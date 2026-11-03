Forbes Magazin večeras u 20 sati: Ko vodi u novoj globalnoj svemirskoj utrci i kako je BiH proizvela svoj Dorado

U novoj emisiji Forbes Magazin, koja se emitira večeras u 20 sati u programu N1, donosimo analizu poslovanja Volkswagena. Njemački automobilski gigant prošle sedmice je objavio neto gubitak od 5,82 milijarde eura u trećem kvartalu, te je njegov finansijski direktor Arno Antlitz, poručio da devetomjesečni rezultati pokazuju potrebu za brzim i odlučnim djelovanjem.

Ko su mogući nasljednici Christine Lagarde, prve žene na poziciji predsjednice Evropske centralne banke koja je najavila raniji odlazak.

Gost Forbes Magazina je Ognjan Božić, počasni profesor, doktor inženjerskih nauka. Jedan od vodećih stručnjaka za raketni pogon i svemirske tehnologije, Ognjan Božić, koji iza sebe ima dvije uspješne karijere, jednu u bivšoj Jugoslaviji, a drugu u Njemačkoj, gdje i živi, pojašnjava kako trenutno izgleda nova svemirska geopolitika.



Mnogo je titula koje se vezuju uz našeg sagovornika, gradeći međunarodnu reputaciju u svojoj primarnoj profesiji, postao je i počasni profesor ali i član prestižnih društava, između ostalog i Međunarodne akademije za astronautiku sa sjedištem u Parizu.

Ovo je i priča o ponovnom građenju karijere, istrajnosti i uspjehu izvan svoje rode sredine.

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