri

Oglašavanje je temelj poslovnog modela TikToka. Kompanija zarađuje od svake reklame koja se pojavi na njenoj aplikaciji. Prema medijskim izvještajima, kompanija sa sjedištem u Pekingu prošle godine je ostvarila prihod od 200 milijardi dolara.

Mnogi oglašivači koji su prikazivali oglase za krivotvoreni novac na Forbesovom računu nisu pronađeni u službenoj biblioteci oglasa TikToka, koja uključuje samo oglase prikazane u Velikoj Britaniji i drugim dijelovima Evrope. Nekim drugim oglašivačima su uklonjeni pojedinačni videozapisi zbog “kršenja pravila o neodređenom sadržaju”, ali su nastavili iznajmljivati ​​prostor za nove oglase za krivotvoreni novac.

Kao što je Forbes izvijestio ranije ovog mjeseca, oglašivači na TikToku mogu više puta prikazivati ​​oglase koji krše ograničenja sadržaja, a da im pritom računi ne budu nužno blokirani. Trenutna zabrana oglašavanja slijedi samo ako se prekrši nekoliko pravila, za što TikTok ima najstrože sankcije.

TikTok je objasnio da je, prema Evropskom zakonu o digitalnim uslugama (DSA), dužan ukloniti sadržaj oglasa i imena oglašivača iz svoje biblioteke oglasa kada oglas krši njegova pravila. Međutim, mnogi od spornih oglasa nisu pronađeni u biblioteci čak ni na dan kada su se pojavili na Forbesovom računu. TikTok je objasnio da može proći i do 24 sata da se pojedinačni oglas pojavi u njihovoj biblioteci oglasa.

Povećanje krivotvorenih novčanica u opticaju

Porast broja TikTok naloga koji nude lažni novac poklapa se s porastom broja krivotvorenih novčanica otkrivenih u Velikoj Britaniji. Prema podacima Banke Engleske, broj krivotvorenih funti povučenih iz opticaja više se nego udvostručio prošle godine, sa 99.000 u 2024. na 200.000 prošle godine. Njihova ukupna nominalna vrijednost porasla je na 3,9 miliona dolara. Prema izvještajima britanskih novina The Telegraph i The Sun, nova generacija falsifikatora kupuje imitacije novčanica od kineskih proizvođača za upotrebu u filmskim i televizijskim produkcijama, a zatim prodaje svežnjeve falsifikovanog novca putem društvenih mreža i online trgovina.

Europol, koji koordinira prekogranične kriminalne istrage u Evropi, izvijestio je da je policija zaplijenila krivotvorene novčanice u vrijednosti od 1,3 milijarde dolara u velikoj operaciji krajem prošle godine. Prethodno je zaplijenila krivotvorine u vrijednosti od 73 miliona dolara u odvojenoj istrazi početkom 2025. godine. Europol je također saopćio da je 2024. godine presreo krivotvorene novčanice u vrijednosti od 15,6 miliona dolara namijenjene za upotrebu u filmskoj i televizijskoj produkciji. Evropska centralna banka objavila je u februaru da je prošle godine u opticaju otkrila 444.000 krivotvorenih novčanica.

„Krivotvorine su vrlo visokog kvaliteta. Da ste primili ovakvu novčanicu kao dio povrata u trgovini, vjerovatno ne biste ni primijetili da je lažna“, kaže detektiv Daryl Fryatt iz Jedinice za kriminal intelektualnog vlasništva Metropolitanske policije. „Morali biste zaista pregledati novčanicu i primijetiti da se isti serijski brojevi ponavljaju na različitim novčanicama.“

Falsifikati su vrlo visokog kvaliteta i potrošači vjerovatno ne bi ni prepoznali krivotvorenu novčanicu, upozorava kriminolog Daryl Fryatt, Foto: Abdulselam Durdak / AFP / Profimedia

Sve više falsifikata iz Kine

Fryatt objašnjava da su falsifikatori ranije koristili vlastite štamparske mašine, ali sada sve više kupuju visokokvalitetne falsifikate od kineskih proizvođača. Falsifikovane novčanice često imaju i sigurnosne elemente poput prozirnih holograma. „Sve dok štamparija u Kini prodaje imitaciju novca za filmsku i televizijsku produkciju, kineske vlasti ih ne mogu krivično goniti“, kaže Fryatt. „Hologrami se zatim odvojeno šalju u Veliku Britaniju, gdje ih falsifikatori sami nanose na novčanice.“

Desetine prodavača krivotvorenog novca pojavljuju se na platformama za online kupovinu kao što su Amazon, eBay, Etsy i Alibaba, a novčanice su jasno označene kao lažne. Međutim, u januaru ove godine, Alibaba je objavila vodič pod nazivom “Vodič za kupovinu: Kako odabrati najbolje hologramske naljepnice za vašu novčanicu od 20 funti”. Čini se da je napisan uz pomoć vještačke inteligencije. Alibaba nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Teško je reći koliko kreatora lažnog novca zapravo djeluje na društvenim mrežama. Pretraga pojmova “novac od rekvizita” i “novac od filma”, koji se odnose na imitaciju novca za filmske i televizijske produkcije, u bibliotekama oglasa Mete i YouTubea otkriva samo nekoliko oglasa koje plaća Prop Money Inc., kompanija sa sjedištem u Los Angelesu, Kalifornija, koja je legitimni holivudski dobavljač rekvizita čiji se lažni novac pojavljivao u blokbasterima poput Ryan Cooglerovog filma “Sinners” , kao i u rep spotovima i emisijama na poluvremenu Super Bowla.

Prilikom unosa istih lozinki u TikTokovu biblioteku oglasa, pojavljuje se više od 116 miliona rezultata. Međutim, većina rezultata očito nema nikakve veze s krivotvorenim novcem, jer uključuju i oglase velikih kompanija poput Shopifyja i Electronic Artsa.

Pod budnim okom regulatora

TikTokova biblioteka oglasa, koja je u funkciji od 2023. godine, prilično je netransparentna, zbog čega je kompanija već bila pod lupom regulatora. U maju 2025. godine, Evropska komisija je u preliminarnim nalazima procijenila da je matična kompanija TikToka, ByteDance, prekršila Zakon o evropskim digitalnim uslugama (DSA) jer TikTokova biblioteka oglasa nije pružala dovoljno sveobuhvatnu pretragu. ByteDance se potom obavezao da će pružiti sve ključne informacije o svakom oglasu i poboljšati mogućnosti pretrage najkasnije 24 sata nakon što počne s njegovim prikazivanjem.

Čak i kada je riječ o kršenjima TikTok-ove politike nulte tolerancije, poput promocije ilegalnih droga, kompanija se muči da je dosljedno provodi. Forbes je u augustu otkrio da je 27 računa prikazivalo plaćene oglase na TikToku koji su promovirali prodaju kokaina, opioida i benzodiazepina poput Xanaxa. TikTok je tada saopštio da je blokirao sve te račune.

Međutim, zahvaljujući TikTok algoritmu, novi oglasi s drugih korisničkih računa i dalje se pojavljuju na aplikaciji, nudeći i ilegalne droge i krivotvoreni novac. U sedmici nakon što je Forbes upozorio TikTok na problem oglašavanja krivotvorenog novca, na njegovom računu pojavilo se sedam novih korisničkih računa koji su nudili krivotvorene novčanice. TikTok je uklonio četiri od tih računa nakon ponovnog Forbesovog upozorenja, ali tri su i dalje bila aktivna u vrijeme objavljivanja ovog članka.

Originalni članak, Iain Martin, Forbes