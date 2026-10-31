Najplaćenije preminule slavne ličnosti u 2026. godini

Quincy Jones, legendarni muzički producent, koji je krajem 2024. godine preminuo od raka pankreasa u 91. godini, radio je na kultnim hitovima različitih muzičkih stilova, od „Thrillera“ Michael Jacksona do „Fly Me to the Moon“ Frenka Sinatre.

Pomogao je i u oblikovanju muzike brojnih zvijezda, među kojima su Ray Charles, Donna Summer, Miles Davis, Count Basie i Aretha Franklin.

Bio je jedan od osnivača magazina Vibe, izvršni producent izuzetno popularne televizijske serije The Fresh Prince of Bel-Air, dirigovao je tokom snimanja humanitarnog singla „We Are the World“ 1985. godine, a dobio je i dvije nominacije za Oskara za muziku u filmu Stevena Spielberga The Color Purple iz 1985. godine.

„Ako Bog ima džuboks, znam čije se ime pojavljuje uz više pjesama nego bilo koje drugo. Počinje slovom Q“, rekao je Bono, frontmen grupe U2, u intervjuu za JAZZIZ 2008. godine.

„I tu se završava.“

Ako ništa drugo, Jones je sada na prvom mjestu u još jednoj kategoriji koja se odnosi na one koji više nisu među živima.

Quincy Jones je najplaćenija preminula slavna ličnost u 2026. godini.

Njegovi nasljednici su u martu prodali veliku većinu njegovih udjela u prethodno pomenutoj imovini, kao i njegov lični muzički katalog i autorska izdavačka prava na hitove među kojima je „Soul Bossa Nova“.

Kupac je bila kompanija za upravljanje muzičkim katalozima HarbourView Equity Partners, koju podržavaju fondovi privatnog kapitala.

Forbes procjenjuje da je vrijednost tog posla iznosila oko 150 miliona dolara.

Michael Jackson četvrti put nije na prvom mjestu

Ovo je 26. godina u kojoj Forbes prati najveće zarade preminulih slavnih ličnosti.

Od smrti Michaela Jacksona 2009. godine, ovo je tek četvrti put da se na prvom mjestu našao neko drugi.

U sva četiri slučaja razlog je bila prodaja imovine velike vrijednosti.

Prethodno su prvo mjesto zauzeli Elizabeth Taylor)2012. godine, Roald Dahl 2021. i J.R.R. Tolkien 2022. godine.

Ironično je da su upravo Jonesove producentske naknade od deset posto prihoda od prva tri Jacksonova solo albuma – „Off the Wall“, „Thriller“ i „Bad“ – doprinijele povećanju vrijednosti njegove zaostavštine prilikom prodaje.

Ta tri albuma čine više od dvije trećine ukupnog godišnjeg broja strimovanja Jacksonove muzike širom svijeta.

Film o Michaelu Jacksonu donio ogromnu zaradu

Ipak, ovo je bila izuzetno uspješna godina i za nasljednike Michaela Jacksona.

Oni su rizikovali oko 25 miliona dolara sopstvenog novca kako bi finansirali dodatna snimanja biografskog filma Michael, čiju su produkciju pratili brojni problemi.

Ulaganje se isplatilo kada je film ostvario više od milijardu dolara prihoda od prodaje bioskopskih ulaznica širom svijeta.

Forbes procjenjuje da će Jacksonova zaostavština na kraju ostvariti više od 50 miliona dolara dobiti od učešća u zaradi filma, raspoređene tokom narednih nekoliko godina.

Uspjeh filma u kinima pozitivno se odrazio i na cjelokupno poslovanje povezano sa Jacksonovim nasljeđem.

To uključuje prihode od strimovanja muzike, predstavu trupe Cirque du Soleil u Las Vegasu, više produkcija mjuzikla MJ: The Musical širom svijeta, kao i poslovanje zasnovano na licenciranju brenda.

Sve te aktivnosti zajedno donijele su 140 miliona dolara tokom posljednjih 12 mjeseci.

Elvis Presley i Dolly Parton imaju čitava poslovna carstva

Upravo takav sistem međusobno povezanih poslova, koji jedni drugima povećavaju vrijednost, stoji iza velikih zarada nekoliko legendi sa Forbesove liste.

Među njima su Elvis Presley, koji se redovno nalazi na listi, i Dolly Parton, koja se na njoj pojavljuje prvi put.

Oboje imaju fizičke turističke destinacije koje predstavljaju središta poslovnih carstava povezanih sa njihovim nasljeđem.

Za Presleya je to Graceland, a za Parton zabavni park Dollywood.

Uz te destinacije razvijeni su i brojni drugi poslovi zasnovani na njihovim imenima i brendovima.

Ipak, zatvaranje predstave posvećene pokojnom Bobu Marleyu u hotelu Mandalay Bay u Las Vegasu u januaru, kao i neuspjeh filma o Bruceu Springsteenu, Springsteen: Deliver Me From Nowhere, u kino blagajnama prošlog oktobra, potvrđuju lekciju koju su mnogi producenti naučili posljednjih godina.

Uspjeh nije zagarantovan, čak ni kada je riječ o najvećim zvijezdama.

Novi filmovi, mjuzikli i hologramski koncerti

Tu tvrdnju provjeriće niz novih projekata.

Među njima je najnoviji film zasnovan na djelu Dr. Seussa, The Cat in the Hat, čija je premijera zakazana za naredni vikend.

U decembru se očekuje i premijera brodvejske predstave povezane sa Dolly Parton.

Za 2027. godinu priprema se hologramski koncertni spektakl posvećen Elvisu Presleyu.

Istovremeno raste iščekivanje četiri filma o The Beatlesima, čije se premijere očekuju 2028. godine.

Ono što je jasno jeste da je na tržištu zabavnog sadržaja, koje postaje sve konkurentnije i zahtjevnije, jedna od najvrijednijih stvari koju neko može da posjeduje upravo vrijedna intelektualna svojina.

A za ovih 13 preminulih legendi pokazalo se da njihovi lični brendovi nastavljaju da žive i donose prihode i nakon njihove smrti.

Preminule poznate ličnosti koje su najviše zaradile u 2026:

1. Quincy Jones 150 miliona dolara

novembar 2024. (91 godina) • Uzrok smrti: rak

Foto: Shutterstock

Poznavaoci muzičke industrije smatraju da je zaostavština Quincyja Jonesa u martu uspjela da postigne izuzetno povoljnu cijenu za muzička i druga prava prodata kompaniji HarbourView. Razlog nije samo novac koji ta prava svake godine donose već i Jonesov izuzetan ugled u muzičkoj industriji. To bi kompaniji HarbourView u budućnosti moglo da pomogne da privuče druge vlasnike muzičkih kataloga i ostvari nove akvizicije.

Za HarbourView, tajming nije mogao biti bolji. Kada se biografski film Michael pretvorio u globalni bioskopski hit, Jonesovih 10 posto producentskih tantijema od prva tri albuma Michaela Jacksona donijelo je značajan prihod.

2. Michael Jackson 140 miliona dolara

jun 2009. (50 godina) • Uzrok smrti: predoziranje/ubistvo

Foto: Shutterstock

Uprkos dugom i turbulentnom putu do bioskopa, biografski film Michael u aprilu je još jednom potvrdio neprolaznu popularnost kralja popa, ostvarivši više od milijardu dolara prihoda na svjetskim bioskopskim blagajnama.

Forbes procjenjuje da će zaostavština Michaela Jacksona dobiti oko 25 posto neto profita filma. To će tokom narednih nekoliko godina ukupno iznositi više od 50 miliona dolara.

Uspjeh filma doveo je i do cjelogodišnjeg rasta broja strimovanja Jacksonove muzike širom svijeta, kao i do snažne prodaje ulaznica za predstavu Cirque du Soleil u Las Vegasu i brodvejski mjuzikl. Dodatni prihodi ostvareni su i od rezidencijalnih nastupa u Njemačkoj i Australiji, kao i od turneje po Sjedinjenim Američkim Državama.

3. Dr. Seuss 80 miliona dolara

septembar 1991. (87 godina) • Uzrok smrti: rak

Foto: Wikipedia

Više od tri decenije nakon smrti ovog autora, kompanija Dr. Seuss Enterprises nastavlja da pronalazi nove načine za komercijalizaciju njegovih omiljenih priča za djecu.

Ove godine pokrenula je projekat pod nazivom „Dr. Seuss Travel Agency“, koji potencijalne putnike usmjerava ka različitim naslovima iz njegovih knjiga. Objavila je i prvi posthumno objavljeni rukopis dr Sussa poslije više od 10 godina. Knjiga Sing The 50 States! debitovala je na prvom mjestu liste najprodavanijih knjiga lista The New York Times u kategoriji ilustrovanih knjiga.

4. Elvis Presley 75 miliona dolara

august 1977. (42 godine) • Uzrok smrti: srčani udar

Foto: Shutterstock

Vlasnici prava na Elvisovu muziku, uključujući većinskog vlasnika, kompaniju Authentic Brands Group, podnijeli su prošlog petka tužbu protiv tehnološkog giganta Anthropica. Traže odštetu veću od 41 milion dolara. Oni tvrde da je kompanija povrijedila autorska prava i navode da je svoje modele vještačke inteligencije obučavala koristeći Presleyeve pjesme.

Čak i decenijama nakon njegove smrti, popularnost kralja rokenrola prevazilazi granice muzike. Njegova vila Graceland svake godine privlači stotine hiljada posjetilaca, dok se proizvodi koji se prodaju pod licenciranim Elvisovim brendom prodaju u milionskim iznosima.

Šta je sljedeće? Koncertni šou uz hologram, koji bi u Las Vegasu trebalo da bude premijerno prikazan najkasnije do kraja 2027.

5. Dolly Parton 46 miliona dolara

august 2026. (80 godina) • Uzrok smrti: rak

Foto: Reuters/Cathal McNaughton

Prema podacima Udruženja za tematsku zabavu, tematski park Dollywood, koji se nalazi u rodnom gradu pjevačice poznate po pjesmi „9 to 5“, Pidžon Fordžu (Pigeon Forge) u Tennesseeju, privukao je 3,4 miliona posjetilaca tokom 2025. godine. To predstavlja impresivan rast od osam posto u godini u kojoj je većina američkih tematskih parkova zabilježila blagi pad posjećenosti.

S obzirom na to da Dolly Parton posjeduje prava na svoju muziku, kao i 50 posto udjela u Dollywoodu, obližnjem vodenom parku Splash Country, koji je 2025. privukao 390.000 posjetilaca, i pripadajućim hotelima, vrlo je vjerovatno da će prihodi njene zaostavštine naredne godine znatno porasti. Obožavaoci nastavljaju da pokazuju ogromnu ljubav i poštovanje prema najprodavanijoj country pjevačici svih vremena.

6. Bob Marley 25 miliona dolara

maj 1981. (36 godina) • Uzrok smrti: rak

Foto: Shutterstock

Samo šest mjeseci nakon otvaranja, scenski šou Bob Marley: Hope Road, koji se izvodio u kazinu Mandalay Bay u Las Vegasu, u januaru je otišao na „kratku pauzu“ i nikada više nije nastavljen.

Predstava je bila zajednički projekat Marleyeve zaostavštine i kompanije Primary Wave, firme koja se bavi otkupom muzičkih kataloga, uz podršku fondova privatnog kapitala. Primary Wave je 2018. kupio većinski udio u Marleyevom muzičkom katalogu i izdavačkim pravima.

Porodica je zadržala prava na Marleyevo ime, lik i prepoznatljive karakteristike njegovog izgleda. Pretvoreni su u izuzetno unosan posao licenciranja. U okviru tog poslovanja prodaje se širok izbor proizvoda inspirisanih rastafarijanskom kulturom.

7. Prince 24 miliona dolara

april 2016. (57 godina) • Uzrok smrti: predoziranje

Foto: Shutterstock

Gotovo 10 godina nakon njegove smrti 2016. godine, zaostavština Princea, poznatog i pod nadimkom „Ljubičasti“ (The Purple One), nastavlja da objavljuje novu muziku u saradnji s kompanijom Primary Wave. Među tim izdanjima je i album Timeless, objavljen u augustu. Dospio je među 10 najprodavanijih albuma na Bilbordovoj listi Top Album Sales.

Na albumu se nalaze pjesme snimljene u različitim periodima njegove karijere, uključujući demo-snimak iz 1977. godine, koji je Prince napravio još kao tinejdžer, kao i snimak nastupa uživo iz 2016. godine, sa njegove posljednje turneje.

U međuvremenu, na imanju Paisley Park, koje je pripadalo Princeu, u junu je održan petodnevni festival povodom obilježavanja desete godišnjice njegove smrti, uz muzičke nastupe i izložbe.

8. Diane Keaton 22 miliona dolara

oktobar 2025. (79 godina) • Uzrok smrti: upala pluća

Foto: Shutterstock

Poslije pedesetogodišnje karijere u Holivudu, tokom koje je bila omiljena glavna glumica u filmovima od Annie Hall do Something’s Gotta Give, ali i nezaboravna majčinska figura u ostvarenjima Father of the Bride i The Family Stone, Diane Keaton preminula je prošlog oktobra, u 79. godini.

Ove godine, njena zaostavština prodala je kuću u Brentwoodu, koju je glumica decenijama renovirala, za 18 miliona dolara. Kuća je bila tema njene knjige The House That Pinterest Built, objavljene 2017.

Njena zaostavština udružila se i s aukcijskom kućom Bonams, koja je organizovala aukcijsku prodaju njene odjeće i ličnih predmeta. Među njima se nalazio i originalni scenario za film Annie Hall. Aukcija je donijela dodatnih 4,2 miliona dolara, prije odbitka naknada.

9. John Lennon 18 miliona dolara

decembar 1980. (40 godina) • Uzrok smrti: ubistvo

Foto: YouTube/Screenshot

Ambiciozni plan kompanije Sony da 2028., snimi i objavi četiri filma o Beatlesima, i to tokom četiri uzastopne sedmice, trenutno je u fazi produkcije. Ulogu Lennona trebalo bi da tumači Harris Dickinson, poznat po filmu Triangle of Sadness.

Početak glavnog snimanja predstavljao je još jedan izvor prihoda za članove slavne četvorke iz Liverpoola. Svojim zajedničkim poslovima upravljaju preko holding kompanije Apple Corps Ltd. Ta kompanija je ove godine prijavila nagli rast prihoda od licenciranja, sa šest miliona dolara godinu ranije na gotovo 10 miliona dolara.

10. George Harrison 15 miliona dolara

novembar 2001. (15 godina) • Uzrok smrti: rak

Foto: Wikimedia

Drugog preminulog člana Beatlesa na velikom platnu tumačit će Joseph Quinn, poznat po serijama Stranger Things i filmu The Fantastic Four.

Dok je obimni autorski katalog pjesama Beatlesa, koji su stvarali Lennon i Paul McCartney, tokom decenija prelazio iz ruku jednog korporativnog vlasnika u ruke drugog, uključujući i Michaela Jacksona, izdavačka kuća Harrisongs, koju je Harison osnovao 1968. godine, ostala je u porodičnom vlasništvu.

Katalog kompanije Harrisongs obuhvata hitove poput „Here Comes The Sun“, „While My Guitar Gently Weeps“ i „Something“. Njime upravljaju Harisonova supruga Olivia i sin Dhani.

Katalogu su pridodati i albumi iz Harisonove solo karijere, tokom koje je objavio 12 albuma, počevši od 1974. godine, pod okriljem svoje izdavačke kuće Dark Horse Records.

11. Jimmy Buffett 15 miliona dolara

septembar 2023. (76 godina) • Uzrok smrti: rak

Foto: Shutterstock

U okrugu Palm Beach u januaru je zakazano suđenje bez porote na kojem će sud odlučivati da li kontrolu nad Buffettovim bračnim fondom, vrijednim 275 miliona dolara, treba oduzeti njegovoj udovici Jane ili njegovom finansijskom menadžeru Richardu Mozenteru.

Njih dvoje zajednički upravljaju Buffettovom zaostavštinom, a podnijeli su međusobne tužbe tražeći da druga strana bude uklonjena iz upravljanja.

Ulog je 20 posto udjela u poslovnoj imperiji Margaritaville, kao i Buffettov udio u muzičkim pravima koja se nalaze u vlasništvu kompanije Mailboat Records.

12. Kobe Bryant 14 miliona dolara

januar 2020. (41 godina) • Uzrok smrti: pad helikoptera

Kada je Jalen Brunson ovog ljeta predvodio New York Knickse do neočekivane titule prvaka NBA lige, učinio je to noseći patike Nike Kobe 6 Protro u verziji „Statue of Liberty“, umjesto sopstvenog modela patika.

Taj potez doveo je do ogromnog skoka prodaje Bryantovih patika, kako na primarnom tržištu, odnosno u redovnoj maloprodaji, tako i na sekundarnom tržištu preprodaje.

Nike i dalje svake godine predstavlja desetine novih varijanti ovog modela, u skladu s ugovorom o licenciranju s Bryantovom porodicom, koji je obnovljen 2022.

13. Arnold Palmer, 13 miliona dolara

septembar 2016. (87 godina) • Uzrok smrti: kardiovaskularna bolest

Foto: Wikimedia/US Coast Guard

Prodaja napitka koji nosi ime ove legende golfa opala je posljednjih godina. Palmerov prepoznatljivi logotip kišobrana u četiri boje i dalje se nalazi na odjeći brendova Puma i Smathers & Branson, kao i na čašama i drugim posudama za piće, kaiševima i ostaloj opremi za golf.

U međuvremenu, turnir Arnold Palmer Invitational ostaje jedan od najznačajnijih događaja u kalendaru PGA tura.

Matt Craig, Forbes

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