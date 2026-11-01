Najbogatiji Čeh nudi 30 milijardi eura za carstvo italijanske dinastije
Češki milijarder Michal Strnad navodno je ponudio 30 milijardi eura za preuzimanje Delfina, investicione holding kompanije italijanske porodice Del Vecchio, javlja Reuters. Delfin je ključni dioničar giganta u proizvodnji naočala EssilorLuxottica, koji, između ostalog, posjeduje brend Ray-Ban, kao i značajne udjele u velikim italijanskim osiguravajućim kompanijama i bankama.
Ponudu je prvi put izvijestio italijanski list Il Domani, koji je objavio kopiju pisma od 20. oktobra u kojem je navedena ponuda. Ponudu su za Reuters potvrdila dva anonimna izvora upoznata sa situacijom.
„Tražim dugoročne investicijske mogućnosti u kompanijama koje posluju u industrijama – ili ulažu u industrije – koje su na vrhu svog lanca vrijednosti“, citirale su novine Strnada (34), čije bogatstvo uglavnom dolazi od obrambene holding kompanije Czechoslovak Grop (CSG), kako se navodi u pismu. CSG je ove godine izašao na Amsterdamsku berzu i kupio 14 posto udjela u talijanskom proizvođaču guma Pirelli od kineske kompanije Sinochem.
Delfin „savršeno odgovara mom investicijskom pristupu i strategiji“, dodaje se u pismu. Forbes procjenjuje Strnadovo bogatstvo na 31,1 milijardu dolara.
Neslaganja između nasljednika
Vijest o ponudi dolazi u vrijeme rastućih tenzija unutar kompanije Delfin i njene kontrolne porodice.
Pokojni osnivač Ray-Bana, Leonardo Del Vecchio, podijelio je svoje poslovno carstvo među osam nasljednika, od kojih sada svaki ima jednak udio. To su njegovo šestero djece, njegova udovica Nicoletta Zampillo i njen sin iz prethodnog braka. Nasljednici bi morali donijeti jednoglasnu odluku o prodaji kompanije, ali prema navodima Reutersa, neslaganja među njima su se u posljednje vrijeme intenzivirala.
Leonardo Maria Del Vecchio , jedno od šestero djece pokojnog milijardera, potvrdio je da je nedavno obaviješten o ponudi stranog investitora za Delfin. “Životno djelo mog oca mora ostati dio talijanskog naslijeđa”, rekao je u izjavi.
Kompanije bez komentara
Pored udjela u EssilorLuxottici, Delfin sa sjedištem u Luksemburgu posjeduje i udjele u italijanskom osiguravajućem društvu Generali (10,15 posto) i bankama Monte dei Paschi di Siena (17,53 posto) i UniCredit (2,8 posto). Ukupna trenutna tržišna vrijednost ovih investicija iznosi 43 milijarde eura.
Strnad nije bio dostupan za komentar, a CSG grupa i kompanija Delfin nisu željele komentarisati ovu stvar, prenosi Reuters.