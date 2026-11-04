Analiza međuizbora u SAD-u: Kako su demokrate ubjedljivo pobijedile u borbi za oba doma Kongresa

Na međuizborima u SAD-u održanim 3. novembra ubjedljivu pobjedu su odnijele demokrate u borbi za oba doma Kongresa (Predstavnički dom i Senat), kao i u borbi za guvernerske pozicije. Osvajanjem većine u donjem domu Kongresa, prekinuta je dominacija republikanaca, koji su imali većinu protekle dvije godine, nakon predsjedničkih izbora na kojima je Donald Trump ponovo ušao u Bijelu kuću. Prema anketi AP-a, birači su bili razočarani u utorak, duboko nezadovoljni smjerom u kojem se zemlja kreće i pesimistični u pogledu budućnosti. Većina je rekla da se osjećaju frustrirano, a oko tri četvrtine da se osjećaju “ljuto” ili “nezadovoljno” trenutnim pravcem kretanja zemlje. Ekonomija je bila ključna za Trumpov povratak u Bijelu kuću prije dvije godine. Međutim, anketa je pokazala da tri četvrtine birača smatra da ekonomija “nije tako dobra” ili “loša”. Oko 8 od 10 ispitanika reklo je da je inflacija uzrokovala “ozbiljne” ili “umjerene” finansijske poteškoće za njihova domaćinstva. Korupcija u vladi, također je bila veliki problem među biračima. Otprilike polovina je navela korupciju i troškove života kao “ključne” za svoj glas za Kongres; više od politika provođenja imigracijskih zakona, rata u Iranu i data centara za umjetnu inteligenciju, dok je oko 6 od 10 birača smatralo da Trump daje prioritet vlastitim ličnim interesima više od interesa zemlje.

Izjave Trumpa

Kako se izborni dan privodio kraju tako su se i Trumpove izjave mijenjale, ali je priznao da su Demokrate uradile dobar posao. Za New York Times je, izjavio da je spreman prihvatiti rezultate izbora kao i da se raduje saradnji sa demokratama. „Vjerovatno ćemo nešto smisliti“, poručio je, prenosi BBC.

Za Fox News je koristio malo drugačiju retoriku. Priznao je kako je pomalo i iznenađen ishodom izbora, te da će koristiti pravo veta, kada mu demokrate pošalju kako kaže lude zakone, a na koji kao predsjednik ima pravo. „Nakon nekoliko mjeseci veta, nazvat će i reći: ‘Kako da ovo završimo?’ I radit ćemo zajedno“, rekao je, dodajući: „Imam pravo veta.“

Na svojoj mreži Truth Social objavio je i fotografiju crvenog kačketa na kojem je pisalo veto.

Trump ni ovoga puta nije zaboravio na svoj stil komunikacije, pa je neke republikance kritizirao zbog poraza, ne zaboravivši naglasiti kako bi republikanci pobijedili da je njegovo ime bilo na glasačkom listiću.

Podsjećanja radi, Trump je tokom predizborne kampanje, naglašavao u obraćanju biračima, da glasaju kao da glasaju za njega.

Donald Trump, Foto:REUTERS/Umit Bektas

Na svojoj mreži Truth Social republikanskog kandidata Grega Abbotta, koji je izgubio u utrci za guvernera Teksasa, nazvao je nadimkom RINO, što je izraz koji se koristi za nelojalne republikance. “Ne bi izgubio da “nije postao RINO u posljednjih šest mjeseci”.

Trump je iznio i kritike na račun Fox Newsa, koju je optužio da je previše vremena posvetila izvještavanju o demokratama, a nije bio zadovoljan ni što je ova TV kuća intervjuisala bivšeg gradonačelnika New Yorka Billa de Blasia, kojeg je nazvao “najgorim gradonačelnikom” u historiji New Yorka.

“Napustio je Grad u sramoti, a šteta koju je prouzrokovao je neprocjenjiva”, napisao je Trump, prenosi BBC.

Gubitak izbora “djelimično i zbog Irana”

Komentirajući razloge zbog kojih su Republikanci izgubili na međuizborima, Trump je priznao da je jedan dio bio i zbog rata s Iranom, smatra kako se većina Amerikanaca slaže sa njegovim odlukama u vezi sa Iranom, ali da je visoka cijena goriva utjecala na njihove biračke odluke. “Vjerovatno nisu bili spremni snositi kratkoročne posljedice plaćanja veće cijene benzina – to razumijem.”

U nastavku donosimo nekoliko uvjerljivih pobjeda na međuizborima, koje su donijele važne prekretnice za stranke.

Abdul El-Sayed, Foto: REUTERS/Brian Snyder

Demokrata Abdul El-Sayed pobijedio je u Michiganu i postao prvi musliman u historiji SAD-a koji je ušao u Senat. Ovaj 42-godišnji ljekar iz Detroita je sa 52% osvojenih glasova pobijedio republikanca Mikea Rogersa, koji je prema posljednjim objavljenim podacima osvojio 46% glasova.

On je bio i jedna od najčešćih Trumpovih meta napada, nazivajući ga nerijetko džihadistom koji mrzi SAD, kao i da bi iz sigurnosnih razloga Kongres trebao za njega koristiti poseban detektor metala prije nego što uđe u Senat.

Za Rogersa je pak kazao kako je on kao pita od jabuka, te je poručio biračima da zemlji treba „pita od jabuka, a ne komunisti ili džihadisti i Muslimansko bratstvo“.

EL-Sayed je u svojoj kampanji bio okrenut ekonomskim pitanjima, te je svog protivnika Rogersa oštro kritizirao zbog visokih cijena goriva i Trumpa.

Dva dana prije izbora u Michiganu se desio i mali “potres”, kada je na iznenađenje mnogih, demokratska zastupnica Haley Stevens, povukla svoju podršku El-Sayedu i podržala Rogersa.

Šest senatskih utrka, prenosi Forbes, ocijenjeno je kao neizvjesne prema Cookovom političkom izvještaju: Aljaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio i Teksas, gdje je u pet Trump pobijedio dvocifrenom razlikom 2024. godine (Texas, Iowa, Aljaska, Kansas i Ohio).

Foto:REUTERS/Brian Snyder REFILE

Gdje su pobijedile demokrate

Nakon 3. novembra, omjer snaga je potpuno drugačiji. U Kansas Cityju Adam Hamilton pobijedio je senatora Rogera Marshalla, čime je postao prvi demokrata koji će nakon 1932. godine, predstavljati ovu državu u Senatu. U Ohaju, jednoj od najvažnijih država za republikance za zadržavanje kontrole u Senatu, demokrata Sherrod Brown pobijedio je republikanskog senatora Jona Husteda. U Sjevernoj Karolini je Annie Andrews ostvarila veliku pobjedu i preokret pobijedivši republikanku Darlin Graham (sestru pokojnog dugogodišnjeg senatora Lindseya Grahama), čime su demokrate uspjele preuzeti ovo senatorsko mjesto u tradicionalno republikanskoj državi. U državi Maine Troy Jackson je, prenosi AP, pobijedio republikansku senatoricu Susan Collins, koja je do sada odradila pet mandata, te je ovime završena njena skoro 30-godišnja karijera u Senatu.

Aktuelni guverneri u Marylandu (Wes Moore, demokrata), Pennsylvaniji (Josh Shapiro, demokrata) i Illinoisu (JB Pritzker, demokrata) također su pobijedili na svojim izborima, kao što se i očekivalo.

Američki senator Jon Ossoff, demokrata iz Georgije, maše pristalicama tokom skupa u noći izbora nakon što je ponovo izabran na međuizborima u SAD-u, u Atlanti, Foto: REUTERS/Carlos Barria

Podrška demokratskom senatoru Jonu Ossoffu u Georgiji je rasla tokom predizborne kampanje, te njegov ponovni izbor i nije toliko iznenađenje. Dostupni podaci pokazuju da je svog rivala Mikea Collinsa pobijedio osvojivši oko 59% glasova. Međutim, ime Ossoffa se u medijima već sada spominje kao jedno od mogućih u utrci za predsjednika SAD-a za dvije godine. On za sada ovu temu ne otvara, već ističe kako je njegov fokus na radu u ulozi senatora.

Zastupnik Byron Donalds, republikanac iz Floride, prenosi Forbes, pobijedio je bivšeg demokratskog zastupnika Davida Jollyja u utrci za guvernera Floride. On će naslijediti republikanskog guvernera Rona DeSantisa.



James Talaric je pobijedio u utrci za Senat u Teksasu, gdje nijedan demokrata nije osvojio državnu funkciju više od 30 godina.

Foto: REUTERS/Carlos Barria

Kako će izgledati naredne dvije godine

Kada je riječ o predsjedavajućem Predstavničkog doma, na ovo mjesto bi, ukoliko ga demokrate izaberu, mogao doći Hakeem Jeffries, istaknuti američki političar i član Demokratske stranke, koji predvodi demokrate u Predstavničkom domu od 2023. godine. Ako se to desi postao bi prvi crni predsjednik Predstavničkog doma.



Analitičari uveliko analiziraju američke međuizbore. „Demokrate profitiraju od nezadovoljstva Amerikanaca inflacijom, tarifama i ratom s Iranom, kao i od frustracija načinom na koji Trump vlada“, smatra Martha Johnson, vanredna profesorica političkih nauka na Univerzitetu Northeastern, dodajući, prenosi sajt Northeastern Global News, da pobjede demokrata također ukazuju na “probleme s kvalitetom kandidata na republikanskoj strani”, što je “samo po sebi odraz Trumpa i njegovog utjecaja” na predizbore, te da demokrate još uvijek trebaju artikulirati kako će stvoriti poboljšanja za ljude širom zemlje. „Ne mislim da ovo možemo smatrati jasnom pobjedom za politički program ili prioritete Demokratske stranke, koje je same po sebi teško precizno definirati s obzirom na širok spektar kandidata i poruka u stranci“, rekla je.

Rezultati su, prema anketi AP Voter Poll, označili fundamentalni raspad koalicije koja je prije dvije godine vratila Trumpa u Bijelu kuću, pri čemu su se mladi ljudi i Latinoamerikanci udaljavali od republikanaca. Samo oko trećine ovih glasača reklo je da podržava republikanca u svojim lokalnim utrkama za Predstavnički dom SAD-a.



Pitanje koje se sada postavlja je kako će u naredne dvije godine izgledati Trumpova vladavina.

Kako piše AP, demokratska kontrola će duboko preoblikovati Trumpove posljednje dvije godine na vlasti i ograničiti njegov zakonodavni program. Stranački lideri su signalizirali da će iskoristiti svoju novu moć kako bi osigurali da posljednje dvije godine Trumpovog mandata budu obilježene nizom istraga protiv vodećih članova njegove administracije i dubljom kontrolom načina na koji je obogatio svoju porodicu. Opoziv Trumpa i zvaničnika njegovog kabineta nije isključen. Ministar odbrane Pete Hegseth i tehnološki titan Elon Musk, bivši visoki Trumpov savjetnik, su među mogućim metama istrage.



Northeastern Global News, sublimirao je stavove analitičara, prema kojima bi pod Kongresom kojim dominiraju demokrate moglo doći do značajnih promjena u nekoliko evropskih pitanja, uključujući ulogu Amerike u Sjevernoatlantskom savezu (NATO), gdje je Trump više puta prijetio da će biti ukinuta. Demokrate bi mogle, navodi se dalje, ponovo uvesti ekonomske sankcije Rusiji koje je Trumpova administracija nedavno pauzirala. Prijetnja američke okupacije Grenlanda mogla bi izblijedjeti, a krajnje desničarski pokreti u Njemačkoj i Francuskoj mogli bi izgubiti zamah koji su stekli u protekle dvije godine zbog svojih veza s Trumpovom administracijom. “Vjerovatno je da će (demokrate) pokušati više osporiti odluke izvršne vlasti u ovim oblastima“, rekla je Josephine Harmon, docentica političkih nauka na Univerzitetu Northeastern u Londonu, za Northeastern Global News.

Republikanci koji su do sada pobijedili u utrci za Senat

Kada je riječ o državama u kojima su republikaci odnijeli pobjedu za Senat, prema do sada objavljenim rezultatima to su: Alabama, gdje je pobijedio Barry Moore, Arkansas, pobjedio aktuelni senator Tom Cotton, na Floridi je registrovana pobjeda republikanske kandidatkinje Ashley Moody, u Idahu pobjeda aktuelnog senatora Jima Rischa, dok je Kentuckyju pobijedio Andy Barr. U Louisiani je pobijedila Julia Letlow, Montani Kurt Alme, a u Nebraski aktuelni senator Pete Ricketts. U Oklahomi pobjedu je odnio Kevin Hern, Južnoj Dakoti, također aktuelni senator Mike Rounds kao i u Tennesseeju Bill Hagerty. Shelley Moore Capito osvojila je najveću podršku birača u Zapadnoj Virginiji a Harriet Hageman u Wyomingu.

Prema izvještaju Guardiana, demokrate su na međuizborima osigurale 228 mjesta u Predstavničkom domu (218 je potrebno za većinu) i 54 mjesta u Senatu (51 za kontrolu). Posebno značajan rezultat ostvarile su u tradicionalno republikanskim saveznim državama, gdje su osvojile najmanje sedam senatorskih mjesta koja su ranije pripadala republikancima. Među njima su Kansas, koji gotovo cijelo stoljeće nije imao demokratskog senatora, Iowa, Teksas, Ohio, Maine, Sjeverna Karolina i Južna Karolina. U Predstavničkom domu, demokrati su osvojili više od 24 kongresna okruga koji su ranije birali republikanske predstavnike.



Rezultati izbora na Aljasci tek trebaju biti objavljeni.