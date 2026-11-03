Uhapšen Macura i još dvije osobe iz Alta banke, sumnjiče se za izvlačenje 383 miliona eura iz trezora

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Srbije (TOK) uhapšene su tri osobe iz Alta banke u Beogradu, među kojima je i odgovorno lice banke D. M, zbog sumnje da je iz njenog trezora neovlašteno iznosio novac i pribavio protivpravnu imovinsku korist od oko 45 milijardi dinara (oko 383 miliona eura).

Nova.rs je u ponedjeljak javila da je priveden vlasnik banke Davor Macura.

„Uhapšeni su odgovorno lice Alta banke D. M, direktor Odjeljenja trezora i upravljanja gotovinom G. M. i saradnik za trezorsko poslovanje I. P“, saopštilo je Tužilaštvo.

Prema navodima Tužilaštva, D. M. se sumnjiči da je prekoračenjem svojih ovlašćenja pribavio protivpravnu imovinsku korist od oko 45 milijardi dinara, što je približno 383 miliona eura.

Tužilaštvo sumnja da su mu druga dvojica osumnjičenih, kao zaposleni zaduženi za neposredno rukovanje novcem i drugim vrijednostima u trezoru, omogućavali neovlašćen pristup prostorijama u kojima se čuva gotovina.

„Predavali su mu kartice za ulazak u trezor ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor ‘Depo’, prilikom kojih je D. M. iz istog iznosio novac i na taj način pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi dinara“, navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Pretresi banke i stana osumnjičenog

Tužilaštvo je saopštilo da su 31. oktobra i 1. novembra 2026. godine izvršeni pretresi prostorija Alta banke i stambenog prostora osumnjičenog D. M.

Tokom pretresa banke obavljen je i popis gotovog novca koji se nalazio u trezoru.

Za D. M. postoje osnovi sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica, iz člana 227, stav 3, u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Srbije, dok se G. M. i I. P. sumnjiče za pomaganje u izvršenju tog djela.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni D. M. je u periodu do 31. oktobra 2026. godine prekoračio granice svojih ovlaštenja, dok su mu ostala dvojica osumnjičenih omogućavala pristup trezoru.

Oduzeta dozvola za rad

U akciji hapšenja učestvovali su pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP), Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) i Odjeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, a u tom roku biće saslušani u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

„O svim preduzetim mjerama i aktivnostima u ovom predmetu Javno tužilaštvo za organizovani kriminal će blagovremeno informisati javnost“, navodi se u saopštenju.

Narodna banka Srbije (NBS) u subotu je oduzela dozvolu za rad Alta banci i proglašen je njen stečaj.